Jesús Cía: Lo peor fue la pérdida de vidas como consecuencia del virus, mi recuerdo va para ellos. En aquel momento se vivió una triple calamidad, una calamidad en lo sanitario, a la que siguió otra en lo social y una tercera en lo económico.

En aquellos tiempos no estábamos preparados para afrontar la situación: no había EPIs, no había protocolos, ni cribados masivos...

Aquello se acompañó por una calamidad social: los residentes estuvieron dos meses recluidos. Aún hoy los familiares no pueden ir a las residencias.

También, por los fallecimientos y porque no se pudo acoger a más residentes, no hubo ingresos y hubo más gastos. En nuestro caso, que somos una entidad benéfica, y lo compensábamos con los ingresos de San Fermín, no ha podido ser este año.

En lo positivo, tenemos la implicación de los profesionales, hemos visto ejemplos de heroísmo. Había que compensar lo que las familias no podían ofrecer en ese momento. También hemos visto el nivel de resiliencia de los residentes y hemos recibido muchos mensajes de apoyo, tanto como la consejera de Políticas Sociales e Inés Francés han estado siempre disponibles.

También hemos recibido apoyo de instituciones, empresas y de la ciudadanía que han participado en nuestras campañas.