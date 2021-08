ATENCIÓN EN LOS CENTROS DE SALUD

El cambio de modelo en los centros de salud en verano de 2020 por la pandemia de la covid-19, que se basa en la llamada telefónica para que el personal administrativo gestione la demanda del paciente, ha tenido distintas consecuencias, además de la denunciada falta de accesibilidad a los centros por parte de muchos usuarios. Más de 1,6 millones de llamadas telefónicas no se han podido atender desde marzo de 2020 hasta agosto de este año , según una respuesta proporcionada por el Gobierno a Navarra Suma. La cifra corresponde únicamente a los 27 centros que disponen de la plataforma call center, un centro de servicio telefónico con capacidad para atender altos volúmenes de llamadas. A estas llamadas no atendidas habría que sumar las de los otros 32 centros de salud que no tienen este sistema y que no es posible cuantificar.