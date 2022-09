"Los sindicatos también tenemos culpa del exceso de interinidad en el ámbito público"

Yolanda Erro García (Pamplona, 1-5-1970 ) se define como una ‘todoterreno’. Desde que acabó con 23 años la licenciatura de Ciencias de la Educación, ha encadenado todo tipo de puestos: desde cuidadora a maestra de pedagogía terapéutica, pasando por orientadora escolar. También ha acumulado destinos: Marqués de la Real Defensa de Tafalla y colegios de Medillorri, Lorenzo Goicoa de Villava, Murchante, Ribaforada, Cascante, Cáseda, Cadreita, Milagro, Tudela... Hoy asumirá las riendas del sindicato Afapna ya que encabeza la única candidatura tras la jubilación y salida del anterior presidente, Juan Carlos Laboreo.

¿Cuánto tiempo lleva liberada para el sindicato?

Comencé a trabajar en Afapna de una manera un poco casual en septiembre de 2013. Al principio tuve mis dudas, pero me encantó.

La figura del liberado sindical, y más en la Administración pública, suele ser un tanto controvertida. ¿Cómo la entiende usted?

Liberado es una palabra que define mal nuestra dedicación. Es cierto que se nos libera de nuestra carga habitual, pero pasas a tener un compromiso elevado con los empleados y empleadas públicas. Y el grado de implicación es el máximo. Tenemos un horario establecido que muchas veces, voluntariamente, no seguimos porque hay necesidades que cubrir.

¿Y es necesario el privilegio de cobrar pluses de su anterior puesto de trabajo, como la peligrosidad, una vez que son liberados?

Si no, nadie se querría liberar y es muy importante que los sindicatos y las personas liberadas estemos haciendo nuestra función. Todos los avances que se han conseguido en los últimos años son gracias a que alguien se toma muy en serio el cien por cien de su tiempo para sacar todo adelante.

No es muy habitual ver a una mujer al frente de un sindicato. ¿Acaso son estructuras que favorecen poco el liderazgo de la mujer?

Le voy a dar un dato: a cierre de 2021, en la Administración foral estaban trabajando 8.695 hombres y 20.471 mujeres. Así que es una evolución normal que asumamos este liderazgo.

Hablando de liderazgo, el presidente saliente de Afapna, Juan Carlos Laboreo, ha dirigido el sindicato en los últimos 18 años. ¿Su sombra es demasiado alargada?

Son 18 años al frente del sindicato, y 32 desde que entró. Por su puesto que ha dejado su huella y en el Congreso de mañana -por hoy- le vamos a agradecer todo el trabajo y esfuerzo realizado durante estos años. Pero ahora empezamos una nueva etapa, con ilusión y un equipo muy potente.

¿Pero se puede hablar de una línea de continuidad?

La línea está marcada, pues, evidentemente, el sindicato tiene unas características, pero nuestro propósito es el de innovar.

Afapna se ha destacado en los últimos años por su beligerancia, planteando numerosos recursos judiciales frente a la Administración. ¿Van a mantener su litigiosidad?

Por desgracia, cuando el diálogo falla y en las mesas de negociación no llegamos a los acuerdos que nos parecen justos para el empleado público, no nos queda otro remedio que la vía judicial. Por ponerle un ejemplo, para Afapna, todos los contratos que hay de curso en curso con el fin de cubrir vacantes estructurales y que no están justificados o motivados por nuevas necesidades, son fraude de ley y defendemos ante los tribunales que esas personas deberían ser fijas de la Administración. No se puede admitir que haya una tasa de temporalidad que alcanza un 49% de la plantilla en Educación y el 60% en Salud.

¿Y de quién es culpa que se haya llegado a esta situación?

De todos. No vamos a decir que la culpa solo la tiene la Administración, sería lo fácil. Tenemos que admitir nuestra parte de culpa en esa excesiva temporalidad. Pero queremos solucionarlo y hay muchas maneras de hacerlo. Ahora, con la ley de estabilización, se abría una oportunidad histórica, pero nosotros creemos que no va a terminar de cuajar porque no va a servir para reducir la temporalidad al objetivo del 8%.

El Gobierno foral va a hacer funcionarios a más de 3.500 trabajadores temporales en tres años. ¿Hay garantías de que este proceso no se judicialice y se paralice?

