Declaración de la Renta en Navarra: las tres novedades que no te puedes perder de la campaña de los ERTE

Actualizada 03/04/2021 a las 06:00

La pandemia de coronavirus está teniendo un fuerte impacto en todos los aspectos socioeconómicos y hará que la declaración de la renta en Navarra de este año, que recoge el ejercicio fiscal de 2020 y arrancará el próximo 12 de abril de forma telemática y una semana después, el día 19 de forma presencial, tenga una complejidad añadida para miles de navarros, sobre todo, lo que en algún momento de 2020 sufrieron un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que deberán revisarla con lupa. Pero la situación no sólo cambia para estos contribuyentes. También los que cobraron alguna de las ayudas covid que se han puesto en marcha deberán, a pesar de haber quedado exentas de tributación, informar de su cobro en la declaración. El alivio vendrá de la mano de la deducción que se aplicará sobre la cuota diferencial del impuesto correspondiente a 2020 a quienes cobraron la prestación por maternidad y paternidad entre los años 2015 y 2018. Una deducción que variará en función de la renta y beneficiará a unas 26.000 familias con hijos de entre 3 y 6 años.

Estas son las principales novedades que trae la campaña de los ERTE:

1. La presentación de la declaración será telemática y presencial



¿CUANDO EMPIEZA LA CAMPAÑA?

El inicio de la campaña telemática será el próximo día 12 de abril y estará abierta hasta el 23 de junio. No se equivoque con la fecha de arranque de la declaración de la renta en las comunidades del régimen común que será cinco días antes, el 7 de abril. Una semana después, el 19 de abril, comenzará la campaña presencial aunque por el momento se desconoce en qué espacio se podrá presentar. Ese aspecto será concretado en los próximos días por la Hacienda Foral aunque a la espera de conocer esos detalles ya supone una diferencia con respecto a lo que ocurrió en la campaña pasada que se desarrolló esencialmente a través de internet o por teléfono. No obstante, para tratar de ayudar a los colectivos más perjudicados por esta decisión, a partir del 1 de junio el Gobierno puso en marcha un servicio de recogida física de documentación a determinados colectivos, algo que utilizaron 3.620 personas.

¿PUEDO SABER YA CÓMO ME VA A SALIR LA DECLARACIÓN?

Aunque la campaña no arranca hasta el 12 de abril, los más curiosos ya pueden acceder a través de la web del Gobierno de Navarra navarra.es al simulador de la declaración de la Renta de 2020 que permite a los contribuyentes simular el resultado de la declaración del ejercicio. La aplicación no compromete en nada ni a la Hacienda Foral ni al contribuyente ya es completamente anónima y los datos no quedan grabados en ningún sitio.

¿CUÁNDO RECIBIRÉ ESTE AÑO EL BORRADOR?

Hacienda enviará a partir del 9 de abril unas 150.000 cartas para informar a los contribuyentes de que se les ha realizado la propuesta de su declaración de la renta. De ellas, en torno a 50.000 irán dirigidas a personas mayores de 67 años y contendrán la propuesta de declaración elaborada por Hacienda. En total, la Hacienda Foral ha elaborado unas 200.000 propuestas que se podrán consultar en la web renta.navarra.es a partir del 12 de abril, día en el que arranca la campaña telemática.

¿QUÉ NECESITO PARA CONSULTAR EL BORRADOR?

Para la consulta de la propuesta será necesario disponer de la credencial Cl@ve, el DNI o Certificado Electrónico o el DNI +PIN de Hacienda. Los contribuyentes que reciban la carta de la Hacienda Foral en la que se les informa que se les ha realizado la propuesta de declaración recibirán el Código Seguro de Verificación individualizado con el que podrán tramitar el alta en el sistema Cl@ve sin necesidad de desplazarse físicamente a una oficina. Hay que recordar que este sistema está ya disponible en la mayor parte de los servicios electrónicos, tanto de la Administración Foral como de la estatal y que se está extendiendo su uso a las comunidades autónomas y entidades locales.

¿RECIBIRÉ ESTE AÑO BORRADOR?

Si lo recibí el año pasado es probable que esté también sea así. En la pasada campaña, Hacienda confeccionó alrededor de 200.000 propuestas de declaración, en línea con las elaboradas este año, de las 353.000 que finalmente se presentaron. En la de Patrimonio, presentaron declaración 7.633 contribuyentes.

¿AFECTA A ESTA RENTA EL CAMBIO DE TRIBUTACIÓN POR MÓDULOS DE LOS AUTÓNOMOS?

El régimen de estimación objetiva por el que tributaban el IRPF los autónomos se ha sustituido, desde el 1 de enero de 2021, por un régimen de estimación directa especial, una modalidad de tributación que se considera más justa al basarse en la capacidad económica y que además es sencilla y de fácil aplicación para el contribuyente. Pero dicho cambio no afecta todavía a la declaración del año 2020. Lo que el Gobierno busca con este cambio que ha generado una gran controversia en el colectivo de autónomos es acercar la tributación de los empresarios personas físicas al rendimiento real de su actividad y, conseguir mayor equidad al suprimir el régimen de estimación objetiva de determinación del rendimiento neto de las actividades empresariales y profesionales.

2. ERTE y ayudas covid: nuevas obligaciones a la hora de presentar la declaración



El primero efecto que notarán una buena parte de los contribuyentes que en algún momento del ejercicio sufrieron un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) será que tendrán que tributar el IRPF de las prestaciones que cobraron entonces y no sufrieron retención alguna o ésta fue mínima. Esta circunstancia es de esperar que tenga un mayor impacto en las rentas medias y bajas.

Además de los trabajadores que estuvieron en ERTE, los trabajadores que cobraron ayudas covid también tendrán que informar de dicho cobre en la renta, aunque dichas ayudas estén exentas de tributación.

Hay que recordar que quedaron exentas de pagar impuestos todas las ayudas contra la covid que el Gobierno de Navarra puso en marcha en 2020, un acuerdo que se adoptó en el Parlamento por unanimidad y que supone que unos 50 millones de euros quedarán exentos de tributar en el IRPF y en Sociedades. Entre los beneficiarios, los 11.300 autónomos que recibieron la ayuda de hasta 2.200 euros por cese de actividad tras el primer estado de alarma. O los hosteleros, por los hasta 25.000 euros por establecimiento que pudieron recibir con la primera convocatoria de ayudas.

3. La nueva deducción navarra por maternidad y paternidad



La tercera gran novedad de la campaña de la Renta de este año es que los contribuyentes que cobraron prestaciones de maternidad y paternidad entre los años 2015 y 2018 podrán beneficiarse en la próxima declaración de la renta de la deducción aprobada en 2019. Se aplicará sobre la cuota diferencial del impuesto y será el resultado de aplicar un porcentaje del 25% sobre las prestaciones percibidas por las personas cuyas rentas, incluidas las exentas, no superen los 30.000 euros. Dicho porcentaje se irá reduciendo a medida que se incrementen las rentas del contribuyente, llegando a ser inexistentes para rentas superiores a los 105.000 euros. La modificación tendrá un coste de 35,2 millones para las arcas forales a los que su sumarán los 15,2 millones que conllevará la deflactación de la tarifa del IRPF en vigor desde el 1 de enero de 2020.