Casos coronavirus Navarra: Los contagios se mantienen estables por encima de 50

Actualizada 12/06/2021 a las 08:25

Navarra, con 59 positivos, ha registrado en la última jornada un leve descenso en los casos de coronavirus diarios que se mantienen estables por encima de 50, ya que el día anterior se contabilizaron 61 contagios. Con esta cifra de positivos, la Comunidad foral suma ya 7 días consecutivos por debajo de los 70 nuevos casos



Alsasua, Burlada, Castejón, Txantrea y Peralta son las zonas más afectadas por la pandemia en el último día al registrar 3 nuevos contagios.

NAVARRA YA CITA PARA VACUNAR A LOS NACIDOS HASTA 1979

Navarra continúa avanzando en el proceso de vacunación para el rango de edad de entre 40 y 49 años. Si el pasado lunes pudieron coger cita a través de la carpeta de salud los nacidos en 1975, 1974 y 1973, este viernes se ha abierto la opción para que los nacidos en 1978 y 1979 puedan reservar cita también en la Carpeta Personal de Salud. La semana pasada se empezó a citar al grupo de entre 49 y 40 años, comenzando por los de mayor edad. Los nacidos en 1973 empezaron a recibir la vacuna el viernes y los de 1974, el sábado. Este fin de semana se va a vacunar a los nacidos en 1975, 1974 y 1973 y a partir del lunes, el nuevo tramo que se abierto este viernes.

En total, son 85.100 personas y, en principio, está previsto que reciban las vacunas de Pfizer, Moderna así como la vacuna de Janssen/Johnson&Johnson, de la que solo se administra una dosis. La inoculación de esta última vacuna ha sido posible después de que la Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad acordase la semana pasada ampliar la administración de este suero por debajo de 50 años con objeto de no ralentizar el ritmo de la campaña.

DE 30 a 39 AÑOS, EN JULIO

Con el avance de la vacunación, la consejera Santos Induráin considera que "lo lógico" es que en julio comience la vacunación contra el coronavirus de las personas con edades entre los 30 y los 39 años.

APERTURA DE DISCOTECAS

La presidenta María Chivite ha aplazado al mes de julio la flexibilización de medidas anticovid en el sector del ocio nocturno, que en todo caso ha aclarado que "no será como lo conocíamos".

"No nos llamemos a engaño. En estos momentos lo que se está plantando para el ocio nocturno para el mes de julio no es abrir las discotecas como las conocíamos. Estamos hablando de mesas, sentados y nada de pista de baile", ha dicho, y ha añadido que "todavía no podemos con esa normalidad que nos gustaría". Y ha añadido que tienen que "terminar de perfilarlo, pero no estamos hablando de discotecas al modo usual" y tampoco de horarios hasta altas horas de la madrugada sino con aperturas hasta "las dos o tres de la mañana".

