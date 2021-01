La covid y la incertidumbre sobre Ayerdi, en el inicio político de 2021

Actualizada 11/01/2021 a las 06:00

Los primeros asuntos que el Gobierno de Navarra afronta en este inicio de 2021 están en su mayor parte relacionados con la pandemia, desde el análisis de la repercusión de las Navidades en los contagios y qué medidas pone en marcha, hasta la vacuna contra la covid-19 que sigue llegando con cuentagotas, y de la que este lunes espera recibir las casi 6.000 dosis semanales que de momento se le han asignado. Todo ello sin olvidar la regulación que debe elaborar para la gestión de los fondos europeos que llegarán a Navarra.

Mientras varias comunidades ya han avanzado nuevas restricciones, aquí, de momento, no hay cambios. El último informe del Instituto de Salud Pública advertía de un aumento “moderado” de contagios, hospitalizaciones y defunciones en los primeros días del año y aconsejaba recuperar medidas restrictivas.

Las normas actuales sobre horarios, actividad y aforos en la hostelería, comercios, cultura, etc. están en vigor hasta el 14 de enero. Está previsto que poco antes, este martes día 12, el Gobierno dé a conocer los efectos de las fiestas en la evolución de la pandemia en Navarra y si va a aprobar cambios y poner en marcha nuevas actuaciones.

AYERDI, SIN NOTIFICACIÓN DEL SUPREMO POR AHORA

En este inicio de año, otro asunto afecta de lleno al gabinete de María Chivite, y es la incertidumbre en torno a uno de sus integrantes, el consejero de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, y a si se verá obligado a dimitir.

La continuidad del consejero de Geroa Bai y miembro destacado del PNV está pendiente del Tribunal Supremo, que ha admitido a trámite la querella presentada por UPN y ha abierto una causa penal para investigar a Ayerdi por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en relación con la supuesta concesión irregular a la empresa Davalor de 2,6 millones desde la sociedad pública Sodena, hechos que ocurrieron la pasada legislatura.

Si el tribunal comunica que el consejero está siendo investigado por este asunto (figura que sustituyó a la de imputado), Ayerdi deberá dimitir, en virtud de un cambio legal impulsado precisamente por el anterior Gobierno de Uxue Barkos y aprobado por unanimidad en el Parlamento.

El consejero ha mantenido que si se confirma que se le investiga, dejará el cargo. Hasta el momento, no ha recibido ninguna notificación oficial de la apertura de la causa, confirmaron a este periódico desde su gabinete.

Algunas fuentes jurídicas han sostenido que la admisión a trámite de la querella ya otorga de forma implícita a Ayerdi el estatus de investigado.

Si finalmente debe dejar el Ejecutivo, todo apunta, por el reparto de cargos en este Gobierno tripartito de coalición, que le sustituirá una persona propuesta por el PNV, si tiene el visto bueno de sus socios en Geroa Bai y la aceptación final de la presidenta Chivite, que es la que nombra a los consejeros de su gabinete.

EL PARLAMENTO RETOMA SU ACTIVIDAD ORDINARIA

Tras el parón navideño, el viernes el Parlamento celebraba sus primeras sesiones, con la constitución de dos grupos de trabajo internos para abordar aspectos de la caza y pesca para la elaboración de una futura norma, y la segunda, para desarrollar el Fuero Nuevo de Navarra.

El lunes 11 de enero se reunirá la Mesa y Junta de Portavoces de la Cámara para tramitar las iniciativas presentadas, y el jueves 14 el Parlamento celebrará su primer pleno de control al Ejecutivo del año 2021.

ASUNTOS PENDIENTES

Transferencia de tráfico. El delegado del Gobierno central en Navarra, José Luis Arasti, aseguró que la transferencia en exclusiva para Navarra se materializará a principios de este año, y que “está prácticamente todo ultimado”. Donde está muy avanzado el acuerdo es en el traspaso de la sanidad penitenciaria.



Convenio Económico. Los gobiernos central y navarro tienen pendiente negociar y acordar la aportación de la Comunidad al Estado para el quinquenio 2020 a 2024.



Cambios en la ley del juego. El pasado marzo el Gobierno acordó no admitir nuevas solicitudes para instalar máquinas de juego y de apuestas en bares y cafeterías hasta que entre en vigor el cambio legal que se aprobará este año. Ahora se va a crear una ponencia, que es un grupo de trabajo formado por parlamentarios, para abordar la regulación de las casas de apuestas.

Navarra tiene asegurados 148 millones de Europa

El Gobierno confía en que se pueda doblar esa cifra, con una cantidad similar para los proyectos públicos y privados

Los ansiados fondos europeos de reconstrucción van a centrar en los próximos días buena parte del trabajo del Gobierno, que confía en poder recibir a lo largo de este año unos 300 millones.

Los que ya tiene asegurados son los 148 millones que le han correspondido en el reparto nacional de los 10.000 millones de los llamados fondos REACT-EU. Estos deben ir destinados fundamentalmente a inversiones en el ámbito de la educación, la sanidad y los servicios sociales, para paliar el impacto de la pandemia y transformarlos “estratégicamente”. No obstante, el Gobierno central no se cierra a que las comunidades planteen otros fines, como circulante para las empresas o el empleo juvenil.

