Ocho novedades que debes tener en cuenta al hacer la declaración

Más de 410.000 contribuyentes navarros están llamados este año a declarar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Algunos, entre ellos los 4.700 que cobraron en 2020 el nuevo Ingreso Mínimo Vital, exento de tributación al 100%, deberán hacerlo aunque no alcancen el límite de 12.600 euros íntegros anuales por rendimientos del trabajo que hace obligatoria la presentación de la declaración. La campaña de este año llega con importantes cambios normativos por el fuerte incremento de ciertos colectivos provocado por la covid. Desde parados, a trabajadores que han estado de baja por enfermedad, autónomos beneficiarios de la prestación de cese de actividad, afectados por los expedientes de regulación temporal del empleo (ERTE) o fallecidos -los herederos que hayan aceptado la herencia están obligados a realizar la declaración del fallecido- que dejó el primer año de la pandemia. Desgranamos los ocho más importantes que el contribuyente deberá tener en cuenta a la hora de hacer la declaración.

1. Prestaciones percibidas por ERTE



Más de 50.000 trabajadores navarros estuvieron en 2020 en ERTE, de suspensión o reducción de jornada, y serán sin duda el colectivo que más protagonismo tenga en la campaña.



¿Tengo obligación de presentar la declaración si estuve en ERTE?

No. Como explican desde Arpa Abogados, a diferencia de lo que ocurre en territorio común, donde se tiene en cuenta el número de pagadores a efectos del mínimo exento para declarar en el IRPF, en Navarra la normativa establece un único límite para tener que presentar o no declaración que actualmente se sitúa en un rendimiento por trabajo de 12.600 euros íntegros. En el caso de los rendimientos del capital mobiliario (dividendos, intereses, rentas vitalicias o temporales...) e incrementos de patrimonio, sometidos a retención o ingreso a cuenta (fondos de inversión) no existirá obligación en aquellos casos en los que conjuntamente no se superen los 1.600 euros íntegros anuales. De esta forma, si un trabajador percibe rentas del trabajo por menos de 12.600 euros no va a tener obligación de presentar declaración aunque además de percibir rentas de su empresa haya percibido pagos de un segundo pagador (el SEPE). Los ejemplos reales de trabajadores afectados por ERTE que se recogen en estas páginas permiten entender mejor el dispar impacto que esta circunstancia puede tener en una declaración. Se trata de casos sencillos en los que únicamente se tienen en cuenta rendimientos de trabajo en diferentes escalas. Las diferencias en la cuantía a pagar este año a Hacienda es similar en los dos niveles de renta más bajos y bajan en el más alto. No obstante, conviene tener en cuenta, como remarcan desde el Colegio de Economistas de Navarra, que el dinero que ha llegado al bolsillo de los tres trabajadores en los tres supuestos analizados ha bajado.



¿Haber estado en ERTE implica que la declaración me salga a pagar?

No necesariamente. Sin embargo, si se ha estado acogido a un ERTE es probable que el resultado del ajuste de cuentas con el fisco resulte desfavorable sobre todo si ese contribuyente carece de cargas familiares u otras deducciones y tiene un nivel de rentas medio-bajo. El SEPE, organismo que le abonó la prestación, lo normal es o que no le aplicara retención alguna a cuenta del IRPF o que, de haberlo hecho, ésta hubiera sido la mínima, del 2%. La razón de esta baja retención se explica porque los importes abonados por esta prestación - el 70% de la base reguladora, con un tope de 1.482,86 euros en el caso más favorable (con dos hijos) - no alcanzan en su mayoría el mínimo exigido por las normas tributarias para la aplicación de la retención.



¿Cómo impactan los pagos del SEPE en la declaración?

Lo recibido del SEPE se suma a los rendimientos del trabajo, lo que ocurre es que al bajar los rendimientos de trabajo percibidos de tu empresa por el periodo que se estuvo en ERTE, y sustituirlos por lo recibido del SEPE que es menos de lo que estabas cobrando, esta circunstancia aunque no se nota en lo que se paga de impuestos totales, sí puede terminar influyendo en la cuota a ingresar por la falta de retenciones. En este sentido, es de esperar que esta situación tenga un impacto mayor en aquellas rentas medias y bajas, teniendo en cuenta que una incorporación de ingresos a unos sueldos altos, no supondría un gran cambio en el nivel de tributación.



He devuelto este año pagos erróneos de ERTE ¿puedo declararlos?

Sí. Tanto las personas que realizaron las devoluciones en 2020 como las que lo hayan hecho este año podrán incluir dicha devolución cuando realicen la declaración. El Gobierno de Navarra ha aprobado un decreto de ley foral para que esto sea posible y evitar que los trabajadores que el año pasado cobraron más prestaciones o pagos del SEPE de los que les correspondían y no pudieron devolver el dinero en 2020 deban tributar ahora por el total de los ingresos que recibieron. De no haberse realizado este cambio normativo, estos trabajadores no hubieran podido descontarse lo que han devuelto este año hasta la campaña de IRPF que se realizará en 2022.



