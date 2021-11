Andrés Corera gana el IV Premio del Colegio de Economistas de Navarra 

Andrés Corera Munárriz, graduado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Derecho por la Universidad Pública de Navarra, ha sido el ganador de la cuarta edición del Premio al Mejor Trabajo Fin de Grado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UPNA, organizado por el Colegio de Economistas de Navarra. La fase final —para la que se clasificaron cuatro estudiantes— y el acto de entrega de premios tuvo lugar este martes, 16 de noviembre, en la universidad.

El trabajo de Andrés Corera lleva por título “Legibilidad y riesgo de crédito en los buenos y en los malos momentos” y fue dirigido por María Isabel Abínzano, profesora titular de Economía Financiera y Contabilidad. En su trabajo, Corera analizó una de las cuestiones que los inversores están comenzando a tener en cuenta a la hora de invertir en una empresa: la legibilidad de los informes anuales. “Principalmente —señala el autor— estudiamos la relación entre las variaciones de la legibilidad (medidas mediante el índice FOG), en relación con las variaciones del riesgo de crédito (medido mediante la prima de los CDSs) de diferentes empresas estadounidenses”.

En ese sentido, afirma que los resultados obtenidos “son consistentes con lo establecido por otros autores, que indican una relación negativa entre la legibilidad y el riesgo de crédito, es decir, que, a mayor riesgo de crédito, peor es la legibilidad. Además, como novedad, hemos profundizado en este análisis y hemos intentado demostrar que los aumentos del riesgo de crédito tienen un mayor efecto en la legibilidad que las disminuciones de mismo, lo que podría deberse al sesgo de aversión al riesgo de pérdida”.

El ganador recibirá un premio de 500 euros y dos años de colegiación gratuita en el Colegio de Economistas de Navarra, y los finalistas obtendrán sendas colegiaciones gratuitas, también de dos años de duración.

TRABAJOS FINALISTAS

Las personas finalistas y sus trabajos han sido: Nerea Iriarte Gurrutxaga, graduada en ADE y Economía, "Analysis of education performance in the European Union. An study based on PISA report and ET2020"; Íñigo Abril Lus, graduado en Economía, “La resiliencia en los tiempos de la COVID-19”; e Íñigo de Carlos Algarra, graduado en ADE, “Análisis de la ventaja del equipo local en el fútbol. Eficiencia de los mercados de apuestas deportivas. El caso de la primera división española”.