Más de 21.000 navarros ya han consultado su propuesta de Renta

Actualizada 13/04/2021 a las 06:00

La campaña online de la Renta en Navarra ya está en marcha y los contribuyentes que lo deseen pueden desde este lunes consultar, modificar y confirmar su borrador o confeccionar su propia declaración a través de Renta Online. Hasta las 18 horas de tarde, más de 21.000 contribuyentes navarros, en concreto 21.578, habían consultado ya su propuesta de declaración, según los datos facilitados desde la Hacienda foral. Son en torno al 10% de los que pueden hacerlo (se han elaborado este año 207.828 propuestas, un 3,6% más que en la pasada campaña) lo que evidencia el interés que despierta esta cita que este año arranca con una complejidad e incertidumbre añadida, sobre todo, para los miles de trabajadores que se vieron afectados en 2020 por un ERTE y desconocen cómo impactará esta circunstancia en su declaración.

A primera hora de la mañana, algunos contribuyentes tuvieron problemas para acceder vía on line a la consulta de los borradores. Sin embargo, desde poco después de las 9 de la mañana, se pudieron consultar con normalidad. Más del 90% de las declaraciones que realiza Hacienda son aceptadas por los contribuyentes. Hay que recordar que si el ciudadano está conforme con la propuesta, no debe hacer nada. Si discrepa de lo que figura en la propuesta o si no se le ha confeccionado su declaración, debe presentar una por internet, de modo presencial en Hacienda o a través de entidades colaboradoras.

Además de la consulta masiva de borradores durante las primeras horas de campaña, han sido miles los contribuyentes que han querido saldar sus cuentas con Hacienda. A las 18 horas, el organismo había recibido ya 3.322 declaraciones presentadas a través de Renta Online. Hacienda recuerda que a la mayor parte de contribuyentes sin propuesta sólo les falta completar alguna información adicional para poder realizar la declaración. Los datos fiscales se cargan automáticamente cuando el contribuyente entra en el sistema de Renta (a través de renta.navarra.es y tras identificarse mediante Cl@ve, DNI+PIN o certificado) y sólo debe completar lo que falte o modificar los datos que considere incorrectos. Si necesita ayuda podrá pedirla a través de la web o en el teléfono 948 106 106. Además, se podrá acceder en la web de Hacienda al programa de ayuda descargable.

A partir del próximo lunes día 19 la declaración se podrá realizar también de forma presencial en Baluarte y en las oficinas de Hacienda en Tudela, Tafalla y Estella. Para ello, se deberá pedir cita previa a partir del jueves 15 de abril por internet (renta.navarra.es) o teléfono (948 505 505 o 948 505 506).

