Un pamplonés especialista en Volkswagen en Chattanooga

Chattanooga es una ciudad que está situada en el centro-este del país norteamericano al sur del estado de Tennessee, justo en la frontera con Georgia. Atravesada por el río Tennessee, esta localidad de unos 180.000 habitantes se asienta al pie de una zona montañosa y se caracteriza por un clima parecido al de Navarra, según cuenta Sergio Sola Pérez (Pamplona, 1996). “En invierno sí que hace algo más de frío por las noches y es habitual que hiele. Lo que se lleva mal es la humedad. Aquí hay mucha”, comenta este trabajador de es una ciudad que está situada en el centro-este del país norteamericano al sur del estado de Tennessee, justo en la frontera con Georgia. Atravesada por el río Tennessee, esta localidad de unosse asienta al pie de una zona montañosa y se caracteriza por un clima parecido al de Navarra, según cuenta(Pamplona, 1996). “En invierno sí que hace algo más de frío por las noches y es habitual que hiele. Lo que se lleva mal es la humedad. Aquí hay mucha”, comenta este trabajador de Volkswagen Navarra que lleva en esa ciudad desde octubre de 2021. Allí permanecerá junto con su pareja, Natalia, hasta marzo del año que viene para completar un compromiso de 18 meses y familiarizarse con la producción de los coches eléctricos de la marca alemana.

El área metropolitana de Chattanooga se caracteriza por unos contrastes sociales de unas zonas y otras que son mayores que los que se ven en España. Sergio y Natalia viven en un pequeño apartamento de dos habitaciones cerca de fábrica que Volkswagen tiene al este de la localidad junto a unas colinas boscosas. Este joven pamplonés, que culminó sus estudios de grado medio de Formación Profesional en electromecánica en el CIP Donapea y fue aprendiz en la Volkswagen Academy, cruzó el charco con motivo del lanzamiento del primer coche eléctrico de Volkswagen en Estados Unidos, el modelo ID.4.

La zona es un territorio de grandes contrastes sociales y económicos en comparación con Navarra, según explica Sergio. Por una parte, existen muchas oportunidades laborales incluso para personas sin experiencia previa o formación y, en general, la gente es mucho más abierta: “Es habitual que, sin conocerte de nada, se paren a hablar contigo, te pregunten qué tal o se interese por tu vida. Puede que simplemente les haya gustado algo de ropa que llevas y te lo dicen sin ningún problema. De primeras choca, pero tiene su encanto”. Por otra parte, su idiosincrasia, en la que prima “el consumismo y el individualismo”, es “completamente distinta” a la de los europeos. Sergio también reconoce que hay “extremos muy marcados” en política, por lo que es mejor no tocar “ciertos temas” para evitar que “un comentario pueda acarrear una conversación incomoda”.

La alimentación también es muy distinta. Admite que se puede comer sano si uno se lo propone, “pero es complicado” porque la variedad de verduras frescas “no es mucha”, resulta “cara” y “es muy habitual que se termine y tarden varios días en reponer”. Por contra, siempre hay existencias de comida precocinada, que se puede adquirir a precios bajos. Otra de las grandes diferencias es el uso del coche para ir a todas partes más por necesidad que por gusto. No hay una buena infraestructura para los peatones y el transporte público es bastante deficiente, por lo que no queda más remedio que tirar de vehículo particular. Eso sí, “son más baratos de comprar y el combustible también”. Sergio ya se ha acostumbrado a coger su coche para ir a la fábrica, un trayecto que dura “entre cinco y diez minutos” dependiendo del tráfico.

PASEAR Y ANDAR EN BICI

Su jornada diaria comienza entre las siete y la siete y media de la mañana. Sergio se encarga de hacer “auditorias periódicas de determinados procesos y análisis en vehículos”. “Ahora mismo un punto fuerte son las pre-series del modelo eléctrico ID.4, que se lanza a producción en serie en los próximos meses”, comenta. Sale del trabajo entre las cuatro y las cuatro y media de la tarde, tras lo que aprovecha el resto del día para las labores rutinarias del hogar y algo de ocio, como andar en bici o pasear. Durante los fines de semana, se juntan con más gente para montar algún plan o para hacer turismo.

Destaca que no les ha costado hacer nuevas amistades tanto con mexicanos como con los propios estadounidenses, tanto en el trabajo como en la urbanización donde residen, y están plenamente adaptados a la forma de vida en el país pese a que “la gente socializa mucho menos”. Y aunque hay “innumerables cosas positivas” en esta experiencia fuera de España, confiesa que echan demasiado de menos “el calor de la gente, la familia y los amigos”.