La cesta de Navidad, más cara y subida histórica en algunos productos típicos

Ofrecer a la familia el menú tradicional, con el que siempre se ha celebrado la Nochebuena y Navidad va a costar más dinero. Es la realidad de unas Navidades que llega a los bolsillos de los navarros con una inflación del 5,5%, un alza generalizado de costes y una crisis ligada a la pandemia. “Compro más o menos lo mismo todas las semanas y me supone veinte euros más”, contaba una clienta en la Pescadería San Martín, de Pamplona, mientras aguardaba su turno. Y ya no es que los consumidores asistan resignados o enojados al incremento de precios. Es que los propios comerciantes, confiesan, que están “asustados” por la vertiginosa escalada de los precios hasta el punto de que están frenando el alza a costa de reducir sus márgenes porque no quieren espantar a sus clientes.

“La gente mira mucho más en qué se gasta el dinero, pero aún así va a pagar el producto algo más caro y el carnicero va a reducir sus márgenes. Al final, todos nos vamos a ver afectados porque, aunque vamos a subir precios, no vamos a subir ni por el forro todo lo que deberíamos subir”, afirma Juan Carlos Mañú, que regenta ocho carnicerías en la capital.

UN BUEN SOLOMILLO, CASI PROHIBITIVO

Lo habitual es que el precio de la carne en Navidad sea muy similar al del resto del año, salvo puntuales excepciones. Este año, sin embargo, cuesta encontrar en la carnicería algún producto típico de Navidad que no haya pisado el acelerador, aunque sea ligeramente. Lo más asombroso ha sido lo acontecido con el solomillo. Pocas carnes hay más agradecidas y socorridas en los menús, pero este año es casi prohibitivo para muchas economías domésticas. Un buen solomillo, que no sea descongelado, de denominación y, al corte, cotizaba hace unas semanas a 45 euros el kilo y, según el sector, la semana que viene se puede pagar en torno a los 50 euros. Serían diez euros más que el año pasado, algo inédito. ¿Qué ocurre? Que escasea porque la producción ganadera cayó en picado con la hostelería cerrada y, al abrirse, no ha dado tiempo a generar suficiente carne para la gran demanda existente.

El otro rey cárnico es el cordero lechal de denominación que, de cotizar sin cabeza a unos 17 o 18 euros el kilo otros años, camina hacia los 21 o 22 euros el kilo. Los amantes del asado verán cómo el gorrín también está algo más caro y la pieza, de unos 5-6 kilos, puede superar en muchos comercios los 100 euros sin problemas, cuando otros años podía estar entre 65 y 80 euros. El cabrito, que se suele traer de Málaga y Extremadura, va a pasar de estar en torno a los 18- 20 euros el kilo a rondar en algún comercio los 25- 30 euros.

CERDO Y AVES, LA ALTERNATIVA

Ante esta tesitura, los encargos de solomillo se están reduciendo. ¿Sustitutos? Los solomillo de cerdo, una carne sin apenas variaciones, relleno de jamón, hongos, etc. Son piezas que sirven para cuatro personas, que se hacen al horno y cuestan entre 18 y 22 euros.

Horacio Hidalgo, cuenta que será a partir de hoy cuando los navarros se pongan las pilas para comprar, que mientras las ventas de turrones ya han crecido un 10% con respecto al año pasado, los frescos vivirán su mejor momento la próxima semana, ya que Nochebuena cae en viernes. "El año pasado, con la hostelería cerrada, casi confinados, muchos precios bajaron. Este año es distinto y, por tanto, difícil de hacer comparaciones", apunta el directivo, si bien reconoce que estos vaivenes de la pandemia crean situaciones atípicas como el alza de carnes como el cabrito y el solomillo. "Hay alternativas como el capón y la pavita rellena que gustan mucho". El director de E. Leclerc

Las carrilleras (en torno a 15 euros la de cerdo) y los pollos rellenos son otras opciones para quienes buscan sustitutos.

ALMEJAS Y BESUGO, YA POR LAS NUBES

En cuanto a la pescadería, hoy es el último día para encontrar pescado antes de que el lunes sorprenda con el aumento típica de los días previos. “Subirán algo, pero no va a ser para tanto, aunque dependerá de lo que pase con la huelga de transporte. Confiamos en que, al final, se desconvoque porque hay mucho en juego para todos”, opina Ramón Guerendiáin.

Jesús M Garzaron

Para este pescadero, cada vez menos personas hacen “locuras” para los menús de Nochebuena y Nochevieja. “El marisco ya no es lo que era antes. Esos excesos ya se los permiten pocos. Se busca mucho el picoteo, cuatro langostinos, unas almejas, un poco de pulpo y así”. Con todo, hay pescados que repuntan en estas fechas, como la clásica merluza. La de arrastre se puede encontrar desde 10,95 euros hasta los 16, si es de mayor tamaño. La merluza de pincho o anzuelo se puede comprar desde los 15 hasta los 23 euros, en la mayoría de los comercios, según tamaños. El besugo es el que se ha disparado, como casi todos los años y alcanza cotizaciones de entre 40 y 70 euros, los de mayor tamaño. La almeja fina también se ha encarecido, en torno a diez euros más que su precio habitual. Una almeja fina salvaje se vende por encima de los 40-45 euros, aunque se puede encontrar almeja fina gallega a 85 euros. El kilo de calamar ronda entre 18 y 23 euros, mientras que la lubina salvaje y de mayor tamaño alcanza los 25-30 euros, frente a los 11-14 de la nacional. Una buena gamba plancha cuesta entre 30 y 50 euros, aunque se vende gambón por 10,5. “Hay gustos y precios para todos los bolsillos”, dicen en Presen.

