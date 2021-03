El Gobierno de Navarra "acata" el fallo judicial sobre las retenciones por maternidad

Actualizada 31/03/2021 a las 12:05

La Hacienda de Navarra devolverá 220.918 euros a los 112 casos de padres y madres de la administración pública a los que el Tribunal Económico Administrativo Foral de Navarra (TEAFNA) ha reconocido su derecho por el "silencio administrativo" ante sus reclamaciones, una decisión que el Gobierno de Navarra "acata" pero que perjudica a algunos frente a las deducciones fiscales finalmente generalizadas.

Se trata del litigio sobre las devolución de las retenciones del IRPF por maternidad y paternidad entre 2014 y 2018 que en su día reclamaron numerosas familias navarras en demanda de lo que ya ocurría en las comunidades de régimen general.

La consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, ha explicado que la decisión del TEAFNA en estos 112 casos (98 de ellos con derecho a devolución económica) responde a la diferente interpretación de los plazos legales, un asunto que en este caso se zanja con el abono que ya está comunicando a los interesados.

Saiz ha señalado que el fondo del litigio por la exención de las prestaciones por maternidad y paternidad ya fue resuelto al estimar el Tribunal Contencioso Administrativo que esa exención no procedía, si bien en estos 112 casos hubo un retraso en los plazos del recurso (que sí fue contestado en plazo y forma en otros) al asumir la representación AFAPNA, lo que el Gobierno interpretó como un alargamiento en los plazos que para el TEAFNA continuaba en los anteriores, por lo que consideró que hubo "silencio administrativo" dentro del tiempo legal establecido para la respuesta.

Por todo ello, para Saiz, en el fondo "la justicia ha corroborado la tesis defendida por el Gobierno de Navarra", lo que "no choca, porque no entra en el fondo" con la resolución del TEAFNA sobre los plazos, un asunto que el Ejecutivo "acata" pero que "bajo ningún concepto no ha lugar a dar carta de naturaleza" a los "argumentos populistas" que la consejera ha criticado en Navarra Suma sobre la idoneidad de que el Gobierno siga por la vía de la exención "a sabiendas de que no tiene recorrido posible".

Al respecto, ha reiterado que en su momento, y ante la reclamación de la exención fiscal de estas prestaciones por maternidad y paternidad, el Gobierno de Navarra, con respaldo del Parlamento foral, adoptó "la mejor solución que encontró, con seguridad jurídica, que contempla deducciones fiscales a quienes percibieron prestaciones por maternidad y paternidad en 2015, 2016, 2017 y 2018".

"Esta solución impulsada por el Ejecutivo foral nada más comenzar su andadura en esta legislatura, hará que en unas semanas, coincidiendo con la campaña de la renta de 2020, se devolverán mas de 35 millones euros a los padres y madres afectados por este conflicto", en algunos casos más dinero que el que percibirían con la solución de la exención que se pedía, ha advertido.

En el turno de los grupos, por Navarra Suma, María Jesús Valdemoros ha sido muy crítica incluso con la petición 'motu proprio' de la comparecencia por parte de Saiz, "por zanjar cuanto antes un tema y desviar la atención", pero "lo único cierto es que dejaron a las madres navarras en peor situación que el resto".

La socialista Ainhoa Unzu ha hecho una cerrada defensa de la actuación del Gobierno, que finalmente ha adoptado "la única solución con garantía jurídica" en este asunto, que en general los demás grupos también han apoyado al igual que el cumplimiento que se va a dar a la decisión del TEAFNA.