Medidas contra la ludopatía no tendrían encaje en órdenes forales sobre Covid, según el Gobierno foral

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha afirmado que el Ejecutivo foral podría optar por prohibir el uso de máquinas tragaperras en el interior de los bares utilizando una orden foral sobre restricciones frente al Covid-19, pero ha afirmado que existiría un "grave riesgo" de que esta medida no fuera avalada por la Justicia.



Remírez ha explicado, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, que lo que está en vigor actualmente es la prohibición de consumir en el interior de los bares, entendiendo que en ese contexto se produce la agrupación de personas de distintas unidades convivenciales que pueden estar sin mascarilla en determinados momentos y, por tanto, esta prohibición se enmarca en la lucha contra el Covid-19.



El portavoz ha señalado, sin embargo, que "la lucha contra la ludopatía no entra dentro de la lucha contra el Covid". "La lucha contra la ludopatía es una absoluta prioridad para el Gobierno y hay una moratoria vigente para evitar la apertura de nuevas casas de apuesta", ha dicho, pero ha insistido en que no se podría enmarcar la prohibición del uso de tragaperras en los barres en la orden foral sobre Covid, de la misma forma que no se prohíbe por ejemplo el uso de máquinas expendedoras de tabaco".

En el caso de los bingos, ha ejemplificado que no se puede consumir bebida ni comida, pero si podrían tener su actividad ordinaria "por mucho que nos guste o no la actividad".



"Algunas cuestiones que hemos escuchado estos día son delicadas, diciendo que el Gobierno estaba sometido a presiones. La única presión del Gobierno es salvar vidas y evitar contagios, pero las decisiones del Gobierno no pueden ser arbitrarias y tienen que estar sometidas al control judicial", ha señalado.