Ahora hay que desarrollar normativamente cómo las comunidades van a gestionar esos fondos. El Gobierno de Navarra va a elaborar una norma para regularlos.

Fuentes del Ejecutivo apuntaron que esperan conseguir este año además otros 150 millones para impulsar proyectos en los que, como se sabe, también participará la iniciativa privada. El Ejecutivo navarro presentó el pasado octubre siete proyectos tractores en los que trabajan para acceder a los fondos de la UE. A finales de diciembre, miembros del Ejecutivo, con la presidenta María Chivite al frente, abordaron varios de esos proyectos con la ministra Teresa Ribera.

A este dinero hay que añadir los fondos europeos que se destinarán a las entidades locales, un asunto que el Gobierno central está tratando con la Federación española de Municipios y Provincias.

La Cámara retoma su actividad con NA+ como único grupo de oposición

Los presupuestos de este año han vuelto a unir en un acuerdo al Ejecutivo tripartito de Chivite y a EH Bildu. No obstante, socialistas y Bildu han marcado distancias tras el pacto presupuestario entre PSN y NA+ en Pamplona

El primer grupo del Parlamento en número de escaños, Navarra Suma (NA+), es en estos momentos prácticamente el único grupo de la oposición, después de que el Gobierno de María Chivite haya vuelto a reeditar el acuerdo presupuestario y fiscal para este 2021 con EH Bildu. Un pacto que por segundo año consecutivo ha facilitado al Gobierno la aprobación de las normas más importantes del año, las que marcan los ingresos y gastos de la Comunidad.

La presencia casi en solitario de Navarra Suma en la oposición se ha reflejado en los últimos meses en los debates que se han producido en el Legislativo y en las intervenciones de los portavoces. Las críticas de los socios del Gobierno y de los socios presupuestarios han estado centradas en la coalición de UPN, PP y Ciudadanos.

Los plenos del Parlamento han puesto de relieve especialmente la fractura que separa a Chivite y su partido, el PSN, de la coalición de Javier Esparza. Ambos han protagonizado duros cruces de acusaciones, en contraste con lo ocurrido la pasada legislatura, cuando UPN y el PSN hicieron oposición al Gobierno de Uxue Barkos, el cuatripartito que integraban Geroa Bai, Bildu, Podemos e I-E.

Hoy los socialistas mantienen un entendimiento con Bildu que no se limita a Navarra, sino que además se extiende a la política nacional.

NA+: “ESTÁ GOBERNANDO UN PENTAPARTITO”

Para Navarra Suma no hay duda de que en estos momentos EH Bildu es el socio “prioritario” de los socialistas. El líder de NA+, Javier Esparza, así lo ha reiterado, lamentando que la presidenta rechazara la oferta que le trasladó su grupo para que en su segundo año de legislatura pudiera aprobar los presupuestos sin EH Bildu. Hay que recordar que NA+ se comprometió a facilitar con su abstención la aprobación de los presupuestos y las medidas fiscales que elaborase el Gobierno, siempre y cuando no repitiera el pacto con la coalición de la izquierda abertzale. Su propuesta no salió adelante.

Esparza sostiene que lo que está haciendo Chivite es “blanquear” a la coalición de Sortu y EA, con el único fin de “mantener su sillón”, ya que recuerda que la líder socialista fue elegida presidenta de Navarra gracias a las abstenciones del grupo de Bakartxo Ruiz.

En opinión del portavoz de NA+, el Ejecutivo es un “pentapartito”, ya que incluye a EH Bildu y a Izquierda-Ezkerra.

PSN NIEGA QUE FORME BLOQUE CON EH BILDU

Sin embargo, la relación entre los socialistas y EH Bildu se ha visto claramente resentida tras el acuerdo presupuestario que a final del año pasado el PSN alcanzó en Pamplona con el equipo del alcalde Enrique Maya, de Navarra Suma, número dos de Javier Esparza en UPN.

Además, a eso se une que el Partido Socialista de Navarra quiso en el cierre de 2020 marcar expresamente distancias con EH Bildu con críticas a este grupo, algo que no ocurría desde hacía meses. En el último debate parlamentario que tuvo lugar el 23 de diciembre, en el que la coalición de Bakartxo Ruiz iba a facilitar a Chivite la aprobación de los presupuestos para 2021, el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, afirmó desde la tribuna que EH Bildu no era el “socio preferente” del Gobierno de María Chivite y que ni había un pacto de legislatura ni un bloque de futuro con ellos.

El socialista fue más allá, al sostener que a Bildu todavía le queda un “recorrido largo” e “imprescindible” y que “no cumple las condiciones éticas para gobernar con ellos”.

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, le respondió que el Partido Socialista “tiene un recorrido largo todavía para demostrar a la sociedad navarra que es un partido de fiar”. “Espero que lo que han hecho en Pamplona no sea un cambio de rumbo”, agregó.

LAS REPERCUSIONES DE UNA RELACIÓN RESENTIDA

Así estaba la relación entre PSN y EH Bildu a final de año y habrá que ver si lo ocurrido repercute en las alianzas entre unos y otros en este inicio de 2021.

La coalición de Sortu y EA ya ha advertido a los socialistas que va a vigilar si cumplen los compromisos que han firmado con ellos en su acuerdo presupuestario y fiscal, y también han avanzado que exigirán una gestión de la covid “transparente y consensuada” por parte del Gobierno.

