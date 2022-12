Navarra mejorará el régimen fiscal para trabajadores desplazados

y también ciudades cercanas comoson focos tractores de talento y Navarra, que además cuenta con autonomía fiscal para poder incentivar la atracción de profesionales, no quiere quedarse atrás. Entre las modificaciones que ha incluido en el proyecto de medidas fiscales para 2023 pendiente todavía de aprobación parlamentaria, está la ampliación del ámbito para poder acogerse al régimen fiscal especial en IRPF para trabajadores desplazados (impatriados) que tuvo su origen en la conocida como, utilizada en sus orígenes por los grandes clubes del fútbol español para fichar a jugadores de élite y que ha sido modificada en varias ocasiones, limitando y excluyendo de su aplicación a los deportistas. Se trata de un incentivo fiscal de gran interés tanto para las empresas en búsqueda de talento para la contratación de perfiles cualificados, como para los trabajadores ya que les abre la puerta a condiciones más ventajosas que al resto en IRPF.

La tarifa de impatriados, según explican desde la Hacienda Foral de Navarra , implica tributar conforme a las regla del(Impuesto Rentas no Residentes). Significa que los rendimientos de trabajo tributan al 24% hasta los 600.000 euros y si superan ese umbral al 47%, por el exceso. Además, para otro tipo de rentas como intereses, dividendos y ganancias patrimoniales, sólo tributan las obtenidas exclusivamente en territorio español. En la tarifa convencional, a un contribuyente con una base liquidable de hasta 33.293€ se le aplica un tipo impositivo del 36,50%.

Hasta ahora, el régimen fiscal especial para trabajadores desplazados se circunscribía en la Comunidad foral a la I+D+i y la docencia universitaria. Pero a partir de 2023 se pretende que alcance, también, a actividades de organización, gerencia y de carácter técnico, además de financieras y comerciales y que se permita su aplicación también al cónyuge de la persona desplazada. En la normativa se especifica que el ámbito de aplicación no incluye a personas trabajadoras desplazadas por su empresa empleadora a filiales situadas en el extranjero, si transcurrido ese tiempo (que puede ser de hasta 10 años) vuelven a su empresa o a otra filial situada en España. Según se explica, esto es así “puesto que esta situación no contribuye a alcanzar el objetivo del incentivo fiscal, que no es otro que la atracción de talento a la Comunidad Foral de Navarra”.