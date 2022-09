Tres lugares aterradores de Navarra

¿No estáis nerviosos? ¡No queda nada ya para Halloween! (introducir grito histérico lleno de emoción, júbilo, jolgorio y alegría). Yo he de confesaros que ya me he sacado mi taza con forma de calavera, me he puesto la mantita negra en la cama (bueno, vale, en verdad nunca me la he quitado; me fascina lo negro, que soy un poco gótica yo) y ya estoy mirando recetas para hacer mis galletitas en forma de calabacitas y momias (que luego nunca hago nada porque hola, desidia).

Me vine tan arriba estos días y tengo tan poco dinero que me he dicho (mantengo conmigo misma unas conversaciones la mar de interesantes): “A ver, Andrius. No podemos ir a un parque de atracciones a celebrar la noche más especial del año. Entonces, ¿qué hacemos? Porque quedarnos a llorar en casa mientras comemos tarta de zanahoria con una taza de chocolate caliente no es muy buena idea, que luego nos deprime la báscula y a ver cómo lo gestionamos…”. Y bueno, ahí me he deprimido y he empezado a mirar Google Maps, soñando con esos lugares a los que nunca podré ir hasta que no me toque la lotería o reciba una herencia inesperada de ese tío abuelo tercero del que desconocía por completo su existencia (no, en serio, mamá, si me estás leyendo… Dime que en verdad somos millonarias pero que toda tu vida me has estado mintiendo para que sea una persona humilde, maja y saladuca).

Vídeo

Andrea Incera

De repente, ¡tachán! Se me ha iluminado la bombilla y he dicho: ¡Podemos buscar lugares de miedo sin salir de Navarra! Y vaya que sí me los he encontrado (no, tranquilos, no es un karaoke en el que esté yo cantando ‘Dos hombres y un destino’; aunque ése -os aseguro- sería uno de los Halloween más terroríficos de todos).

Y como quiero que paséis un día de miedo y le contéis historias dignas de Edgard Allan Poe, de Ryan Murphy y de Stephen King a vuestros retoños, amigos, conocidos y otros seres de vuestro universo oscuro y sombrío en un lugar que dé miedo de verdad… Os voy a presentar tres lugares aterradores de Navarra.

Antigua fábrica de colchones (Alsasua)

Esta nave pertenecía a la empresa Perfosistem, que se dedicaba a la fabricación de colchones. Ubicada en Alsasua, esta fábrica fue, con los años, olvidada. Un incendio en el año 2016 dejaría la finca desolada, quemando colchones, basuras y otros materiales y hundiendo parte de la cubierta y dejando que la naturaleza siguiera su curso, invadiendo todo lo que un día fue un lugar de producción textil.

Andrea Incera

Hotel Iturrimurri (Ziordia)

Este hotel fue construido en el año 1963 en la localidad de Ziordia. Era un alojamiento turístico de 3 estrellas que llegó a contar con 32 habitaciones equipadas con baño, televisor, teléfono y amplias terrazas con bellísimas balaustradas. Además, contaba con salones para fiestas y celebraciones y una piscina de ensueño. En el año 2000 fue restaurado y completamente renovado. Algo que contrasta con su imagen de hoy día… Totalmente en ruinas y con un aspecto realmente terrorífico.

Andrea Incera

Residencia de ancianos (Sarasa)

Esta historia -más que aterradora- es bastante triste. De hecho, allá por el año 2009, este mismo periódico se hizo eco de lo que sería, posteriormente, su abandono absoluto. El asilo se levantó sobre una antigua discoteca o sala de fiestas, la conocida Gure Kaiola. Se convirtió en un lugar de retiro privado para gente de la tercera edad que llegó a contar con 90 plazas autorizadas. Sin embargo, en 2009, el departamento de Asuntos Sociales del Gobierno de Navarra se vio obligada a cerrarla al detectar fallos en la estructura del lugar que no fueron subsanados. Por si esto fuera poco, 10 años más tarde, un incendio arrasaría con parte del sitio, dejándolo como lo vemos hoy día.