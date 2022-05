Pescar talento en un mar globalizado

esfuerzo continuo y generalizado por renovarse y fidelizar a esos profesionales. Los responsables de recursos humanos de empresas y entidades navarras debatieron ayer sobre el talento joven en el marco de la iniciativa laboral y formativa que lanzan Diario de Navarra. Jóvenes con talento innato y ganas de desarrollarlo en cualquier parte del mundo. Empresas que buscan trabajadores que encajen con sus necesidades y valores compitiendo por ciertos perfiles. Y un. Los responsables de recursos humanos de empresas y entidades navarras debatieron ayer sobre el talento joven en el marco de la iniciativa laboral y formativa que lanzan ESIC

Belén Galindo, responsable de comunicación del Grupo La Información, moderó una mesa redonda con actores clave en la captación y retención de talento. En ella estuvieron Cristina Cabrejas, responsable de recursos humanos de Con las instalaciones del periódico como escenario,, moderó una mesa redonda con actores clave en la captación y retención de talento. En ella estuvieron Cristina Cabrejas, responsable de recursos humanos de Cámara Navarra , Paula Ansorena, del departamento de personas de Zabala Innovación, Álex Mendoza, responsable de selección en recursos humanos de Caja Rural de Navarra , y Susana Otazu, responsable del área de formación, selección y consultoría de RRHH de Asociación Industria Navarra.

ENCONTRAR PERFILES, UN ‘JUEGO DE LAS SILLAS’

El primer problema al que se enfrentan las empresas navarras es la dificultad de encontrar ciertos perfiles para sus compañías. Compiten por adelantarse a otros y captar al telento, como en el juego de las sillas. Desde Zabala Innovación, así lo constata Paula Ansorena: “Hemos percibido que la demanda es más grande que la oferta. Buscamos perfiles de todo tipo, sobre todo ingeniarías. Hay muchas empresas buscando mismos perfiles y hay mucha competencia. Ahora son los jóvenes lo que pueden elegir”. “Todos estamos viviendo la misma realidad -coincide Álex Mendoza, de Caja Rural de Navarra- Ahora nos enfocamos hacia el marketing, captar y atraer. Antes había mucho donde elegir, ahora hay que atraer”, dice.

¿Y QUÉ PERFILES SE DEMANDAN?

Especialmente, los técnicos: “Analista de datos, programadores, ciberseguridad, Inteligencia Artificial... estamos viviendo una revolución de puestos de trabajo y hay talentos que requieren formaciones que ahora ni existen”, apunta Susana Otazu, de la AIN.

LOS JÓVENES PIDEN RETOS Y FLEXIBILIDAD

¿Qué necesitan los jóvenes que llaman a las puertas de las empresas? ¿Qué demandas laborales tienen? Desde Zabala apuntan a la flexibilidad. “Quieren retos y sentir que evolucionan. Valoran temas de flexibilidad, no es un trabajo para toda la vida”. En la AIN añaden más demandas: “Reconocimiento profesional y retributivo a las acciones que hacen, conciliación, teletrabajo, networking... quieren trabajar en empresas con unos departamentos de RRHH que les motiven”.

¿QUÉ BUSCA LA EMPRESA?

Desde Cámara Navarra Cristina Cabrejas lo tiene claro: “Las empresas buscan conocimientos sólidos y la palabra clave es compromiso, personas que deseen unirse y desarrollarse en lo profesional y en lo personal”. Otros apuntan a la capacidad de aunar actitud y aptitud, personas muy alineadas con los valores de la empresa. “Trabajo en equipo, confianza, versatilidad... y ganas de trabajar”, resume Paula Ansorena, de Zabala.

TALENTO, 'PULIR EL DIAMANTE'

En este ecosistema juega un papel importante la gestión del talento. Y a la pregunta de si con éste se nace o se hace, los expertos en personal coincidieron en apostar por ambas. “Se nace con un talento insuficiente que hay que trabajar y desarrollar en los equipos de trabajo de las empresas”, indican desde la Cámara Navarra. “El talento tiene mucho de implicación personal. Identificar ese talento por parte de las empresas no es nada fácil. Debe hacerse para desarrollar planes de carrera en las empresas para llevar ese talento al máximo de su potencial”, cuentan desde la AIN. Todo desde una clave: favorecer un clima de trabajo que lo facilite.

DETECTADO EL TALENTO, TOCA FIDELIZARLO

Una vez detectado al joven talentoso y logrado que entre en la empresa, ¿cómo se le fideliza? No es un tema menor, y más partiendo de la fuga de talentos vivida en los últimos años en Navarra. “A veces tienes ganas de atarlo”, confiesa entre risas Álex Mendoza, de Caja Rural de Navarra. “No conciben el trabajo para toda la vida, quieren vivir experiencias y debemos proporcionales una asumiendo que ese talento se puede marchar, pero que también puede volver. Hay gente que se nos ha ido pero ha recomendado su experiencia a otro compañero talentoso. Quieren vivir la experiencia internacional, con eso no podemos competir, pero tenemos que tratar de ser atractivos, y pensar que la rotación es buena”, añade. “Hacerse valer”, “Explotar la calidad de vida” de Navarra, “Escuchar hacia donde van las tendencias para satisfacer sus demandas”, y “Ser coherentes entre lo que se dice y lo que se hace”, son otras claves de fidelización. “Los jóvenes desean salir, pero eso no es malo, porque a menudo piensan en volver. Y lo hacen”, termina Susana Otazu.