No hay proceso en la Administración sin judicialización. Ante cualquier oposición, concurso oposición, los recursos están encima de la mesa. Nosotros sí vamos a pedir que de partida haya unas garantías jurídicas y un acuerdo estatal para que las Comunidades saquen a la vez los procesos de estabilización, por ejemplo en el sector docente.

Hay trabajadores con poca experiencia o ninguna en la Administración que desearían competir por esos miles de puestos. Pero el hecho de que la mayoría salgan a concurso de méritos se pude ver como una promoción interna encubierta. ¿Lo ve así?

Es complicado dar una solución satisfactoria para todos, aunque lo que ahora se intenta resolver es la alta tasa de temporalidad. Es cierto que estas plazas de estabilización quienes se las van a llevar van a ser aquellos con más experiencia profesional en la Administración, que es lo que marca el baremo.

Por cierto, no deja de sorprender que en las últimas oposiciones de maestros de Infantil y Primaria en Navarra suspendieran la mayoría de los presentados. ¿Falla algo en el sistema de oposiciones?

Afapna ha pedido en la mesa sectorial de Educación la celebración de una jornada seria de reflexión sobre el ingreso y acceso a la función pública. No puede ser que gente con una valía demostrada, que está haciendo un papel buenísimo en nuestros centros escolares, saque esos resultados. Los tribunales tampoco tienen la culpa. Pero el sistema no da ya respuesta. Hay que pensar en pruebas objetivas, exámenes no eliminatorios y unos indicadores de evaluación publicados con la suficiente antelación. Incluso habría que pensar en una publicación de los resultados con cierto anonimato.

¿Qué destaca del programa con el que Afapna va a trabajar en los próximos años?

Nos parece muy interesante la carrera profesional para todos los empleados públicos. Es un factor motivante y que mejoraría más la calidad del servicio público.

Y esa carrera profesional que propone, ¿se cobraría además del complemento del grado, que ya se percibe en función de los años al servicio de la Administración foral y que hasta ahora suplía la falta de carrera profesional?

Sí, se cobraría además del grado.

¿Y hay dinero para ello?

Otras comunidades lo tienen para una carrera profesional que contemple, por ejemplo, formación, cumplimiento de objetivos y compromiso con la organización.

SUBIDA SALARIAL A LOS FUNCIONARIOS "ESCASA”

Parece que el Estado propone para el sector público una subida salarial extra del 2% este año y del 2,5% el próximo año. ¿Suficiente?

Nos parece escaso porque los funcionarios llevamos mucho tiempo perdiendo poder adquisitivo. Y si toda la población general se queja en este contexto de precios, nosotros también debemos hacerlo.

¿Yo es momento de dar ejemplo con un poco de contención?

Nosotros somos solidarios y cuando hubo que quitar una paga extra fuimos los primeros, aunque luego exigiéramos su devolución. Pero ser solidario no significa que debamos admitir la pérdida continuada de poder adquisitivo.

A usted, al frente del ámbito de Educación de Afapna le ha tocado negociar con gobiernos de UPN, Geroa Bai y PSN. ¿Algún hueso más duro de roer que otros?

Nosotros no nos casamos con nadie, pero si los Gobiernos toman medidas adecuadas y con sentido común para los empleados públicos nos tendrán a su lado. Sí que fuimos especialmente beligerantes con el Gobierno de Barkos porque tenían unas intenciones...

¿Se refiere al choque en materia del euskera?

Efectivamente, entraron en la mesa sectorial como un elefante en cacharrería y tuvimos que poner tranquilidad en la negociación. Incluso planteamos un recurso a una oferta de 108 plazas de maestro en euskera que finalmente fueron anuladas por el juez, pero desistimos de ejecuta la sentencia por no perjudicar a los profesores que habían obtenido plaza.

DNI

Nombre y fecha de nacimiento: Yolanda Erro García. (Pamplona, 1 de mayo de 1970)

Estado civil: Casada y madre de dos hijas universitarias.

Formación: Estudió en Teresianas. Ciencias de la Educación Diplomatura de Magisterio en Educación Infantil

Plaza de funcionaria: Maestra de pedagogía terapéutica.

