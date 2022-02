Cómo sacar el máximo partido al talento personal en tiempos Covid

La pandemia de coronavirus ha supuesto grandes cambios en muchos aspectos de la vida y uno de ellos es, sin duda, el laboral. Por ejemplo, muchos recordamos todavía la llegada abrupta del teletrabajo allá por marzo de 2020.

Han sido dos años en los que hemos tenido que esforzarnos al máximo para no desperdiciar nuestro talento y para que la actividad profesional no se resintiera. Pero la pandemia aún no ha terminado y este tema, el talento, será el centro del '', que tendrá lugar enel próximo. Responderá a preguntas clave cómo ¿qué está pasando con la gestión del talento en la pandemia? ¿qué políticas de teletrabajo más relevantes existen? o ¿cómo abordar el talento en el futuro?