Docentes y convivientes con crónicos, excluidos de la vacunación de la gripe

Los docentes de todos los niveles educativos y las personas que conviven en el hogar con enfermos crónicos que pertenecen a grupos de alto riesgo han sido excluidos este año de la campaña oficial de vacunación frente a la gripe del Gobierno de Navarra.

El protocolo de vacunación antigripal del Instituto de Salud Pública, que marca las pautas de la campaña cada año, no incluye a estos dos grupos a los que tradicionalmente se ofertaba la vacuna. En el caso de los docentes, desde el año 2016 de forma general y en cuanto a las personas convivientes con enfermos crónicos con anterioridad.

El colectivo de docentes está integrado por más de 11.000 personas. Hay que tener en cuenta que una gran parte de estos profesionales, al menos los que trabajan en los centros de Educación Infantil y Primaria, van a convivir diariamente con los menores de 12 años, que no se han vacunado todavía frente a la covid-19. La decisión ha sorprendido en distintos sectores y más una vez que el departamento de Educación la hiciese pública durante la reunión del Comité de Seguridad y Salud.

Este año, la presentación de la campaña de vacunación frente a la gripe tuvo lugar en el centro de salud de Aoiz, donde acudió la consejera, Santos Induráin. Sin embargo, la novedad de inocular la tercera dosis de la vacuna de la covid junto a la de la gripe en mayores de 70 años ha eclipsado a la tradicional campaña de la gripe. En otras ocasiones, y durante la presentación de esta campaña, las autoridades sanitarias apuntaban que, en el caso de la gripe, los niños son "los mayores difusores de la enfermedad".

Por este motivo, y teniendo en cuenta que el coronavirus sigue circulando y la pandemia no ha terminado, la medida no ha caído bien en el colectivo. “Hay docentes muy enfadados”, indicaron. El sindicato AFAPNA ha recurrido al Defensor del Pueblo para pedir la vacunación para todos los docentes. “En este momento los docentes son uno de los grupos de más riesgo”, insisten. “Es inaudito que no estén incluídos en la campaña de vacunación”. Y critican que no haya mascarillas gratuitas para los alumnos, lo que no asegura la protección dado que se desconoce el tiempo de uso de este elemento de protección por parte de cada alumno.

La coinfección gripe-covid duplica el riesgo de muerte

Las incógnitas para la gripe de este otoño-invierno son mayores que para la covid. Así lo indicaba el epidemiólogo de Salud Pública, Jesús Castilla, hace apenas un mes. El motivo es que la gripe “ha estado escondida durante un tiempo y no sabemos qué cara nos va a mostrar”, dijo. Por eso indicó que entre los especialistas hay más incertidumbre.

Y es que la última temporada de gripe no se registraron casos en Navarra. Las medidas preventivas, sobre todo el uso de la mascarilla, unidas a la distancia social y a las restricciones de aforos, cierres, etc. que se sucedieron durante el otoño de 2020 y los primeros meses de 2021 evitaron la transmisión de este virus que viaja en las pequeñas gotitas de saliva que expulsa una persona infectada al hablar, toser o estornudar. La mascarilla, de hecho, fue un muro perfecto para evitar la transmisión del virus de la gripe, un extremo que se detectó tanto en el hemisferio norte como en el sur.

Salud insistió el año pasado en la importancia de vacunarse frente a la gripe y la campaña se desarrolló en plena segunda ola de la pandemia de coronavirus. El llamamiento a vacunarse obedecía, entre otros motivos, a que la coinfección con ambos virus, que se transmiten por vía respiratoria, multiplica por dos el riesgo de muerte en aquellos pacientes con peor pronóstico.

Este año Salud también avisa del efecto “sinérgico” observado entre el virus de la gripe y el SARS-CoV2. Según consta en la información oficial, dicho efecto “multiplica por dos el riesgo de muerte en caso de coinfección”, igual que en la temporada pasada.

Por este motivo indican que se va a poner un énfasis especial en aumentar las coberturas de vacunación frente a la gripe en los grupos más vulnerables, donde se quiere superar el 60-75% de la población diana inmunizada.

Por el momento, Salud Pública ya ha informado del primer caso de gripe detectado esta temporada en Navarra.

OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA

​

​75% en mayores de 60 años. Salud quiere que al menos el 75% de los mayores de 60 se vacunen. El año pasado el grupo de 60-65 no llegó ni al 50%



75% en sanitarios. Se persigue el mismo objetivo en personas que pueden transmitir la infección a otras de alto riesgo, sobre todo sanitarios. Según Salud, el año pasado osciló del 60% en médicos y 52% en Enfermería a un 37% en celadores.



60% crónicos. El objetivo es un 60% en embarazadas y personas con condiciones de riesgo.

​

GRUPOS A VACUNAR

​

​1 Mayores de 60. Mayores de 60 años con especial énfasis en los que conviven en instituciones cerradas.



2 Crónicos. Personas de más de 6 meses con enfermedades crónicas cardiovasculares, neurológicas o respiratorias, incluyendo displasia bronco-pulmonar, fibrosis quística y asma.



También personas con diabetes mellitus, obesidad mórbida, enfermedad renal crónica y síndrome nefrótico, hemoglobinopatías y anemias, hemofilia, otros trastornos de la coagulación y trastornos hemorrágicos crónicos, así como receptores de hemoderivados y transfusiones múltiples. Pacientes con asplenia o disfunción esplénica grave, enfermedad hepática crónica, incluyendo alcoholismo crónico, enfermedades neuromusculares graves, inmunosupresión (incluyendo las inmunodeficiencias primarias y la originada por la infección por VIH, por fármacos (incluyendo tratamiento con eculizumab), en los receptores de trasplantes y déficit del complemento).



