Dos de cada tres empleos en Navarra exigirán un perfil técnico

Una de las grandes promesas de la-que combina desde el inicio formación en el centro y en la empresa y que la nuevatrata de fomentar- es una mejor inserción de los titulados en esta modalidad. Y aunque con el 90% de los alumnos que hacen esta formación trabajando los números avalan con creces la apuesta, el margen de mejora en lo que a los ratios de la FP respecta es amplio y queda mucho camino por recorrer. Porque mientras en Europa el 60% de los alumnos que acaban la formación obligatoria opta por la FP en España ese porcentaje baja hasta el 40% y urge darle la vuelta. El momento de encarar el reto es ahora. “De aquí a 2030 en dos de cada tres empleos se pedirá una cualificación técnica”, enfatizó este jueves. De hecho, a día de hoy en las empresas, completó, responsable del área de Formación y Desarrollo de la Asociación de la Industria Navarra (AIN) , “los candidatos mejor valorados son ingenieros con perfiles de FP”. Pero es precisamente en las empresas, sobre todo en las pequeñas, donde más trabajo queda por hacer. “Vamos a conseguir dignificar la FP en cuanto la empresa pase a ser parte activa de ella”, apostilló, responsable de Formación de la Cámara de Comercio de Navarra . Los tres abogaron por un cambio en el modelo de laque permita integrar a las pequeñas empresas. Un reto que, como explicó Poza, “pasa por ayudar a las pymes a que se suban al carro de la FP. Por sí solas no no se van a poder subir y no van a tener los perfiles cualificados que van a necesitar”.