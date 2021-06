Actualizada 28/06/2021 a las 13:33

Los grupos parlamentarios han valorado de forma diferente el curso político que esta semana llega a su fin con motivo de las vacaciones de verano, que paralizan la actividad ordinaria de la Cámara hasta el mes de septiembre.

Las opiniones se han movido así entre el rechazo sin paliativos de Navarra Suma por las decisiones del PSN sobre los socios que ha elegido para garantizar la gobernabilidad de Navarra y la satisfacción mostrada por PSN, Geroa Bai y Podemos por cómo transcurre la gestión del Ejecutivo foral y la estabilidad conseguida.



En medio de ambas posturas quedan los claroscuros de la opinión de I-E, que firmó junto a los socios de gobierno el acuerdo programático de legislatura, y de EH Bildu, que ha apoyado con sus votos asuntos importantes como los presupuestos de Navarra.



Para Carlos Pérez Nievas, de NA+, este fin de curso político debería coincidir con el ecuador de la legislatura pero sin embargo en su opinión queda menos de ella porque 2023, ha aventurado, será ya un año electoral. Y ha lamentado que en estos últimos meses se haya tenido "la costatación" de que el PSN y al frente del mismo la presidenta del Gobierno, María Chivite, hayan "optado definitivamente" por hacer de EH Bildu "la segunda fuerza política de esta comunidad" después de "rechazar" la "oferta" que la plataforma integrada por UPN, PP y Ciudadanos hizo "con una generosidad que no se conocía en democracia" para aprobar los presupuestos de Navarra de 2021.



Al respecto Pérez Nievas ha subrayado el hecho de que este mismo lunes la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento han conocido el informe del Gobierno en contra de la tramitación de una iniciativa registrada por NA+ para modificar la ley del indulto. un texto que según ha asegurado es como el presentado en su día por el PSOE que ahora "rechace sus propios criterios" y "utiliza la legalidad por intereses partidistas".



Por el contrario el socialista Ramón Alzórriz ha destacado que termina "de manera satisfactoria" este periodo de sesiones y se ha referido a los 40 millones devueltos en el IRPF a padres y madres, a la próxima firma de un "necesario" plan de empleo con muchos aspectos dedicados a la juventud y a las medidas y fondos europeos para la recuperación sanitaria, económica y social, y la transformación digital.



Ha valorado igualmente la bajada del IVA en la electricidad o el avance en la vacunación que está protegiendo a la ciudadanía y permitiendo medidas adaptadas a la nueva realidad, unas decisiones "honestas" que hacen que este gobierno salga "fortalecido de esta pandemia y empatizando de manera permanente con las necesidades de la ciudadanía".



También Uxue Barkos, de Geroa Bai, ha mostrado su "satisfacción" con el curso político que termina por la "estabilidad en la que se ha trabajado en torno al acuerdo programático y los acuerdos de gobierno, más allá de que haya habido falta de acurdo en algunos puntos".



Y ha añadido a esta satisfacción como "valoración general" las últimas decisiones adoptadas por Educación para que de nuevo los estudiantes de Tafalla y Pirineos pueden cursas el bachiller en euskera en el primer centro de su elección y que se apliquen los acuerdos con los docentes de la red publica y concertada, a lo que ha sumado su confianza en que con la mejora de la situación sanitaria sea posible en septiembre facilitar la jornada partida a los centros que así lo deseen.



Por EH Bildu, Bakartxo Ruiz ha señalado que éste ha sido un curso político marcado por la pandemia y sus consecuencias sanitarias, económicas y sociales y frente a las que ha recordado decisiones "que hemos compartido", aunque también que en su grupo han sido "muy críticos" con "el seguidismo de los dictados de Madrid en materia de cogobernanza y fondos europeos, y contrarios en otras ocasiones a medidas tomadas "en clave partidista".



"Lo que esperamos para el curso que viene y vamos a exigir es mayor ambición para llevar a cabo reformas y cambios estructurales", ha comentado.



El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha hecho una "valoración positiva" no solo de la gestión del Gobierno de Navarra sino también de la que ha llevado a cabo el de España y de las que ha destacado en ambos casos las medidas sociales de "calado" que se han adoptado "para que las familias no cayeran" y por esta razón, ha agregado, "no se pueden retirar ahora todas las ayudas específicas".



Para Marisa de Simón, de I-E, quien ha criticado un acto religioso en el institucional de este domingo en el homenaje a los Reyes de Navarra, éste ha sido un curso político con "luces y sombras" en la acción del Gobierno.

"Importante" en lo social para "rescatar a los sectores más damnificados" termina sin embargo con el censo de viviendas vacías inacabado, la subida del precio del alquiler , el "ruinoso e innecesario" TAV, "pocos avances" en educación pública, una mapa local "sin desarrollar" o el decreto del euskera "mareando la perdiz".