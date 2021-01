Ibarrola acusa a Remírez de manipular sus palabras y le exige una rectificación

Actualizada 20/01/2021 a las 16:19

La portavoz parlamentaria de Salud de Navarra Suma, Cristina Ibarrola, ha acusado al vicepresidente y portavoz del Gobierno, Javier Remírez, de manipular sus palabras y le ha exigido una rectificación.

“Antes de hablar y de hacer las acusaciones que ha hecho hoy, el señor Remírez debería escuchar lo que dije en la Comisión de Salud y lo que vengo diciendo desde el inicio de la pandemia”, ha dicho Ibarrola.

“En ningún caso he puesto en cuestión nunca la profesionalidad del colectivo sanitario como ha afirmado hoy el Sr. Remírez. Al contrario, ayer mismo, como en muchas de mis intervenciones públicas, puse en valor el trabajo de las y los profesionales sanitarios. Esto es un problema exclusivo de gestión, de quien debiera liderar a todos los profesionales sanitarios, pero no lo está haciendo. Por eso me parece muy indigno e impropio de su cargo lo que ha hecho hoy el señor Remírez. Es más, pretende poner el foco en unos profesionales sanitarios que se están dejando la piel en la lucha frente a esta pandemia”, ha añadido. “Le exijo, por lo tanto, una rectificación y una disculpa”, ha afirmado.

“Es muy grave que el portavoz del Gobierno aproveche sistemáticamente las ruedas de prensa de los miércoles para atacar a Navarra Suma. Con ello, pretenden esconder la incapacidad del Gobierno de Navarra en la gestión de esta crisis sanitaria, incapacidad avalada con datos objetivos”, ha denunciado la portavoz de Salud.

Para Ibarrola, “es vergonzoso que lo único que sepa hacer es intoxicar, mentir y criticar a Navarra Suma. Eso sí, nunca tiene una mala palabra ni un mal gesto a EH Bildu porque el señor Remírez les debe su sillón”.

“En lugar de acusarnos a nosotros de irresponsables, demagógicos y populistas, debería tener un poco de humildad y de hacer autocrítica, con su gobierno y consigo mismo”, ha afirmado la portavoz de Salud de Navarra Suma.

Por último, Ibarrola ha anunciado que “por nuestra parte, vamos a seguir trabajando desde la profesionalidad y con rigor, haciendo la oposición que se merece el ciudadano navarro, diciendo la verdad, haciendo aportaciones constructivas y denunciando una gestión ineficaz del Gobierno que está perjudicando a los navarros y poniendo en riesgo su salud, así como deteriorando la actividad económica de Navarra”.