Angulas, el capricho que supera los 1.100 euros

¿Qué tienen las angulas para ser tan caras? Las angulas son los alevines del pez anguila y su pesca ha sido limitada por la sobreexplotación, lo que las convierte en lujo. Desde el punto de vista gastrónomico, las angulas, por sí mismas, dicen que no sabe a nada. Su sabor proviene de freírlas 30 segundos en la sartén con aceite de oliva virgen extra bien caliente, un gajo de ajo cortado muy fino y guindilla. Pues este producto este año cotiza desde los 600 euros, si son congeladas, hasta más de 1.100 sin son frescas. Por supuesto, las pescaderías lo trabajan bajo pedido, pero son contadas las personas que compran.

Se buscan más las ofertas y se frenan excesos en los menús

El pulso del consumo en la época más consumista del año anda débil, alicaído ante tantas subidas de golpe. Los ciudadanos notan que el dinero se les va de las manos más rápido debido a que las empresas, ahogadas por la crisis energética y logística, están trasladando costes a sus productos y servicios. Y, como bien subrayan muchos comerciantes con años de oficio, los medios de comunicación se centran sobre todo en las subidas y no reflejan que hay productos que llevaban años sin aumentar de precio y que, incluso en estas circunstancias, muchos no lo han hecho. “Hay frutas y verduras que están en Navidad igual que el resto del año”, apunta el frutero Javier Bermejo.

MENOS ENCARGOS QUE OTROS AÑOS EN ESTAS MISMAS FECHAS

En conclusión, el comportamiento de los consumidores está marcando esta Navidad una tendencia al control del gasto que, posiblemente, se prolongue en enero. Hay comerciantes que hablan de que, para estas fechas, han recibido menos encargos que años anteriores. En concreto, carnicerías y pescaderías apuntan entre un 20 y 25% menos de pedidos. Las razones de este retraso pueden ser varias: que Nochebuena cae en viernes y aún quedan días, que las familias no saben todavía si se van a reunirse como tenían previsto por las últimas recomendaciones de no juntarse más de diez personas y también porque, simplemente, se mira más el dinero.

EL 51% REDUCIRÁ SU GASTO EN NAVIDAD

Gelt es una plataforma de datos de compra de consumidor de España y, según sus informes, el 65% de los consumidores comprará este año los productos que estén de oferta en cada categoría. Un 19%, directamente elegirá los más baratos. De este modo, se estima que casi uno de cada dos consumidores va a rebajar su gasto navideño en comida, lo que implica prescindir de algunos excesos típicos de estas fechas. Asimismo, un tercio de los consumidores asegura que tiene la intención de aprovechar mejor los alimentos y ser más racional al programar sus menús para evitar desperdicios.

SI SUBEN LOS PRECIOS, MÁS MARCA BLANCA

La principal causa de infidelidad de los consumidores hacia una marca es el precio. Precisamente, según Gelt, el 59% de los consumidores considera el precio un motivo para animarse a probar nuevos productos, aunque lo que más atrae son las promociones. El 93% de los consumidores las considera determinantes para probar nuevos productos. De hecho, según su encuesta, el 44% de los consumidores busca más las ofertas ahora que antes. En esa búsqueda de ahorro, quien más gana terreno son las marcas blancas.

PRUDENCIA, AUNQUE ALGÚN QUE OTRO LUJO

A pesar de que la prudencia marca el gasto, también hay quienes se permiten alguna indulgencia o capricho en estas fechas. El jamón es uno de ellos. Según cuentan en las carnicerías, el jamón de bellota está este año más económico por el cierre de la hostelería durante meses. Así, un pieza entera de bellota se puede encontrar por 299 euros frente a los 400 o más de años anteriores. Una pieza de cebo de campo se sitúa en torno a los 200 euros, algo más caro que otros años. No falta quien encarga percebes gallegos, a 86 euros el kilo o foigrás micuit de pato elaborado artesanalmente a 144 euros el kilo. Los más sibaritas pueden comprar 30 gramos de caviar persa por 49 euros la lata (1.633 euros el kilo).

MENOS HORNO Y LA CALEFACCIÓN, A 21 GRADOS

Las Navidades son días de pasar muchas horas en casas. Saber que la temperatura idónea es entre 19 y 21 grados por el día y 16 por la noche. A la hora de preparar las comidas navideñas, un buen truco de ahorro es apagar la vitro unos minutos antes de que la comida esté lista para aprovechar el calor residual, así como utilizar sartenes y cacerolas del mismo tamaño que la placa para aprovechar al máximo la cocción. En la medida de lo posible, se aconseja no abusar del horno por su gran consumo eléctrico, y en caso de hacerlo evitar abrirlo muchas veces para que no pierda el calor y gaste de nuevo en calentarse. También, sacar los alimentos de la nevera unas dos horas rato antes de cocinarlos.