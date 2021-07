Los casos de coronavirus de jóvenes suponen 3 de cada 4 contagios en Navarra

jóvenes de entre 16 y 29 años. Además, en la última semana el 27% de los casos registrados se corresponden con la variante india, más contagiosa, y se espera que en las próximas semanas se convierta en dominante. El 71% de los 113 nuevos casos de Covid-19 registrados el jueves en Navarra son. Además, en la última semana el, más contagiosa, y se espera que en las próximas semanas se convierta en dominante.

El director general de Salud del Gobierno de Navarra, Carlos Artundo, ha afirmado que la población joven "evidentemente no está vacunada y está teniendo una interacción social muy importante".

Además, Artundo ha señalado que "tenemos otro nubarrón en el horizonte por las cepas, en concreto, la variante india". "Tenemos un 27% de cepa india en la semana del 24 al 30 de junio. Esta cepa es mas transmisible que la británica y esto se ha demostrado en Reino Unido y Portugal, donde es ya predominante, y la previsión que tenemos es que en pocas semanas sea también la cepa predominante en Navarra", ha indicado.

El director general ha afirmado que la variante india "se transmite más, pero no está claro si eso significa también más ingresos hospitalarios, no es evidente". Además, ha valorado que se ha demostrado que la vacunación, con pauta completa, es "efectiva".

Por otro lado, Artundo ha explicado que a partir de ahora, para la posible adopción de medidas restrictivas, no habrá que prestar tanta atención a la incidencia de nuevos casos de Covid-19 como a su impacto en la presión hospitalaria.

flexibilización de medidas. "No tenemos seguridad ni certidumbre sobre el impacto que va a tener esto en el sistema asistencial. Se supone que el impacto deberá ser significativamente menor por cuanto la vacuna con las dos dosis es efectiva y cada día hay más personas con vacunación completada, pero esto lo tenemos que ver. No hay otra que monitorizar, seguir, objetivar con rigor e ir viendo el impacto que va teniendo", ha dicho. Así, ha afirmado que el hecho de que existan "nubarrones" por el incremento de casos o por la mayor presencia de la cepa británica no significa necesariamente que tenga que haber una retroceso en la. "No tenemos seguridad ni certidumbre sobre el impacto que va a tener esto en el sistema asistencial. Se supone que el impacto deberá ser significativamente menor por cuanto la vacuna con las dos dosis es efectiva y cada día hay más personas con vacunación completada, pero esto lo tenemos que ver. No hay otra que monitorizar, seguir, objetivar con rigor e ir viendo el impacto que va teniendo", ha dicho.

Por ello, Artundo ha afirmado que "hay que ir con la debida prudencia y sentido común. "Hay que hacerlo lo mejor posible en este verano de transición en el que vamos a poder hacer muchísimas cosas, pero hay que seguir manteniendo esta prudencia, por lo menos hasta que tengamos el 70-80% de población inmunizada en Navarra, y eso será en septiembre", ha dicho.

El director general de Salud ha asegurado que "vamos a ser inflexibles con quien no cumpla". "Quien no cumpla va a tener actuaciones duras por nuestra parte porque no podemos poner en peligro lo que nos está costando conseguir entre todos", ha dicho.

Como ejemplo, ha explicado que recientemente hubo en un municipio "una comida popular que duró todo el día y ha habido un brote importante". "No tiene ningún sentido. Se pueden hacer cantidad de cosas en verano que tiene sentido poder desarrollar sin poner en peligro la situación para todos", ha afirmado.