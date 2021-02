Esparza apela a la foralidad como remedio para salir de la crisis

Actualizada 19/02/2021 a las 20:14

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha apelado este viernes 19 de febrero al ejercicio de la foralidad y a la toma de decisiones propias en Navarra para salir de la crisis y lograr una recuperación sólida.

Ante los miembros del Consejo Político de la formación regionalista reunidos en Pamplona, Esparza ha destacado que “el régimen foral es un instrumento magnífico que solo tiene Navarra” y que “sería imperdonable no sacarle el mayor beneficio”.

“Y, desgraciadamente, no se está haciendo porque el PSN está más preocupado en rendir pleitesía a Madrid y rendir pleitesía al nacionalismo y al independentismo vasco, que lo que busca en realidad es utilizar la foralidad para fortalecer sus proyectos de ruptura con España y crear su ansiada República Vasca”, ha criticado.

Además, ha señalado que “si algo están evidenciando los pactos de los socialistas con los independentistas es que los independentistas siempre salen fortalecidos. Lo hemos visto con el independentismo catalán en las elecciones del pasado domingo en Cataluña. Que tome buena nota Chivite”.

Esparza ha apostado por utilizar la foralidad para garantizar unas políticas sociales y un sistema sanitario puntero y referente, “como tuvimos en su día, pero hemos dejado de tener”; para volver a conseguir “el pleno empleo”; para dar herramientas a los jóvenes, de forma que “decidan quedarse y emprender un negocio o actividad económica”; y para diseñar una política fiscal “capaz de atraer inversión y generar empleo”.

El presidente de UPN también ha puesto énfasis en llevar a cabo “políticas moderadas”. Al respecto, ha manifestado que “tan importante es tener un proyecto ideológico moderado, como rodearte de socios que también lo tengan, no de socios radicales”.

“Los acuerdos basados en la moderación siempre han dado fruto para esta tierra, porque se han hecho desde la convicción de que servían para construir una Navarra mejor donde se pudiera vivir en libertad y donde hubiera igualdad de oportunidades para todos”, ha incidido.

Por ello, ha defendido que “la Navarra mejor que todos anhelamos no va a nacer de los acuerdos del PSN con EH Bildu, no va a nacer de los acuerdos con los que buscan separar, con los que no condenan la violencia, con los que están frente a la clase empresarial, con los de la coordinadora del no, con los que boicotean y frenan todo lo que suponga desarrollo para Navarra y no cuente con su sello ideológico”.

En relación a los acuerdos con Bildu, ha afirmado que “están arrastrando al Partido Socialista también hacia la radicalidad y le están alejando de sus votantes”.

Por el contrario, ha considerado que “las políticas moderadas, sensatas y valientes son las que han traído la prosperidad a Navarra” y que “las políticas que se deciden en Navarra son las más efectivas y eficaces para dar solución a los problemas”.

“Esas políticas en Navarra han venido de la mano de UPN y, todo hay que decirlo, en la mayoría de las ocasiones han contado con el apoyo del PSN, el de antes, el que compartía con nosotros la moderación”, ha aseverado.

Esparza ha denunciado que “la Navarra que María Chivite imaginaba en su campaña electoral no tiene nada que ver con la que está construyendo. Y en buena parte eso tiene que ver con los socios que, libre y voluntariamente, ha elegido”.

Así, ha señalado que “algunos están muy preocupados por los sillones rojos, para alcanzarlos hicieron lo contrario a lo que habían dicho y para mantenerlos están renunciando a su programa y a las promesas que hicieron a sus electores”.

Finalmente, se ha referido al ofrecimiento que llevó a cabo para que el PSN pudiera aprobar los presupuestos, "pero Chivite pensó en los sillones, eligió a Bildu y quedó retratada”.

“Ya os digo que UPN nunca va a renunciar a sus principios ni a sus valores por unos sillones”, ha concluido.