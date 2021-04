Si estuvo en ERTE y debe pagar, lo podrá hacer en 5 mensualidades

Actualizada 10/04/2021 a las 06:00

Cuando hagan la declaración de la renta, buena parte de los contribuyentes navarros que el año pasado sufrieron un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) se verán obligados a pagar a Hacienda. El motivo es que las prestaciones no sufrieron retención alguna o ésta fue mínima.

La Hacienda Foral va a permitir a estas personas abonar ese pago en 5 mensualidades, la primera el 5 de agosto y la última, el 5 de diciembre, anunció la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz. En los próximos días detallarán las condiciones. Una de ellas será que la persona afectada solicite ese fraccionamiento.

EN CASO DE COBROS AÑADIDOS

En el cobro de los ERTES, hubo ciudadanos a los que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) abonó en 2020 más pagos de los que les correspondían. Fue el caso, por ejemplo, de trabajadores que siguieron cobrando la prestación pese a que ya no estaban en ERTE. Si estas personas no pudieron devolver el dinero al SEPE el año pasado y lo han hecho este, gracias a un cambio legal podrán realizar el ajuste en la declaración de la renta que realicen ahora.

QUÉ PASA SI NO LO HA devuelto

El director gerente de Hacienda, Óscar Martínez de Bujanda lo explicó con un ejemplo: “Si yo cobré 10.000 euros en 2020 y tengo que devolver 3.000 en 2021, al ser un cobro indebido, debería tributar sólo por 7.000. Vamos a posibilitar que en la declaración de 2020 pueda regularizar y declarar por un neto de 7.000 euros”.

Si la devolución del cobro indebido se produjo en 2020, Hacienda ya tiene la información correcta, indicó el responsable de Hacienda. Además, van actualizando la información sobre los que están devolviendo este año esas cantidades. “Ahora mismo hay contribuyentes que no saben cuánto tienen que devolver. Nuestra recomendación es que, si nosotros no podemos ofrecer esos datos porque no los tenemos aún, que intenten contactar con el SEPE a ver si se lo puede decir. Si no, en algunos casos tendrán que hacer la declaración con los datos actuales y posteriormente hacer una rectificación de la declaración cuando ya devuelvan los reintegros”.

EXENTAS AYUDAS POR COVID

Los contribuyentes que cobraron ayudas covid también tendrán que informar de dicho cobro en la renta, aunque estas ayudas estén exentas de tributación. Las ayudas que estarán exentas son las que recibieron los autónomos, el turismo y la hostelería, las ayudas para el retorno de emigrantes navarros, para el ganado de lidia y las extraordinarias para ERTES.

MODALIDADES



1. Propuesta de Hacienda



A partir del 12 de abril los contribuyentes podrán saber si su declaración está ya hecha.



1 Si sale a devolver: El 16 de abril Hacienda empezará a pagar a los contribuyentes.



2 Declaración a pagar. Se podrá abonar en dos pagos al 50%:

1º el 2 de julio

2º el 22 de noviembre



En el caso de trabajadores afectados por ERTE se les permitirá realizar el pago en 5 abonos mensuales entre el 5 de agosto y el 5 de diciembre.



Cómo sé si Hacienda ha

confeccionado la mía:



1 150.000 CARTAS

-50.000 mayores de 67 años recibirán la propuesta de declaración por correo postal.

- 100.000 contribuyentes tendrán una carta de Hacienda en la que les detallará cómo pueden acceder a su declaración en la web renta.navarra.es. Lo harán mediante el sistema Cl@ve, facilitando un código CSV para darse de alta sin tener que acudir a una oficina.



2 por internet

Se puede consultar si Hacienda ha hecho su declaración por internet en la web renta.navarra.es a partir del 12 de abril.



3 POR TELÉFONO

En el 948 106 106 a partir del 12 de abril podrá saber si tiene la declaración hecha e incluso pedir que se la manden a su domicilio.



Comprobar la propuesta

Debe revisar si están bien los datos fiscales, el número de cuenta de domiciliación y la asignación tributaria.



Si es correcta NO DEBE HACER NADA. En función de si su declaración es a devolver o a pagar, Hacienda le dará el dinero que le corresponda o le domiciliará el pago.



Qué hacer si no es correcta o si no tengo la declaración: Deberá elaborar una declaración por internet, presencial o con una entidad colaboradora.



2. Renta online

Se podrá realizar la declaración por internet desde el 12 de abril hasta el 23 de junio



Qué se necesitará

1 Un dispositivo electrónico con conexión a internet, ya sea un ordenador, una tablet o un móvil.

2 Entrar en la página renta.navarra.es

3 I Identificación. El contribuyente debe identificarse y también el cónyuge si es conjunta (mediante Cl@ve, DNI+PIN o certificado).

4 Recopilar los datos para completar la declaración.



Cómo se hace la declaración

-Los datos fiscales se cargan automáticamente cuando el contribuyente entra, y sólo debe completar lo que falte o modificar los datos que considere incorrectos.

-Hacienda recuerda que a la mayor parte de contribuyentes sin propuesta sólo les falta alguna información adicional.

-Si necesita ayuda podrá pedirla a través de la web o en el teléfono 948 106 106. Tendrá acceso al programa de ayuda descargable,

-Si su declaración sale a devolver, se iniciará de inmediato el proceso, asegura Hacienda.



3. Renta presencial

Comenzará el 19 de abril y finalizará el 23 de junio.



Dónde se realizará

Pamplona: en el Baluarte, en la oficina habilitada en la Sala de Exposiciones.

Tudela: en Hacienda en la Plaza Sancho el Fuerte, 8.

Estella: en la oficina de Hacienda en Baja Navarra, 1.

Tafalla: en la oficina territorial de Hacienda en Cuatropea, 4.



Cita previa

Se pide a partir del 15 de abril:

-Internet: en la web renta.navarra.es

-Teléfono: de lunes jueves de 8.30 a 17 h y viernes de 8.30 a 15 horas en los números

948 505 505

948 505 506



4. Otras entidades

En esta campaña colaborarán CaixaBank y de Caja Rural, otras entidades colaboradoras y asesorías.





Ayuda

En cuanto empiece la campaña, el 12 de abril, se atenderán consultas y dudas en:



web renta.navarra.es



Teléfonos

1 Consultas tributarias y trámites de la renta: 948 106 106

2 Consultas por problemas informáticos: 948 013 555 (soportec@navarra.es)

3. Cita previa renta presencial a partir del 15 de abril: 948 505 505 y 948 505 506

Te puede interesar

Te puede interesar