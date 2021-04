Remírez afirma que la nómina de marzo a la Policía Foral se ha realizado conforme "a los criterios de la norma"

Actualizada 22/04/2021 a las 15:51

El vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha afirmado que la nómina del mes de marzo de los miembros de la Policía Foral "se ha abonado conforme a los criterios de la normativa y técnicos vigentes en el momento y se ha abonado sin ninguna merma en retribuciones a los miembros de la Policía Foral".



Remírez ha respondido en el pleno del Parlamento a una pregunta de Navarra Suma sobre el cálculo de las nóminas de marzo de los miembros de la Policía Foral y ha señalado que "hemos solventado una situación sobrevenida, complicada y compleja". "Nos comprometimos a buscar una solución con todas las garantías jurídicas que, dando cumplimiento a la sentencia, no supusiera una merma en los derechos y retribuciones de los agentes de la Policía Foral", ha dicho.



Ha indicado que desde el Gobierno han "definido el modelo policial, tenemos un plan estratégico que parte de un diagnóstico riguroso y hemos trasladado a los sindicatos un cronograma para desarrollar la ley de Policías". Según ha expuesto, se están aprobando más plazas para contar con 1.200 efectivos al final de la legislatura.



Además, ha continuado Remírez, "vamos a hacer efectiva la transferencia de Tráfico a Navarra para lo que incorporaremos otros 141 agentes facilitando también la pasarela de miembros de la Guardia Civil y a través de convocatoria de nuevas plazas".

Ha criticado el vicepresidente a Navarra Suma que "ustedes son más de recortar derechos, los salarios y de dejar a la Policía Foral abandonada". "Ustedes no creen en la Policía Foral de Navarra", ha añadido.



Por su parte, el parlamentario de Navarra Suma José Suárez ha señalado al consejero que "nos debe una explicación" en este tema y ha indicado que "usted dijo que la nulidad del decreto foral de remuneraciones suponía de aplicación la ley de Policías" y "que en determinados complementos la aplicación era inviable porque se recogían en los anexos del decreto foral anulado y que sin esos anexos no se podía pagar las nóminas". "¿Eran necesarios los anexos para pagar las nóminas o no?", ha preguntado.

A su juicio, "su gestión traslada inseguridad jurídica y desconfianza". "Anexos sí o anexos no; en vez de aportar soluciones, usted agrava el problema, aporta más sombras en vez de claridad", ha señalado Suárez.

Te puede interesar