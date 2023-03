Juan, exlegionario español: "Estoy orgulloso de haber salvado357 vidas en Ucrania"

Juan regresó de Ucrania sin el pulgar de su mano derecha y con veinte kilos menos. Además de graves heridas en un brazo y una pierna pero, sobre todo, en el alma. “Duermo muy mal. Me despierto sobresaltado y tengo pesadillas”. Así lo confesó este martes en Pamplona, donde relató la peculiar vida que ha llevado en el último año. Y en la que entró en Ucrania en marzo de 2022 como voluntario, fue herido, pasó cinco días en coma, estuvo a punto de morir y ahora es un “blanco fácil” del ejército ruso. ¿Por qué? Exlegionario español, fue el primer extranjero que entró en el Ejército Ucraniano, donde ha alcanzado el grado de teniente. Con más de 29.400 seguidores en su cuenta de Instagram (legionario_en_ucrania), se ha convertido en un personaje popular por las entrevistas en televisión con el periodista Risto Mejide (Cuatro). Esta semana ha compartido su relato en Pamplona, dentro de la ‘Semana por Ucrania’, organizada por el Clúster SOS Ucrania y la asociación Diáspora Ucranianos en Pamplona. Ofreció una conferencia para estudiantes en la Universidad de Navarra y otra, para público general, en el Nuevo Casino de Pamplona. Las líneas que siguen condensan su historia.

“¿Qué me llevó allí? Un día estaba sentado en el sofá viendo en la tele imágenes de la guerra en Ucrania. Niños pequeños, con pañales, descalzos... Tras atravesar la frontera, se aprovechaban de ellos. Como soy militar, la mejor manera que tenía de ayudar era viajar allí y salvar a la gente”. Juan tiene 43 años pero no puede facilitar más datos sobre su identidad porque su vida “peligra”. “Yo fui como voluntario, que como todo el mundo sabe, es una actividad en la que no se cobra dinero. No viajé como mercenario. Llevé alimentos, juguetes, medicinas...” Durante los seis primeros meses, relata, se dedicó “a sacar a gente de los sótanos” de zonas muy duras. “¿Tú sabes cómo es el olor a perro muerto? Pues así olía allí. Es algo inexplicable. Hay que verlo y olerlo”.

MATANZAS DE CIVILES

Durante esos primeros meses, Juan dormía (poco) a la intemperie y apenas comía. “Durante un mes, solo bebí agua y comí algunas galletas”. De hecho, las primeras semanas tras regresar a España estuvo durmiendo en el suelo y apenas podía ingerir alimentos. “El estómago se me ha reducido”. Juan recuerda que convivió codo a codo con la muerte. “A cada minuto me intentaban matar. Y se convirtió en algo habitual presenciar matanzas de civiles. Como aquella, en la que en una plaza mataron a 130 personas de entre 40 y 90 años que huían con sus maletas. Fui testigo de escenas dantescas”.

Unido al batallón de voluntarios de Kiev, en julio de 2022, sufrió un grave ataque: en el que perdió el pulgar de su mano derecha y a punto estuvo de que le amputaran el brazo y la pierna de ese lado del cuerpo. “Pasé cinco días en coma y una parada cardiorespiratoria. Amenacé al cirujano para que no me las apuntara”. Durante su estancia en el hospital, recibió la visita del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y ya pasó a formar parte del Ejército del país.

Cada día, continúa Juan su relato, era diferente al anterior pero iban avanzando villa a villa, pueblo a pueblo, para rescatar a la población. “De lo que más orgulloso estoy de mi estancia en Ucrania es de haber salvado 357 vidas. Sí, las he contado”. A veces, subraya, llegaban a pequeños enclaves rurales en los que vivían personas mayores, en sus casas y con sus gallinas. “Aunque les caían bombas y les animábamos a salir de allí, no querían. Rehusaban abandonar su vida y preferían permanecer en los sótanos de sus casas (que utilizan como despensas para alimentos y conservas)”. Otros, sin embargo, sobre todo mujeres y niños, sí que querían huir a los contenedores prefabricados que, a modo de viviendas, se han instalado en ciudades como Leópolis. “¿Que qué me decían cuando los rescataba? Nada. No hablaban. Solo se echaban a llorar y me llenaban de besos”. La comunicación, insiste, fluyó enseguida en ucraniano y ruso. “Cuando yo llegué, sólo chapurreaba un poco de inglés. Pero, al convivir 24 horas con ucranianos, aprendí fácilmente”.

PROTESTAS CIUDADANAS

El público congregado en el salón de actos del Edificio de Ciencias de la Universidad de Navarra le planteó alguna cuestiones antes de finalizar el acto. “¿Qué podemos hacer la población civil ante esta situación?”, inquirieron. “Manifestaos como ciudadanos. Estados Unidos y la Unión Europea están enviando ayuda. ¿Pero España? Ha mandado trece ambulancias. ¿En serio? Tenéis que abrir los ojos para saber qué está pasando y no ir después a comprar a un centro comercial, como si no ocurriera nada”, lamentó.

“¿Qué mensaje lanzarías a alumnos de Secundaria?”, preguntó una profesora de este nivel. “Que sean lo que quieran ser pero, sobre todo, muy humanos. Que si ven a un señor mayor caído en la calle, no pasen de largo y se paren a ayudarlo”. Ante la pregunta de qué es lo mejor del ser humano de lo que ha sido testigo, lo tuvo claro: “Es ver a gente que no tiene nada y te lo da todo”.

También quisieron saber en qué situación se encuentra la sanidad (civil y militar) en Ucrania. “Está muy atrasada y los hospitales son muy antiguos, de la época soviética. En el ejército, no hay médicos sino soldados con algunos conocimientos y enfermeros”. A la última pregunta sobre si se va a recuperar de sus heridas emocionales, Juan se lo pensó: “De las físicas, seguramente me, sí, pero de las heridas del alma será muy difícil”.