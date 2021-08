Tres meses disfrutando entre medidas

El 15 de marzo de 2020 nos cambió la vida a todos. El estado de alarma se implantó en España, una decisión gubernamental que afectó a 47 millones de personas aproximadamente. Era la única solución frente a la pandemia de la covid-19, pero nadie se imaginaba que iba a traer consigo mascarilla, distancias, toques de queda, cierres perimetrales, limitación en las reuniones…. Fueron 98 los días que estuvo vigente, pero su anulación no trajo el fin de la pandemia.

Las vacaciones de 2020 fueron mejor de lo esperado, según cuentan los preguntados, pero en septiembre España se sumergió en una nueva ola y desde entonces los contagios no cesan. El segundo verano con coronavirus está llegando a su fin y, para muchos, ha sido especial.

DEMASIADO TIEMPO

La pandemia se inició con el primer confinamiento y la mayoría de españoles confiaba en que fueran solo 15 días, sin embargo las semanas se fueron sumando y ya es un año y cinco meses los que llevamos viviendo junto al coronavirus. “Pienso en el día que empezó y aún no me lo creo. El verano ha sido raro y diferente, pero estar en el Panadero de Eugui tomando un chocolate con tostones en mi último día de vacaciones me ilusiona. Creo que el final está cerca”, cuenta Alejandra López Martín, que ha madrugado para disfrutar de un desayuno junto a su madre.

Los planes más habituales son los más valorados. “Los sábados a la mañana vengo muy pronto con mis amigas a tomar un café y siempre hay colas, pero este verano he visto a más gente que nunca y eso es bonito porque significa que hemos ido perdiendo el miedo a salir, aunque no el respeto”, explica María Alegría Muniáin mientras espera para pedir una barra en el establecimiento hostelero de Carlos III.

Angie Mera Cabrera, de 29 años, también se ilusiona hablando de lo más cotidiano. “Soy una privilegiada por tomarme un helado y un crepe de chocolate con mis hijas Victoria y Anaís”, dice. La ecuatoriana ha tenido un verano tranquilo y lo que más echa de menos es quitarse la mascarilla. “Parecerá una tontería, pero es el primer paso para darnos cuenta de que estamos bien. Lo que más me entusiasma es que la semana que viene nos vamos a Salou”, añade.

Ángela Teresa Saltos Espinosa, de 67 años, ansía la normalidad. "Quiero recuperarla y dejar de lado tanta lastima, tristeza y dolor. Ha sido muy duro, aunque el verano pasado fue peor por las restricciones", confiesa. Ha echado de menos los Sanfermines. "Necesito el ambiente de Pamplona esos días", explica.

En la Plaza del Castillo también está Leyre Mendívil Mutilva , de 14 años, con un helado de dos bolas, una de Oreo y otra de Pitufo. “Ha sido diferente, pero quitarnos la mascarilla hace que recuperemos un poco la normalidad”, cuenta. Aunque se lo esperaba mejor. “Tenía las expectativas más altas por lo que habíamos vivido en 2020, pero no ha sido el peor verano”. Ha disfrutado de su pueblo. “Antes solo iba a Falces en la semana de fiestas y ahora he estado dos meses. He conectado más con mis amigos y ha sido muy especial”, añade.

Le acompaña Clara Asensio Muneta, que confiesa haber pasado un buen verano. “Las vacunas han hecho que la gente esté más tranquila y que haya disfrutado un poco más. Lo quería más largo, pero lo bueno es que he viajado mucho”, dice. Asensio se ha ido con sus padres. “Hemos estado por España y en el Parque Warner de Madrid”, explica.

Manuel Aguado Martín, de 39 años, ha cambiado el helado por el café y disfruta en el bar El Tinglado junto a su hija Ane. “Vivo en Alemania junto a mi mujer y hemos estado 20 meses sin ver Pamplona”, apunta. Ha vuelto porque está más seguro. “Con las vacunas siento que es más difícil que pueda pasar algo, además la salud de mis padres es delicada ”, dice Aguado. Su suegra les acompaña y está contenta por tenerlos aquí. “Tuve la suerte de viajar a Alemania, pero sé que mucha gente no ha podido hacer lo mismo que yo y me siento una privilegiada”, cuenta María Dolores Abadías.

NO HAY VERANO SIN...

