Geoalcali no podrá reabrir la mina del Perdón al haber caducado su permiso

Actualizada 24/02/2021 a las 12:36

Según explica la Plataforma contra las Minas de Potasa en la Val D´Onsella y el Perdón en una comunicado, una resolución de la directora general de Industria, Energía y minas, firmada en diciembre de 2020 dictaba la caducidad de este permiso, lo que en principio impedirá que Geoalcali pueda reabrir la Mina de potasa del Perdón.

Los Ayuntamientos de Adiós, Enériz, Obanos y Puente la Reina y los Concejos de Astráin, Undiano y Zariquiegui han presentado ante el Gobierno de Navarra un escrito apoyando esta resolución de la Directora General de Industria, Energía y Minas, por la que declaraba la caducidad del permiso de investigación 'Ampliación Adiós'.

Geoalcali ha recurrido esta resolución de caducidad ante el Consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, igual que ya lo hizo a las de Adios y Quiñones, hace dos años. Los tres recursos están pendientes de la decisión del nuevo consejero Irujo.

Según afirman desde la plataforma, los pueblos del Perdón se han personado para manifestar la "falsedad de las excusas sin fundamento de Geoalcali, que pretende encubrir su falta de capacidad técnica y empresarial, achacando el retraso, a causas ajenas".

Señalan que "después de ocho años de la concesión de los permisos, Geoalcali no ha realizado las tareas a las que se comprometió para recibir los permisos de investigación. El Servicio de Minas ya concedió a Geoalcali una primera prórroga, en contra de la opinión de los pueblos del Perdón, y el tiempo ha dado la razón a los Concejos y Ayuntamientos del Perdón".

Aseguran en la Plataforma que el Servicio de Minas del Gobierno de Navarra, "por fin se ha dado cuenta, de la incapacidad y falta de interés de Geoalcali por llevar a cabo los trabajos que prometían y que pone de manifiesto el objetivo real de toda esta tramitación, que es la especulación de la potasa navarra en la bolsa de Sidney".

Consideran que "desde el primer momento los pueblos del Perdón han denunciado que Geoalcali no era una empresa minera, sino una empresa creada para la especulación".

Indican que "una empresa nacida en 2011 con 3.000 euros de capital, y ninguna mina de experiencia detrás. Sin embargo con esta trayectoria, consiguió del Servicio de Minas de Navarra la adjudicación de tres permisos de investigación en el Perdón en 2012 y 2014, sin ninguna experiencia de explotación minera. Esto permitió que los accionistas fundadores vendieran Geoalcali a la empresa australiana Highfield Resources, a cambio de miles de acciones de esta empresa. Curiosamente esos padres fundadores han terminado marchándose, vendiendo sus acciones y ganando unos 35 millones de euros a cambio de los 3.000 iniciales, un negocio redondo".

La Plataforma ha reclamado una nueva tramitación del Estudio de Impacto Ambiental de Mina Muga y recuerda que "como ya dijimos en 2015, los graves problemas identificados y la ausencia de adecuación a los riesgos existentes en el territorio, hace de dicho proyecto una auténtica escopeta de feria".

Recuerdan que "durante el pasado año no se realizó la exposición pública del nuevo Proyecto de Explotación que, de nuevo, volvía a cambiar de lo expuesto y tramitado previamente. Dichos cambios son evidentes al revisar el Plan de Emergencia exterior y el Plan de Restauración de Mina Muga, que vulneran la Declaración de Impacto Ambiental otorgada por el Ministerio de Medio Ambiente el 21/06/2019".

Insisten en que "ambos Planes se basan en un Proyecto de Explotación minera que difiere gravemente del que se tramitó con el Estudio de Impacto Ambiental, y que no contempla los estudios requeridos para evitar los riesgos de la zona que se detallaban como requeridos en la propia DIA."

La Plataforma contra las Minas explica que "ha puesto de manifiesto con rigor y detalle técnico, cada una de estas imprecisiones, vulnerabilidades y modificaciones sustanciales del proyecto sobre el que se otorgó la DIA". Esta plataforma ya alertó que supeditar el estudio de los riesgos principales del proyecto a tramitaciones posteriores avocaba a que no se realizaran, y el tiempo nos vuelve a dar la razón. Por ello han vuelto a solicitar una nueva tramitación del Estudio de Impacto Ambiental adaptada al nuevo Proyecto de explotación reformado.

Finalizan su comunicado explicando que "es evidente que nuestra Plataforma no está de acuerdo con el modelo de explotación de este tipo de minas y los desastres y problemas que genera a corto y medio plazo. El Perdón sigue sometido a problemas décadas después del cierre de las antiguas minas, y la solución no es repetir los mismos errores. Sin embargo, aun considerando nuestra oposición, no puede especularse con los recursos públicos por el interés particular de estas empresas que llegan como salvadores del mundo olvidado rural, cuando en su modelo de negocio y explotación, está el germen de los problemas existentes hoy en día".