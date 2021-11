Alex Satrústegui, ingeniero y futbolista en Michigan

La oportunidad de “crecimiento laboral y personal” empujó a Alexander Satrústegui Lopetegui (San Sebastián, 1994) a probar suerte en el Nuevo Mundo. Hijo del exfutbolista profesional y máximo goleador de la historia de la Real Sociedad, Jesús Satrústegui Azpíroz, Alexander estuvo vinculado a empujó a Alexander Satrústegui Lopetegui (San Sebastián, 1994) a probar suerte en el Nuevo Mundo. Hijo del exfutbolista profesional y máximo goleador de la historia de la Real Sociedad, Jesús Satrústegui Azpíroz, Alexander estuvo vinculado a Osasuna desde los 12 años hasta los 21, donde pasó por todas las categorías inferiores hasta el primer equipo. Su periplo deportivo le llevó también como cedido por cinco meses primero a Oberena y después en el Valle de Egüés, tras lo que también jugó una temporada en el Calahorra.

Fue en agosto de 2017 cuando le propusieron una beca para terminar en Estados Unidos el grado de ingeniería mecánica, que estaba cursando en la Universidad Pública de Navarra, mientras lo compatibilizaba con su carrera futbolística en la National Collegiate Athletic Association (NCAA). “Al principio mis amigos no se creían del todo que me fuera a ir y pensaban que me iba a echar atrás”, reconoce desde Mount Clements, la localidad del estado de Michigan donde reside con su novia, Marissa Stacy. Allí compagina un trabajo como diseñador de herramientas de corte en la empresa HTC Tool-Cutter Manufacturing con un contrato como jugador del equipo Michigan Stars Football Club, que compite en la liga profesional de soccer, como denominan en Norteamérica al fútbol.

OFERTA POR INSTAGRAM

Todo empezó cuando una agencia le contactó a través de Instagram. “Me pidieron las notas de E.S.O. y Bachiller, la trayectoria futbolística y un vídeo de momentos destacados jugando al fútbol entre otros documentos”, recuerda Satrústegui, que añade que también se encargaron de hablar con universidades y entrenadores, así como conseguir la mejor beca posible: “En mi caso encontraron una universidad reputada en la que podía acabar la carrera de ingeniería mecánica mientras continuaba jugando a fútbol en un buen equipo con pasado ganador y que posee de grandes instalaciones”.

Para quienes quieran seguir sus pasos, explica que es necesario reunir cierto nivel “deportivo, académico y de inglés”. Cuanto más se destaque en una disciplina y mejor sea el nivel académico, mayores opciones habrá de conseguir beca “en las mejores universidades”. Algunos centros exigen un examen de inglés que, según el centro, puede requerir además una prueba académica. “Pese a ello, no se necesitan grandes notas o ser excelente en tu deporte para conseguirlo. Si eres muy bueno, tendrás una beca completa o casi completa y, si no destacas tanto, esta será parcial, que tampoco está mal”, afirma.

Su rutina diaria comienza a las 8.00 horas, cuando suena el despertador para llegar una hora después al entrenamiento, que comienza a las 10.00 y se estira hasta las 12.00. Luego, tienen sesión con el fisioterapeuta si es necesario y comen juntos todo el equipo. Su faceta laboral como ingeniero arranca a las 14.30 horas y termina a las 18.30 horas, momento en el que vuelve a casa para “descansar y desconectar”. Alex Satrústegui dedica los días libres a un proyecto para ayudar a otros deportistas a conseguir becas para estudiar y competir en Estados Unidos, una experiencia que califica de “muy enriquecedora”. Él siempre se ha sentido acogido y ayudado para integrarse en el país, aunque hay un aspecto en el que los norteamericanos todavía flaquean: “Son incapaces de pronunciar mi apellido y resulta muy gracioso cuando lo anuncian en el campo por megafonía o en la televisión”.

DNI



Nombre. Alexander Satrústegui Lopetegui.

Fecha y lugar de nacimiento. Nació el 1 de enero de 1994 en San Sebastián.

Hermanos. Tiene una hermana mayor, Elena.

Padres. Es hijo de Jesús Satrústegui Azpíroz, que actualmente tiene 67 años. Es un conocido exfutbolista profesional y “máximo goleador de la historia de la Real Sociedad e internacional en la selección española de fútbol”. También fue campeón de liga en dos ocasiones (1980/1981 y 1981/1982). Ahora es comercial de Vinos Satrústegui. Su madre es Jaione Lopetegui Muguruza, de 57 años, que se dedica a la medicina tradicional china y acupuntura.

Estudios. Fue al colegio San Cernin (Pamplona) y luego inició el grado en Ingeniería Mecánica en la Universidad Pública de Navarra, aunque completó sus estudios en la Southern New Hampshire University en Manchester.