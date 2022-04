¿Víctima, agresor o testigo? Indicadores para identificar si sus hijos participan en el acoso escolar

Día Internacional contra el Acoso Escolar y una ocasión para vislumbrar lo que pasa en las aulas. Partiendo de que es imposible contabilizar todos los casos, ya sea porque no llegan a denunciarse o porque se gestionan internamente en los centros, las cifras de la asesoría de Convivencia del departamento de 99 requerimientos de ayuda por parte de centros y de familias ante casos de acoso. Miles de personas saldrán este domingo a la calle en todo el mundo para alzar su voz contra el bullying. También en Navarra. El 2 de mayo es ely una ocasión para vislumbrar lo que pasa en las aulas. Partiendo de que es imposible contabilizar todos los casos, ya sea porque no llegan a denunciarse o porque se gestionan internamente en los centros, las cifras de la asesoría de Convivencia del departamento de Educación sí que dan luz a esta realidad. Sólo en lo que va de curso, el servicio ha atendidopor parte de centros y de familias ante casos de acoso.

¿Será víctima?

Al ir al colegio / instituto

• No quiere ir al centro educativo. Aumento de la ansiedad cuando ha de ir a clase. Posibles enfermedades psicosomáticas (se pone enfermo) cuando ha de ir a clase que no se dan cuando está de vacaciones o fines de semana.

• Miedo al centro educativo. Estrategias de evitación (excusas).

• Rutas ilógicas para ir al centro educativo.

• Va al centro educativo con el tiempo justo (trata de no encontrarse con nadie).

Al venir del colegio / instituto.

• Frecuentemente viene a casa con ropa desordenada o rasgada. Material estropeado. Le faltan útiles escolares. Cosas perdidas. Falta de dinero.

• Ha traído golpes, moratones o heridas.

• Se queja frecuentemente de que le insultan, se burlan de él / ella o incluso de que le pegan. “Se meten conmigo”

• Habla poco de lo que le ocurre en el colegio. No le suele gustar que se le pregunte.

En situaciones generales.

• No quiere salir de casa.

• No suele llevar amigos o amigas a casa. No suele ir a casa de otros niños/as. No queda para salir.

• No tiene ni un solo buen amigo.

• No tiene relaciones con sus compañeros de colegio.

• Intenta no encontrarse con gente del entorno escolar.

• Desprecio de lo escolar.

• Infelicidad, tristeza, depresión.

• Muchas horas solo/sola.

• Necesidad de más dinero de lo habitual.

• Bajada de rendimiento escolar.

• Cambios de humor más frecuentes de lo normal.

• Posibles conductas de aislamiento (como si huyera de la realidad)

• Abandona inexplicablemente actividades que realizaba con sus amigos.

¿Será agresor/a?

Algunos indicadores:

• Dificultad para situarse en el lugar de otras personas cuando se le pide que reflexione sobre su conducta.

• Frecuentemente un juego en el que participa mi hijo/hija termina como el rosario de la aurora.

• Mi hijo a hija suele tener frecuentes enfados y lloraderas por causas pequeñas.

• Siempre quiere tener la última palabra.

• Se muestra prepotente de forma continua con hermanos/as u otros niños/as. “Dominante”.

• Verbaliza desgana de estar con sus compañeros de clase. (Adolescentes y preadolescentes suelen decir “es que son unos p. críos”

• Habla frecuentemente de peleas en las que está implicado.

• Desorden y desgana por las tareas escolares.

• Utilización frecuente del insulto y la descalificación.

• Accesos de ira incontrolados en los que llega a romper cosas.

• Escasa tolerancia a la frustración.

• Rebelde. Tiene dificultades para cumplir las normas.

• Dificultad para hacerse responsable de sus actos y pedir disculpas.

• Cierta tendencia a mofarse y a humillar a sus amigos y/o amigas

• Habla en tono despectivo de algún compañero o compañera de clase.

• Tenemos dudas razonables sobre su pandilla de amigos y/o amigas.

• Presume de acciones violentas. A veces ninguno de estos indicadores aparece y ocultan su acoso tras comportamientos modélicos.

¿Será testigo?

Algunos indicadores:

• Nuestro hijo o hija nos dice algo así refiriéndose a un compañero o compañera: “siempre se lo busca”.

• Que se meten con un compañero o compañera.

• Que todos dejan solo a alguien (aunque nos diga que sea él o ella quien se las busca)

• Que un niño o una niña se encierra en el baño y no sale.

• Habla de chicos y/o chicas que se pegan o que pegan a uno.

• Habla de cotilleos o rumores que difaman a algún compañero o compañera.

• Se refiere a algún compañero o compañera con algún mote.

• Nos cuenta que le han hecho la barrera, la lavadora, el pasillo… a alguien. Que le dan “calmantes”, pellizcos, collejas, “chapadas”, etc. A veces ponen el adjetivo de “legal” o “legales”

• Detectamos que nuestro hijo / hija o sus amigos se burlan o se ríen de alguien y que este alguien siempre es la misma persona.

• Nos cuenta que un chico siempre llora, o está triste.

• Nos dice que algunos chicos pegan a otros.

• Nos habla de que “todos lo hacen” y se está refiriendo a aislar socialmente a algún compañero o compañera.

• A veces, hemos hablado entre los padres y detectamos el problema.