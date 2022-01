Navarra recupera la ocupación precovid pero con 3.300 parados más

Si 2020 fue el año en el que el coronavirus hundió todos los registros económicos sin excepción, también los del mercado laboral, 2021, a pesar de haber acumulado nuevas olas de contagios, permitió cerrar o, al menos, suturar, algunas de las heridas provocadas por la pandemia. Con todo, y pese a haberse recuperado las cifras de ocupación precovid, con 9.500 nuevos empleos, los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) relativos al cierre de 2021 y conocidos ayer dejan importantes lunares y datos preocupantes. Por un lado, por una bajada del desempleo que ha sido insuficiente para recuperar los niveles de desempleo previos a la pandemia. Todavía hay 31.800 personas en paro, 3.300 más que al cierre de 2019, lo que, en parte, se explica por la subida de la población activa (hay 4.500 personas más en disposición de trabajar que hace un año. La tasa de paro ha vuelto a situarse por debajo del 10%. En concreto, en el 9,93%, el nivel más bajo desde el primer trimestre de 2020. Pese a ello, Navarra no sólo no logra recuperar la ventaja que durante años exhibió frente al resto de comunidades (fue líder por última vez en el tercer trimestre de 2020) sino que su margen positivo con el resto de comunidades se estrecha cada vez más. Cerró 2021 en tercera posición, tras el País Vasco y Aragón. 13.900 hogares tienen todavía a todos sus miembros en paro y más de la mitad de los parados llevan más de un año buscando un empleo. Si ponemos el foco en los asalariados no todo son buenas noticias. El 24,6% tienen un contrato temporal, un porcentaje que apenas ha mejorado un 0,7% desde el cierre de 2020, y preocupa, también, el aumento de la parcialidad en el empleo, con 6.600 personas más que hace un año.

La parte más positiva de la EPA está sin duda en las cifras de ocupación. El ejercicio acabó con una importante subida del empleo dejando el dato más alto de ocupación registrado desde el tercer trimestre de 2019 (290.400). El cuarto trimestre de 2021 cerró con 287.900 ocupados, 9.500 más que los que había al cierre de 2020 y uno de los más elevados de la serie histórico. La cifra de ocupación es también superior a la diciembre de 2019 (287.700) y confirma la fuerte recuperación del mercado laboral como consecuencia de la relajación de las medidas para hacer frente a la pandemia y de la extensión de la vacunación.

Con respecto al cierre de 2020, la ocupación creció en todos los sectores de actividad sin excepción. Si la comparación se realiza con diciembre de 2019, habría que destacar sin duda los 4.700 empleos recuperados en la industria y los 5.300 que ha ganado la construcción. Por el contrario, la cifra de ocupación de los servicios aún está a 10.600 ocupados de la registrada entonces.

FACTORES ESTACIONALES

Conviene tener en cuenta, como apunta Randstad, que el comportamiento positivo de la ocupación en el cuarto trimestre combina factores estacionales al ser el trimestre en el que se reactivan sectores como la educación y en el que comercio tiene uno de sus picos de mayor actividad anual con una evolución de la pandemia que si bien ha sido negativa por el progresivo avance de la variante ómicron, no ha tenido una incidencia real en las cifras hasta las últimas semanas del año.

Con todo, los expertos coinciden en que la respuesta del empleo está siendo positiva, incluso mejor que lo que el comportamiento de la economía podría hacer pensar. Y aunque en la estadística del empleo hay dos caras que no siempre van de la mano, en esta ocasión, sí lo fueron y el crecimiento de la población ocupada llegó acompañado de una notable caída del colectivo de desempleados (2.400 en el último trimestre del año y 5.000 en un año) aunque con los matices anteriormente indicados y aspectos a tener en cuenta que se detallan en estas páginas: desde cómo evolucionan las plantillas en la empresa pública, por los refuerzos en Salud y Educación, y en la empresa privada que al cierre de 2021 registró la cifra de ocupación más alta (239.100) desde el tercer trimestre de 2019 (241.400) pero que, obstante, siguen todavía lejos de los 260.000 del primer trimestre de 2008, antes de la anterior crisis.