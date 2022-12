Hostelería, construcción y agro en Navarra sufren tensiones por falta de mano de obra

Treinta mil personas inscritas en el desempleo en la Comunidad foral y las empresas no encuentran camareros, albañiles, vendimiadores y otros puestos que no requieren una especial cualificación o que bien se podrían cubrir con cursos de formación rápida, de 60 o 100 horas, como encofradores, cocineros o podadores. Algo parece que se escapa en la anterior ecuación, lo que genera cierta perplejidad entre los representantes de sectores como la hostelería, la construcción y el campo, que son algunos de los que sufren tensiones en su actividad por culpa de la falta de mano de obra. Según cuentan el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Navarra, Juan Las Navas; el presidente del sindicato Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN), Félix Bariáin, y el director gerente de la Asociación de Empresas de Hostelería y Turismo de Navarra (AEHN), Nacho Calvo, un cúmulo de circunstancias ha generado que no hay gente dispuesta a trabajar en estos sectores.

Miriam Martón, cuando se le pregunta por los profesionales que las empresas aseguran no encontrar y que un sondeo realizado por la Confederación Empresarial Navarra (CEN) entre sus asociaciones cifró en febrero de este año en el entorno de los 800. La respuesta del Servicio Navarro de Empleo (SNE) es la siguiente: “Las empresas que tengan dificultades para encontrar trabajadores que nos llamen. Tenemos capacidad económica y apoyo técnico ”. Así contesta la directora gerente del Servicio Navarro de Empleo,, cuando se le pregunta por los profesionales que las empresas aseguran no encontrar y que un sondeo realizado por la Confederación Empresarial Navarra (CEN) entre sus asociaciones cifró en febrero de este año en el entorno de los 800.

Miriam Martón asegura que las empresas acuden cada vez más a ellos, aunque admite que la participación del SNE, al igual que la del resto de los servicios públicos autonómicos, en la intermediación laboral es hoy por hoy “limitada” y “francamente mejorable”.

OFERTADOS 1.304 EMPLEOS EN EL SNE

Según los propios datos del organismo, en 2021 se ofertaron a través del citado servicio 9.133 empleos y de ellos tan sólo 1.304 empleos en los tres sectores donde, en opinión de las empresas, la demanda de profesionales es más acuciante: la agricultura (344), la construcción (432) y la hostelería (528). “Nuestros objetivos son claros: ayudar a generar trabajo y empleo de calidad y mejorar la empleabilidad de las personas poniendo el foco en aquellos que tienen más dificultades. Llevamos años de trabajo para que las empresas nos vean así”.

La directiva destaca que el contacto del personal del organismo con las diferentes sectoriales, entre ellas las más afectadas por la falta de personal, se ha intensificado y trata de ofrecer soluciones a medida a través de las diferentes líneas de acción para recualificación, realineamiento y captación de trabajadores y empresas. “Solo les pedimos seriedad y compromiso y que traigan sus ofertas de empleo al servicio para poder ayudarles en la intermediación. Tenemos la base de datos de trabajadores en búsqueda de empleo más grande de toda Navarra. Si no existen los perfiles que están buscando, les ofrecemos formación con compromiso de contratación”, recuerda asegurando que “no trabajan para cualquier empleo sino para empleos de calidad”.

AFIRMAN QUE NO ES PROBLEMA DE SALARIOS

Los tres representantes de la contrucción, hostelería y agro destacan que el problema de la falta de mano de obra no se trata ni se reduce a una cuestión de salarios. Es más, cada uno de los tres apunta que los convenios de sus sectores son los de los mejores retribuidos del país. de ahí, que consideran que la problemática tiene una mayor trasfondo. Hablan de un cambio social, de falta de actitud en algunos casos e, incluso, de una huida de trabajadores de estos sectores hacia otros sectores con horarios más cómodos, y mejores condiciones laborales, como la industria. También reivindican que la digitalización y robotización permitirá atraer personal a estos trabajos que ahora realizan personas de otros países. Otra opción que barajan es recurrir a la contratación en origen de mano de obra para estos puestos