Carmen Ezpeleta: “La idea de que la vacuna acaba con el virus no es real”

Lleva casi dos años en el centro del huracán que ha causado la pandemia de coronavirus. Desde el servicio de Microbiología del Hospital Universitario de Navarra, donde se realizan cada día cientos de PCR para hallar coronavirus, Carmen Ezpeleta explica de forma didáctica que ahora estamos ante una nueva 'pelea' entre variantes del virus: delta frente a ómicron. "Nadie sabe qué va a pasar", afirma. Al margen, asegura que no le extraña que estemos en una sexta ola.

¿Qué ha pasado para llegar a una nueva ola?

La idea que tenemos de que la vacuna acaba con los virus no es real. El problema es que aunque estemos todos vacunados los virus siguen ahí. No me extraña nada que tengamos una sexta ola. No lo estamos haciendo bien y hay que tener mucho más cuidado.

Dijo al inicio de la pandemia que el virus ha venido a quedarse. ¿Hasta cuándo se puede seguir así?

Reitero que ha venido para quedarse. El virus no se va a extinguir. Las olas podrán ser más pequeñas porque la gente está más protegida pero mientras no esté vacunado todo el mundo, en todos los países y siga habiendo viajes la situación se mantendrá. Eso no es nuevo.

¿Podrían ser años?

No lo sé. Y no creo que nadie lo sepa. La pandemia de gripe española duró más de tres años. No tenemos ni idea de cuál va a ser la evolución de la pandemia.

La variante delta plus, última conocida hasta la ómicron, causa un 2% de casos en Navarra. ¿Sustituirá a la delta?

No creo. Lleva ya tiempo circulando y ya no creo que pise a la delta. No es una variante explosiva. Hemos tenido 12 casos en una semana, once en otra, pero hay semanas en las que no ha habido ningún caso. Es como un hallazgo pero como otras variantes que hemos tenido y no han podido con la delta.

¿Por qué?

Porque la delta es una variante muy invasiva. La capacidad de contagiarse que tiene esta variante en tremenda. No hay más que ver los datos de los niños en los colegios. Es como la pólvora.

En septiembre, cuando se pensó que la pandemia se podía acabar, se dijo que había ‘signos de agotamiento’ de su capacidad de difusión. ¿Ha revivido?

La variante delta sigue ahí y no ha terminado de irse en ningún momento. Ahora mismo la gente tiene muchas ganas de juntarse, darse besos... pero no puede ser. Además hay que tener en cuenta también todo lo que estamos gastando solo en reactivos de laboratorio. Es un coste muy grande.

¿Cuánto?

Para hacer una PCR cada reactivo vale 22 euros y la extracción 8 euros. Son 30 euros por unas 2.000 o 3.000 pruebas al día. Solo hay que multiplicar.

LA VARIANTE ÓMICRON

¿Qué ha pasado con las primeras variantes del virus, la clásica, que causó las primeras olas, y la alfa (inglesa)?

Unas variantes ‘pelean’ contra las otras para ganar el terreno y la delta, con todas sus variantes, se ha llevado por delante a todas las que había.

¿Qué quiere decir la ‘delta con todas sus variantes’?

Que la delta, a su vez, tiene muchas variantes. En la secuenciación hallamos más de 30.

¿Quizás eso explica que suba y baje?

No. La variante delta tiene mucha fuerza y capacidad de transmisión. Nunca se ha llegado a ir. Ha estado ahí y cuando nos hemos relacionado más y hemos perdido el miedo ha subido.

Ahora llega la variante ómicron. ¿Puede sustituir a la delta?

No se sabe. No sé si podrá una u otra pero una de las dos se quedará. La variante inglesa (alfa) era muy contagiosa y nos daba miedo. Eso pasó en febrero o marzo. Llegó la delta, que no parecía nada, y se llevó por delante a la inglesa. Ahora puede pasar lo mismo con la ómicron.

¿La variante ómicron es más contagiosa que la delta?

De momento está en estudio. Pero secuenciar y saber si la variante es ómicron es muy fácil. Sabemos que una de las mutaciones que tiene la ómicron se la ha copiado a la variante inglesa, la delecion 69/70. Si no la tiene, no es ómicron.

¿Ha habido algún caso en Navarra?

No, pero seguramente llegará. Habrá que ver. Ya nadie se acuerda de la anterior variante sudafricana. Todo el mundo decía que podía evitar las vacunas, etc. Llegó pero solo tuvimos 10 o 15 casos y no pasó de ahí. No sabemos qué va a pasar. Si ómicron podrá a delta o al revés.

Insiste constantemente en que no saben qué va a pasar...

Es la realidad. A la gente hay que decirle la verdad. Tiene que poner los pies en el suelo y creérselo. No sé por qué tenemos esta incidencia mucho más alta que en toda España.

Dicen que puede ser porque hacemos más pruebas y por el frío.

No lo sé. Guipúzcoa está a nivel del mar, no hace tanto frío y está similar. Allí también hacen muchas pruebas pero no creo que sea la única explicación.

¿Deberían volver las restricciones?

Con el tiempo que llevamos todos sabemos qué se puede hacer y qué no. Este verano hemos podido ir de vacaciones, hemos tenido respiro pero ahora nos juntamos demasiada gente a comer en casa, en restaurantes. No se hace bien y la gente ya lo sabe pero está cansada.

¿Entonces qué hay que hacer?

Espero que ahora, antes de navidades, seamos más prudentes y que las cenas de empresa, comidas multitudinarias, etc. no se hagan en próximas fechas. La gente no cumple las medidas preventivas. Hay que tener un poco de sentido común. No hace falta que nos lo prohiban.

CLAVES

​65% EFECTIVIDAD. La efectividad de la vacuna para prevenir infecciones por coronavirus es del 65% aunque en el caso de procesos graves que requieren ingreso hospitalario se eleva al 91%.



1.116.375 DOSIS. Navarra ha recibido 1.116.375 dosis de vacunas frente al coronavirus. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, 804.525 dosis son de la vacuna de Pfizer, 151.500 son de Moderna, 136.600 de AstraZeneca y 23.750 de Janssen.



4025 VACUNAS. El jueves se administraron en Navarra 4.025 vacunas frente a la covid-19. En este momento ya se han puesto 1.104.578 dosis y hay 531.081 personas con pauta completa de vacunación.



83.361 TERCERA DOSIS. Al menos 83.361 personas han recibido ya la dosis se refuerzo frente la covid-19. De ellas, la mayoría son del grupo entre 70 y 79 años, que ya ronda el 80% en esta dosis.



3.000 Personas podrían necesitar ingreso. Salud Pública estima que cerca de 3.000 personas podrían necesitar ingreso hospitalario si se contagian, más de 300 en la UCI. Salud Pública rebaja esta previsión, que era de 4.000, posiblemente por el avance de la vacuna de refuerzo.



90.437 AFECTADOS. Según los últimos datos del departamento de Salud, en Navarra el coronavirus habría afectado ya a 90.437 personas, un dato que hace referencia a aquellas que se han realizado una prueba con resultado positivo.



5.770 HOSPITALIZADOS. Hasta el momento la pandemia ha causado la hospitalización de 5.770 personas en la Comunidad foral y 600 han tenido que ser ingresadas en la UCI.​