¿Qué pasa si no sé cuánto dinero tengo que devolver?

La recomendación de la Hacienda foral a esos contribuyentes es que contacten con el SEPE para que les precisen esa cantidad. El plazo para presentar la declaración estará abierto hasta el 23 de junio. En el caso de que no puedan realizar dicho trámite tendrán que hacer la declaración con los datos actuales y posteriormente hacer una rectificación de la declaración cuando ya devuelvan los reintegros.



¿Puedo fraccionar el pago si tengo que pagar Hacienda?

Sí. La Hacienda Foral va a permitir que las personas que estuvieron en ERTE puedan abonar ese pago en 5 mensualidades, la primera el 5 de agosto y la última, el 5 de diciembre. No se devengarán intereses de demora durante dicho fraccionamiento ni será necesaria la aportación de garantía. Una de las condiciones para fraccionar el pago es que la persona afectada solicite dicho fraccionamiento mediante el modelo oficial que se presentará preferentemente por vía electrónica a través de internet antes del día 23 de junio de 2021. En caso de tributación conjunta, la solicitud de fraccionamiento la realizará quien figure como declarante en la autoliquidación del IRPF, con independencia de quien sea el miembro de la unidad familiar que haya percibido la prestación por el expediente de regulación temporal de empleo.



¿Se estable alguna otra condición para este fraccionamiento?

Sí. La autoliquidación del IRPF deberá presentarse dentro del periodo establecido. Además, no podrán fraccionarse las deudas de cuantía igual o inferior a 100€.

2. La deducción extraordinaria por prestaciones de maternidad y paternidad: ¿A quién beneficia?



A las más de 26.000 familias que cobraron prestación de maternidad y paternidad entre los años 2015 y 2018. Padres y madres cuyos hijos tienen hoy entre tres y seis años tendrán derecho a dicha deducción de modo extraordinario en esta campaña. Es una deducción en cuota diferencial que se da en función de las rentas del contribuyente, incluidas las exentas.



¿Qué tengo que hacer para poder cobrarla?

En principio, nada. Hacienda ya la ha incluido en los datos fiscales a los que cualquier contribuyente puede tener acceso a través de la web por lo que estas personas no van a tener que hacer nada para cobrarla más allá de comprobar que la deducción se haya recogido correctamente. Es importante tener en cuenta que el cálculo de esta deducción viene ya aplicado en las propuestas de declaración que confecciona Hacienda y que se calcula de forma automática al presentar la declaración mediante los programas de confección de las declaraciones.



¿En qué casilla de la declaración queda reflejada esta deducción?

La deducción se verá reflejada en la casilla 1576. Será un único importe en caso de tributación individual y dos importes en el caso de tributación conjunta. No obstante, si queremos verificar que Hacienda ha trasladado el importe de las prestaciones de maternidad y paternidad percibidas de manera correcta a los datos fiscales de 2020 debemos comprobar lo siguiente:

En el apartado “datos económicos” veremos la suma de las prestaciones por maternidad y paternidad percibidas de 2015 a 2018. Podemos identificar el importe percibido porque la entidad pagadora será el INSS o mutualidad análoga. La suma de las cantidades percibidas por prestaciones esos años debe ser igual al importe de la casilla que aparece en los datos fiscales 2020.



¿Cómo se aplica la deducción en el impuesto?

Sobre la cuota diferencial del impuesto. La deducción consiste en la aplicación de un porcentaje a la prestación percibida en esos años. Con rentas (incluidas las exentas) de hasta 30.000 euros, el porcentaje de deducción será del 25% de la prestación percibida. Si exceden esa cantidad, el porcentaje se irá reduciendo llegando a ser inexistentes para las que superen los 105.000 euros. Sólo cobrarán la deducción las personas cuyas prestaciones no estuvieron exentas. Las prestaciones que dan derecho a la deducción pueden proceder de la Seguridad Social, mutualidades de previsión social o mutualidades de funcionarios. Esta deducción la podrán aplicar tanto quienes obtengan rendimientos de trabajo como quienes obtengan rentas de actividades empresariales o profesionales.



¿Qué cantidades percibiré en función de mi renta?

Cuando se aprobó la ley que regula esta medida, se detalló que unas 16.000 personas con rentas inferiores a los 20.000 euros cobrarán por hijo una media de entre 700 y 800 euros. Unas 9.600 personas con rentas de entre 20 y 30.000 euros recibirán una media de 1.000 euros; y unas 6.400 con rentas de entre 30 y 50.000 euros, una media de 1.100 euros. Las cantidades irían disminuyendo en el caso de las 1.350 personas con una renta superior a 50.000 euros.

