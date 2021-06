Actualizada 28/06/2021 a las 13:04

Navarra Suma y EH Bildu han coincidido este lunes en pedir al Gobierno de Navarra que adopte criterios "claros" para la ciudadanía respecto a las llamadas 'no fiestas' de este verano, mientras que PSN y Geroa Bai han apelado a la prudencia de la ciudadanía.

Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, el parlamentario de Navarra Suma Carlos Pérez-Nievas ha afirmado que el Gobierno foral "no puede dejar la responsabilidad en la ciudadanía, porque eso es una dejación de funciones y una irresponsabilidad". "El año pasado se plantearon las no fiestas pero no hubo ningún control por parte del Gobierno. La ciudadanía hará lo que se permita y no hará lo que no se permita. El Gobierno tiene que establecer criterios claros y los ayuntamientos actuarán en consecuencia", ha asegurado.

Así, ha señalado que "no nos pueden dejar a cada uno que interpretemos las normas, la ciudadanía no sabe muchas veces a qué atenerse".

Por su parte, el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado que "la pandemia permanece en nuestras vidas, vamos ganándole terreno, pero no podemos celebrar las fiestas que todos desearíamos y la prudencia se tiene que mantener". No obstante, ha destacado que hay "un camino abierto entre los municipios y el departamento de Cultura para desarrollar actividades culturales controladas en los municipios". "Se van a poder realizar muchos eventos culturales pero de manera reglada, prudente y consensuada", ha asegurado.

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha abogado por "la prudencia y el rigor". "Más allá de que la situación de este año no es la del año pasado, hay que mirar para recuperar algunos de los ámbitos de relación social, pero nunca en la dimensión que tiene esa relación social en nuestro verano plagado de fiestas patronales", ha indicado.

Finalmente, la portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha afirmado que este verano es "diferente" respecto al anterior por la situación epidemiológica y la vacunación, pero ha pedido al Gobierno "responsabilidad a la hora de no dar mensajes equívocos y contradictorios a la ciudadanía". "No va a haber fiestas porque no hay condiciones para las fiestas. La ciudadanía lleva acumulada una fatiga evidente y la clave está en no dar mensajes contradictorios", ha dicho.

Así, ha criticado que el Gobierno de Navarra pida "responsabilidad" a la ciudadanía al tiempo que "da mensajes triunfalistas". "Hay personas que se están contagiando incluso con la pauta completa de vacunación y es momento de seguir siendo prudentes y aplicando el sentido común", ha señalado.

Por otro lado, estos grupos parlamentarios han coincidido en valorar que, pese a que no es obligatorio en exteriores desde el sábado, la ciudadanía siga utilizando la mascarilla.

El parlamentario de Navarra Suma Carlos Pérez-Nievas ha apuntado a que puede deberse a una cuestión de "comodidad". "Si tenemos que estar con la mascarilla para entrar a una tienda, a un bar, o con un grupo numeroso, mucha gente opta por llevarla, que es lo cómodo, y además estamos oyendo noticias de la variante Delta. La gente se cura en salud. Para estar quitándola y poniéndola, la dejo puesta y punto. Somos responsables para hacerlo", ha indicado.

El socialista Ramón Alzórriz ha considerado que "es de alabar y de aplaudir que se siga manteniendo la prudencia porque no hemos vencido al virus". Uxue Barkos ha señalado que "es una buena noticia que la población, aplicando criterio propio, observe con tanto rigor la prudencia que en estos momentos es debida" y Bakartxo Ruiz ha destacado que "la ciudadanía en general está demostrando una actitud de responsabilidad y de sentido común que hay que poner en valor".

Te puede interesar