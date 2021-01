El Gobierno de Navarra abona 13,5 millones a 2.074 empresas de hostelería y turismo correspondientes a las ayudas por el Covid-19

Actualizada 05/01/2021 a las 15:20

El Gobierno de Navarra ha destinado 13.541.411 euros a 2.074 empresas de hostelería y turismo. Con el fin de compensar las consecuencias económicas provocadas por el COVID-19 en los sectores de la hostelería y del turismo, el Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial puso en marcha de manera urgente la convocatoria, cuya tramitación simplificada ha permitido gestionar las solicitudes y abonar las ayudas en sólo un mes.

El total de solicitudes presentadas ha ascendido a 2.810, de las que han sido resueltas favorablemente 2.074, otras 566 han sido denegadas, y 170 han sido anuladas.

Distribución de las ayudas

Por sectores, el 77% de las solicitudes concedidas son para servicios de comidas y bebidas (1.696 solicitudes, con una cuantía de 10.442.462 euros), el 18% para servicios de alojamiento (281 solicitudes, con una cuantía de 2.405.152 euros), el 1% para actividades de agencias de viajes y operadores turísticos (49 solicitudes, con una cuantía de 163.027 euros), y el 4% para comercio al por mayor de bebidas y tabaco (48 solicitudes con 527.918 euros).

Por tipo de empresa, cabe destacar que el 55% de las ayudas concedidas se destina a autónomos con 1.132 solicitudes aceptadas, que corresponde a una cuantía de 4.189.429 euros. También se han aprobado 600 solicitudes para sociedades de responsabilidad limitada (el 29% de las solicitudes aprobadas) con una cuantía de 7.089.813 euros; 247 solicitudes para comunidades de bienes con una cuantía de 1.323.227 euros, que representan el 12% de las solicitudes aceptadas.

Además, reciben ayudas 27 sociedades anónimas con una cuantía de 528.202 euros, 45 sociedades cooperativas con un total de 234.560 euros, 5 asociaciones con una cuantía de 234.560 euros; 17 sociedad civil con una cuantía de 135.381 euros; y una institución religiosa, que recibe 5.915 euros.

En cuanto a la distribución de las ayudas por tramos, cabe recordar que la base fija para autónomos y autónomas, y para quienes iniciaron un negocio después del 1 de octubre de 2019 estaba fijada en 2.850 euros. Así, por cuantía 1.164 solicitudes aprobadas (el 56%) corresponden a la cuantía fija de 2.850 euros, 192 ayudas se sitúan en el tramo de 2.850 a 5.000 euros (9%), 318 para el tramo de 5.000 a 10.000 euros (15%), 158 para el tramo de 10.000 a 15.000 euros (8%), 80 para el tramo de 15.000 a 20.000 euros (4%), y 162 para el tramo de 20.000 a 25.000 (8%).

En cuanto a las solicitudes denegadas, los principales motivos han sido: no estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social (154 casos), no estar dado de alta antes del 1 de julio de 2020 en uno de los epígrafes del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) encuadrados en las bases de la convocatoria (130), no tener una caída igual o superior al 20% del volumen de operaciones (103),o, en el caso de trabajadores y trabajadoras que tributan en régimen simplificado, no haber sido beneficiario de las ayudas a autónomos reguladas en el artículo 2 del Decreto-ley Foral 3/2020 (112).

2.815 atenciones por teléfono y por correo electrónico

Por último, cabe destacar que se han realizado un total de 2.815 atenciones por teléfono y por correo electrónico. En concreto, por teléfono se atendió a 2.030, de las que 1.016 fueron antes de abrirse el plazo, y 1.014 una vez abierto el plazo. Y por correo electrónico se atendieron 785, de las que 173 fueron antes de la apertura del plazo, y 612 una vez abierto el plazo.