NA+ dice que "los socios de Chivite" celebran el resultado en Cataluña

Actualizada 15/02/2021 a las 12:45

El portavoz de Navarra Suma y presidente de UPN, Javier Esparza, ha considerado que "es una mala noticia que el independentismo tenga mayoría en Cataluña" y ha señalado que "quienes están tremendamente satisfechos son los socios de María Chivite -presidenta de Navarra-".

Por contra, el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha destacado la victoria de los socialistas en Cataluña, al ser el partido más votado, y ha afirmado que "hay que dejar de hablar de bloques, de independentistas y no independentistas, y poner encima de la mesa políticas que mejoren la vida de la gente".

Por su parte, la portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha señalado que en Cataluña, con alta participación electoral, como en 2017, o con baja participación, como este domingo, no varían los posicionamientos respecto al independentismo y de hecho esta opción se ha reforzado en escaños y en votos.

EH Bildu ha destacado la mayoría absoluta de los independentistas, destacando que ERC lidera por primera vez este bloque, y Podemos e Izquierda-Ezkerra han coincidido en apelar a la formación de un Gobierno de "izquierdas" en Cataluña.

Los portavoces de todos los grupos parlamentarios se han referido así, al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, al resultado de las elecciones catalanas celebradas este domingo.

Javier Esparza ha afirmado que la foto de esta jornada electoral es "parecida desde el punto de vista de los bloques a la de 2017 y es una mala noticia que el independentismo tenga esa mayoría en Cataluña, porque estamos orgullosos de formar parte de un proyecto que se llama España, y el separatismo fractura la convivencia".

Por contra, ha señalado que "quienes están tremendamente satisfechos son los socios de Chivite, el independentismo está encantado, esos son los socios de Chivite, a quienes Chivite ha entregado la gobernabilidad de esta tierra". "Todo lo que signifique alegría para EH Bildu, nosotros no lo compartimos", ha indicado.

Respecto al resultado de Ciudadanos y PP, que en el primer caso cae de 36 a 6 escaños y en el segundo baja de 4 a 3, Esparza ha dicho que serán estos partidos los que "tendrán que hacer la valoración, ni UPN ni Navarra Suma se presentan en Cataluña; cuando nos presentamos, ganamos".

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha felicitado al PSC por sus "magníficos resultados" y ha considerado que "la ciudadanía quiere partidos que fomenten el diálogo, la convivencia y la reconstrucción de sociedades que están demasiado divididas". "Hay que dejar de hablar de bloques, de independentistas y no independentistas, y poner encima de la mesa políticas que mejoren la vida de la gente, porque eso dice la ciudadanía catalana y española cuando ponen al Partido Socialista como gestor y líder de esas políticas que se reclaman. Partidos de uno y otro bando siguen poniendo encima de la mesa la política de bloques y el Partido Socialista quiere superar esa política de bloques", ha dicho.

Además, ha interpretado que se arroja un resultado "muy claro" en el sentido de que ha ganado las elecciones el que hasta ahora ha sido ministro de Sanidad, Salvador Illa, "quien ha dirigido la política sanitaria de nuestro país en una pandemia mundial". Del mismo modo, ha considerado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "sale reforzado en esa idea de una España plural, de respeto al diferente, del diálogo como solución para llegar a acuerdos".

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha lamentado la baja participación en Cataluña, que se ha situado en el 53,5%, pero ha dicho que tanto en 2017, con una elevada participación, como ahora, "no han variado los porcentajes de posicionamiento ante la cuestión candente en la política catalana, en torno al independentismo". "Al contrario, nos hemos encontrado con que el bloque independentista se reafirma en escaños y votos", ha dicho, aunque sí ha apuntado que se ha producido el "descalabro de Ciudadanos la capacidad del PSC de reforzar una posición que ya tuvo anteriormente".

Barkos ha dicho que, aunque Illa ha anunciado que se presentará a la investidura, no está en sus manos hacerlo, sino en las de la Presidencia del Parlamento catalán y ha señalado que, a tenor de los últimos posicionamientos de los partidos catalanes, "todo parece orientarse" a que ERC podría asumir la Presidencia de la Generalitat con el apoyo del bloque independentista.

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha afirmado que "el independentismo, a pesar de la represión sufrida, ha superado una vez más el 50% de escaños del Parlament" y, asimismo, ERC, JuntsxCat y la CUP "amplían la mayoría absoluta de hace tres años" al obtener 74 diputados. También ha valorado que ERC "lidera en escaños y votos el bloque independentista, algo que hasta ahora no había sido así".

Por otro lado, ha destacado que "el independentismo es mayoritariamente de izquierdas" y "el unionismo ha vuelto a fracasar y ha quedado por debajo del independentismo una vez más".

Araiz ha afirmado que finalizado el ciclo de elecciones en Navarra, País Vasco, Galicia y Cataluña, "se constata el aumento de las fuerzas soberanistas, independentistas y de izquierdas, y esto confirma las apuestas electorales que hemos hecho en distintos ámbitos". Tras ello, ha considerado que "ha llegado la hora de que el Estado español sea capaz de responder en términos democráticos" a estos resultados.

La parlamentaria de Podemos Ainhoa Aznárez ha afirmado que el Parlamento catalán "mayoritariamente es de izquierdas, los votos de la ciudadanía han dicho que quieren que el Gobierno se centre en las personas, en lo que ocupa y preocupa a los catalanes" y ha considerado que "hay una opción" de que Podemos participe en un Gobierno con ese enfoque. "Se ha visto que cuando la izquierda gobierna siempre se pone en el centro a las personas y no a otros intereses", ha asegurado, para hacer una apuesta por este Gobierno frente a los "dos polos, el independentista y el no independentista".

Por último, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha considerado que en estas elecciones "se repite la fragmentación del voto y el empate técnico entre independentistas y no independentistas", por lo que, en su opinión, "no cabe seguir empeñados en una declaración unilateral de independencia porque no es un reflejo de la sociedad catalana". De Simón ha dicho que "lo que se merece la sociedad catalana es un Gobierno de progreso, un pacto social y progresista que dé solución a los problemas de la gente y eso pasa por que sume la izquierda".