Los veranos han transcurrido sin fiestas y los entrevistados las han echado de menos, aunque los más afectados han sido los artistas. “Las expectativas del verano eran delicadas porque la situación no estaba muy bien. No íbamos a hacer un viaje al extranjero, como hacíamos siempre, pero teníamos claro que íbamos a ir por España porque todos estábamos vacunados”, explica Arturo Rodríguez Garate, miembro de la Tuna de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid, de ruta por Pamplona.

Su compañero Santiago Santillana Prados dice que el viaje está siento emocionante. “Salimos a la aventura y con mucho cuidado y ya llevamos 15 días. Ahora tenemos que mantener más distancias con la gente y no dejar que se formen aglomeraciones”, afirma. Antes de decidir se informan. “Cada semana la situación cambia, así que antes de ir vemos cómo esta el pueblo o la ciudad. Echo de menos el ambiente que se creaba antes porque ahora tocamos en una terraza y tenemos que tener en cuenta muchas cosas. Es más complicado”, añade Daniel Delgado Carrasco.

Adrián Rivero Ruiz está al mando de la tuna y ha organizado el verano. “Salimos de Madrid, fuimos a Ciudad Rodrigo en Salamanca, luego a Lisboa y Oporto, después a Mérida, Gibraltar y a Villanueva de los Infantes en Ciudad Real, de ahí a Valladolid, subimos a Panticosa, hemos venido a Pamplona y después a Logroño”, enumera.

Hay jóvenes que han disfrutado de los artistas y han buscado alternativas para juntarse. "Hace unos meses no me imaginaba, ni de casualidad, haber salido tanto. Además, he ido mucho a mi pueblo, Sos del Rey Católico, y como no teníamos toque de queda ha sido diferente", cuenta Sergio Soler Arancón, de 18 años . Con él viajó Alba Esparza Sádaba, de 17 años. "Estuvimos en Salou y por aquí hemos salido mucho. Lo malo ha sido no tener Sanfermines porque era la primera vez que iba a subir con mis amigos ", apunta Esparza. Lo positivo es que ha hecho muchas actividades. "El coronavirus no me ha privado porque ahora nos juntamos más entre semana y salimos los jueves", dice mientras disfruta de la piscina de Aranzadi junto a Soler.

En la toalla también están Ana Lorenzo González y Alejandra Rodríguez Rubal, ambas de 18 años. “Me imaginaba un verano horrible y no ha sido así. He estado mucho tiempo en Galicia y allí no había toque de queda, aunque he echado de menos las fiestas de los pueblos”, indica Lorenzo. Rodríguez, que ha venido a Pamplona de vacaciones, extraña Vigo porque no hay limitación horaria.

LA CUENTA ATRÁS

El verano se acaba y muchos ya piensan en el de 2022. “Ha sido similar a otros años y tenía asumido que no iba a haber fiestas, pero aún y todo siempre queda un hilo de esperanza y te hace ilusión pensar en ellas”, apunta José Luis Lasheras, de 58 años. Lasheras confía en que el verano que viene puedan celebrarlas. “Las vacunas están ayudando mucho y creo que volveremos a tener un verano como los de antes”, añade. Su hijo, Fernando Lasheras Barado, ha estado de vacaciones en Málaga. “La situación estaba muy bien, aunque había mucha gente y a veces era un poco agobiante”. Fernando, al igual que su padre, confía en celebrar los Sanfermines el verano que viene. “Los echamos de menos y creo que van a ser geniales, no vamos a poder quedarnos en casa”, dice. Su madre, Carmen Barado Hualde, les acompaña y subraya que el verano está siendo muy bueno.

Nurdin Ezzayani, de 37 años, juega a fútbol con sus hijos Mohamed y Karam. “Mi verano se podría resumir en piscinas, río y playa”, apunta. Lo más difícil ha sido no ver a su madre. “Vive en Tetuán, Marruecos, y hace tres años que no nos hemos visto. Es complicado vivir esto lejos de la familia”, manifiesta. Los tres van a jugar un partido y Mohamed, que se aprieta las zapatillas, dice que tiene ganas de ver a sus compañeros de clase.

Lesli Villena Pérez y Joel Villena Abril disfrutan en la piscina. “Soy de Ecuador y he venido de vacaciones, pero voy a aprovechar para conocer Navarra”, señala Joel. Lesli ha organizado planes para estos días. “Veremos cosas y le contaré mi viaje a Canarias, que me ha encantado”.