3. Módulos IRPF (reducciones por inactividad y sectores): ¿A quiénes le afectan los cambios?



A los contribuyentes que desarrollen las actividades reguladas en la OF 88/2020 (restaurantes de uno/dos tenedores, cafeterías, servicios de hospedaje en hostales, etc.) y tributen en régimen de estimación objetiva (módulos). Lo que se hizo fue establecer para esas actividades un periodo de inactividad además de reducciones para la determinación del rendimiento neto.



¿Qué debo tener en cuenta si hago la Renta por internet?

Será necesario introducir en el programa de Renta Online las unidades de módulo previamente corregidas por periodo de inactividad. Para dicho cálculo hay disponible un asistente web en renta.navarra.es Las reducciones para la determinación del rendimiento neto (20% general, 35% comercio minorista y transporte de viajeros y 40% hostelería) ya están recogidas en el programa de Renta Online por lo que no será necesario hacer ningún ajuste previo.

4. Exención de ayudas covid



Quedaron exentas todas las ayudas contra la covid que el Gobierno de Navarra puso en marcha en 2020 y supone que unos 50 millones de euros quedarán exentos de tributar en el IRPF y en Sociedades. Entre los beneficiarios, los 11.300 autónomos que recibieron hasta 2.200 euros por cese de actividad y los hosteleros, por los hasta 25.000 euros por establecimiento que pudieron recibir con la primera convocatoria de ayudas.



¿Qué ayudas están afectadas?

Ayudas para autónomos recogidas en el Título I DLF 3/2020.

Ayudas al retorno de emigrantes navarros reguladas en la OF 6/2020 de la Consejera de Relaciones Ciudadanas.

Ayuda al ganado de lidia recogida en la Resolución 625/2020, del Director General de Agricultura y Ganadería.

Ayudas extraordinarias para ERTE reguladas en la OF 358/2020, de la Consejera de Derechos Sociales.

Ayudas a los sectores turismo y hostelería, recogidas en la Resolución 70/2020, de la Directora General de Turismo, Comercio y Consumo.



¿Debo informar del cobro de estas ayudas en la declaración?

Pese a que las citadas ayudas están exentas de tributación, se deberá informar de su cobro en el apartado informativo de la Declaración del Impuesto sobre la Renta destinado a tal efecto.



¿A quién beneficia más esta exención?

Que el Gobierno de Navarra decidiera dejar exentas de tributación las ayudas anunciadas como complemento a los ERTE, supondrá un alivio para las rentas más bajas.

5. Exención Ingreso Mínimo Vital ¿Tienen sus beneficiarios obligación de presentar la declaración?



En coherencia con la exención vigente de la Renta Garantizada y, con efectos desde el 1 de enero de 2021, se declara exento el Ingreso Mínimo Vital (IMV). A diferencia de lo que ocurre en territorio común, en el caso de Navarra se trata de una exención total. En 2020 el IMV contó en la comunidad con unos 4.700 beneficiarios y Hacienda les ha realizado propuestas de declaración a la mayoría.

6. Deflactación de la tarifa del IRPF en un 2% ¿En qué me afecta?



Deflactar la tarifa de IRPF un 2% lo que implica es que si las rentas del contribuyente suben en esa medida, no pasan de tramo y no pagan, por ende, más impuestos. El objetivo de deflactar la tarifa era paliar los efectos de la inflación y mantener así el poder adquisitivo de los contribuyentes.

7. Exoneración de pagos fraccionados de IRPF en 2020 por la covid



Los contribuyentes del IRPF que desarrollen actividades económicas no estuvieron obligados a autoliquidar e ingresar a Hacienda los pagos fraccionados correspondientes al primer, segundo y cuarto trimestre de 2020. Los que no lo hicieron no podrán descontarse ahora esos pagos a la hora de presentar la declaración aunque lo podrán compensar si sus ingresos bajaron. Hubo no obstante, como aseguran desde el Colegio de Economistas de Navarra, muchos profesionales de sectores que no se vieron afectadas por la pandemia, por ejemplo el farmacéutico, siguieron realizando los pagos pese a la exoneración para evitar tener que pagar más en la declaración.

8. Deducciones para digitalización



Los profesionales que determinen el rendimiento neto de su actividad en estimación directa, podrán aplicar en su renta una deducción de la cuota íntegra del 30% de los gastos e inversiones hechos en el ejercicio para la transformación digital de la empresa y la implantación del comercio electrónico. Las gastos e inversiones deducibles serán:

1. Adquisición, suscripción, actualización o renovación del software que posibilite la digitalización de los procesos administrativos de ventas, facturación o contabilidad, así como accesos a servicios en la nube, o creación de páginas web, incluyendo los gastos de su instalación e implantación.

2. Adquisición, suscripción, actualización o renovación del software para la comercialización y venta electrónica y los sistemas de pago por internet, también incluyendo gastos.

La base de la deducción estará formada por el importe de los gastos e inversiones realizados con el límite de 5.000 euros, límite que se aplicará al conjunto de periodos impositivos que, en su caso, abarque la inversión.

