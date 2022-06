“Llevo tres años buscando un camarero y un ayudante de cocina”

Iñaki Lizarraga Junguitu es el propietario del bar El Txikito de “La situación es crítica y preocupante. Llevamos tres años buscando personal y siempre nos topamos con la misma piedra: poca gente quiere trabajar y los que quieren trabajar en hostelería tienen muy escasa, o nula, formación, pero igual no están muy dispuestos al sacrificio que supone trabajar fines de semana y noches”.es el propietario del barde Barañáin , especializado en bocadillos y hamburguesas, así como fritos de gambas.

“Necesitamos para la plantilla de todo el año un camarero para barra y comedor y un ayudante de cocina. Y no hay manera. Hemos tenido experiencia de gente que ha venido a trabajar , hemos hecho una prueba y al segundo día no han vuelto, Así de crudo. Ahora hemos recurrido a una ETT, tristemente, porque no hay personal”. La limitación de personal limita, a su vez, el número de servicios que atienden. “En el comedor ha capacidad para 24 personas pero solo cogemos 16 porque no llegamos y a los que atendemos nos gusta hacerlo muy bien”.

“El convenio de Navarra, si no es el mejor, es de los mejores de España”

Amaia Villanueva, secretaria general de Servicios, movilidad y consumo del sindicato “Es un convenio, en su conjunto, el mejor o de los mejores que hay en España, tanto en salario como en jornada. Puede haber convenios donde se cobre algo más pero luego tienen un porrón de horas, pero el de Navarra es de los mejores”. Son palabras de, secretaria general de Servicios, movilidad y consumo del sindicato UGT , mayoritario en la mesa negociadora. Un camarero y un cocinero cobran 1.470 euros al mes brutos, como mínimo, por 38 horas semanales, sin contar domingos y festivos ni antigüedad. “Un camarero profesional, con años, está muy por encima de lo que marca el convenio”.

convenio de hostelería de Navarra caducó el pasado 31 de diciembre, después de tres años en vigor y ya se ha constituido la mesa de negociación. Mientras, el antiguo está en vigente. Elcaducó el pasado 31 de diciembre, después de tres años en vigor y ya se ha constituido la mesa de negociación. Mientras, el antiguo está en vigente.

Para Villanueva, el argumento de la explotación no cabe. “ Si hay empresas que no lo cumplen, como en todos los sectores. En se caso, quien tenga conocimiento deben ponerlo en conocimiento de la Inspección de Trabajo. Nuestra valoración es que en los últimos años se ha avanzado mucho y las empresas son más cumplidoras” .