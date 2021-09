Un tudelano ante el Rey

Qué es un Rey para ti? Para mí un Rey es una persona que respeta a su país, se preocupa por lo mejor para su país, nos aconseja lo mejor y siempre nos ayudará pase lo que pase”. Este texto completa el proyecto presentado por el tudelano Álvaro Huerta Izquierdo, de 10 años y alumno de 6º de Primaria del colegio Monte San Julián de la capital ribera, que le ha llevado a ganar la fase navarra del concurso ‘¿Qué es un Rey para ti?’, organizado por la Fundación Institucional Española y Fundación Orange. Cumple su 40ª edición y tiene un premio muy especial: acudir a una recepción con Felipe VI y poder explicarle cara a cara en qué consiste su trabajo. Un acto para el que, todavía no hay fecha.

Pero su trabajo es mucho más. El elemento principal es una pieza con el mapa de España y los colores de la bandera, incluidas también las islas y Ceuta y Melilla, de donde sale un avión en el que va montado el Rey y que se completa con el texto citado. Y todo, además, realizado con una impresora 3D a sus solo 10 años.

Álvaro no podía ocultar su emoción por haber ganado y por tener la ocasión de ver al Rey en persona. Incluso tiene pensado qué le dirá. “Ya tengo preparado el discurso. Le diré qué aplicación he utilizado y cómo lo he hecho”, contaba junto a su profesora, Carolina Milagro Hernández y la directora del centro, Sonia Remedios Olivares.

Hijo de Francisco José y Mari Carmen, tiene una hermana pequeña, Daniela, y relataba cómo surgió la idea. “Cuando nos lo propuso Carolina me interesó. Quería poner a prueba mis habilidades con la impresora 3D y ella me ayudó a centrarme y ver qué podía hacer. Al principio iba a hacer también el escudo de España, pero no me cabía”.

Su profesora destacaba que la domótica es uno de los puntos fuertes de Álvaro. “El proyecto es espectacular, pero siempre le dijimos que lo tenía que hacer él, aunque contara con alguna ayuda”. Esa ayuda llegó, sobre todo, de su padre, que trabaja con distintas aplicaciones.

Y Álvaro, que ha recibido la enhorabuena de sus compañeros, espera ilusionado este encuentro tan especial. “Creo que será emocionante”, apuntó.

Y la directora del centro también mostraba su alegría. “Estamos emocionados. Promovemos mucho la robótica, tenemos una impresora 3D y vemos que el trabajo tiene resultados”, dijo.