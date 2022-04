Quiero denunciar un hecho que me ha ocurrido recientemente y que debe conocer la sociedad - siguiendo el slogan del señor jubilado que dice “soy mayor pero no idiota”-. El otro día en un conocido establecimiento una chica muy amable me preguntó si era de cierta compañía de luz, gas y electricidad para mejorar mi contrato con ellos. Dije que sí y fui a buscar un recibo de dicha compañía. Cuando vio el recibo me dijo que se podía mejorar. “Bien -le dije- hágalo”.

Recoge mis datos, cambia el contrato y me dice que el Kw/h lo cobrarían a 0, 22 euros y me regalaron una tarjeta de 50 euros para comprar en el establecimiento. Hasta aquí todo correcto. Vamos hacia caja para activar la tarjeta y recibe una llamada en la cual de indican que, por mi edad, me corresponde una tarjeta de 30 euros y que el Kw/h me lo cobrarían a 0,24 euros. Me quedé perplejo. Tengo 76 años y me pregunto qué hemos hecho los mayores para merecer este trato discriminatorio por el solo hecho de ser mayor.

Cuando llamé a la compañía no supieron decirme el motivo, solo que era una política de empresa, fueron sus palabras. Me gustaría que este mensaje llegue a esta empresa con sede en Bilbao y explique las razones por las que cobran más a los mayores, ¿cuál es el delito que hemos cometido? Lógicamente he cambiado el contrato que mejora mis anteriores condiciones, pero el mal sabor de estas cosas hacen repetir “soy mayor pero no tonto”.