Asimismo personas con cáncer y hemopatías malignas, implante coclear o en espera del mismo, fístula de líquido cefalorraquídeo, enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria crónica, trastornos y enfermedades que conllevan disfunción cognitiva: síndrome de Down, demencias y otras.



Junto a ellos:



-Menores de 6 meses a 18 años que reciben tratamiento prolongado con ácido acetilsalicílico.



-Personas de cualquier edad institucionalizadas de manera prolongada.



-Mujeres embarzadas y hasta los 6 meses tras el parto.



-Menores de entre 6 meses y 2 años con prematuridad menor de 32 semanas.



3 Profesionales. Se incluye:



-Personal de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, tanto de atención primaria como especializada y hospitalaria, pública y privada, así como el personal de oficinas de farmacia y centros sociosanitarios. En especial si atienden a pacientes de alto riesgo.



-Trabajadores de instituciones geriátricas o en centros de atención a enfermos crónicos.



-Estudiantes en prácticas en centros sanitarios y sociosanitarios.



-Personas que proporcionan cuidados domiciliarios a pacientes de alto riesgo o mayores.



4 Otros. Incluye personas que trabajan en servicios públicos básicos o esenciales como:



-Fuerzas cuerpos de seguridad del Estado, con dependencia nacional, autonómica o local.



-Bomberos. Servicios de protección civil



-Trabajadores en los servicios de emergencias sanitarias.



-Personal de instituciones penitenciarias y de centros de internamiento por resolución judicial (incluyendo centros de acogida de inmigrantes).



-Personas con exposición laboral directa a aves domésticas o a cerdos en granjas o explotaciones avícolas o porcinas y también a aves silvestres.

Salud cuenta con 152.000 vacunas para gripe frente a 270.790 en 2020

Navarra ha adquirido un total de 152.000 dosis de la vacuna de la gripe para esta temporada. El año pasado, Salud tuvo las mismas dosis para hacer frente a la campaña pero contó con un refuerzo que proporcionó el Ministerio de Sanidad. En concreto, 119.290 dosis que procedían de una compra que realizó el Ministerio y que distribuyó entre todas las comunidades autónomas. En total, 270.790 dosis.

DN

COBERTURAS RÉCORD

El llamamiento de las autoridades sanitarias a la vacunación frente a la gripe tuvo éxito y se alcanzaron coberturas récord. Hay que tener en cuenta que la campaña se desarrolló en plena segunda ola de la pandemia de coronavirus y entre la población se temía la coinfección de ambos virus.

La última epidemia de gripe que había afectado a la población fue en los primeros meses de 2020, justo antes de la explosión del coronavirus. Se prolongó desde finales de diciembre de 2019 y mediados de marzo de 2020, cuando se cortó en seco con el confinamiento por la covid. En total, se diagnosticaron 15.632 casos y se registraron 445 hospitalizaciones y 20 fallecimientos.

Según distintos especialistas a lo largo del mes de febrero de 2020 es posible que algunos casos diagnosticados como gripe fuesen, en realidad, coronavirus. De hecho, el primer caso que se detectó en Navarra de covid-19, el 29 de febrero de 2020, fue el de una persona que estaba coinfectada con ambos virus.

El caso es que la epidemia de gripe terminó y en otoño de 2020 se abordó la campaña de vacunación de la gripe bajo la amenaza de la covid-19. La cobertura de vacunación creció en todos los grupos y se consiguió el objetivo de la OMS de que el 75% de mayores de 65 años estuviesen vacacunados.

En el grupo de 60-64 años, sin embargo, sólo se llegó al 48% y en el de 65-69 al 67%. Sin embargo, por encima de 70 años se cubrió y superó el 75%.

ABIERTA A LA POBLACIÓN

Más de 180.000 personas recibieron la vacuna de la gripe, un 47% más que el año anterior, aunque a esta cifra habría que añadir las vacunas administradas en servicios de Prevención de Riesgos Laborales. La campaña se prolongó entre el 5 de octubre y el 15 de diciembre y en las últimas semanas Salud abrió la posibilidad de vacunarse a toda la población interesada de forma gratuita.

Vacuna, mascarillas y distancia lograron un hecho inédito: en la temporada 2020-21 no se llegó a registrar ningún caso de afectado por la gripe en Navarra.

La campaña seguirá hasta el 2 de diciembre

La campaña de vacunación frente a la gripe se ha iniciado este año más tarde ya que se ha esperado la decisión de inocular la tercera dosis de la vacuna frente a la covid al mismo tiempo a los mayores de 70 años.

La campaña comenzó el pasado lunes, 25 de octubre, y está previsto que se prolongue hasta el 2 de diciembre. Como en otras ocasiones, los centros de salud serán los puntos de referencia para la vacunación de la gripe, aunque en el área de Estella está previsto contar con algún otro dispositivo de vacunación debido al pequeño tamaño de algunos centros y consultorios. El motivo es que la inoculación de la tercera dosis de la covid exige que el paciente permanezca en el centro durante quince minutos tras el pinchazo. La solicitud de cita para la vacunación se puede realizar a través de internet (citasalud.navarra.es) o en los siguientes teléfonos: 948 370 120 para el área de Pamplona, 948 370 140 en el área de Tudela y 948 370 135 en el área de Estella.

También se puede poner en contacto con los centros de salud, sobre todo en el caso de personas con problemas crónicos.

Según Salud, no ha contraindicaciones para vacunar a personas que han pasado covid y, en principio, no es necesario esperar un tiempo tras la enfermedad.