Tras el fin del estado de alarma, que decayó el pasado domingo 9 de mayo, son muchas las dudas de los ciudadanos sobre qué normas se mantienen y cuáles ya no son obligatorias.

Una de estas dudas es saber cuántas personas pueden ir en un coche y si hay que seguir llevando la mascarilla.

Este y otros aspectos están aclarados en el documento sobre normativa actualizado por el Gobierno de Navarra el pasado viernes 14 de mayo.

En él se cita textualmente lo siguiente:

P- ¿Podemos viajar juntos en coche, furgoneta, etc. personas no convivientes?

R- Sí. Ahora bien, se desaconseja si no es estrictamente necesario. Es obligatorio el uso de mascarilla y adoptar todas las medidas higiénicas, así como ventilación frecuente. Se recomienda la limitación de contactos más allá de los convivientes en

el ámbito social.

