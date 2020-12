26/12/2020 a las 06:00

Septiembre trajo cambios, más cambios. Esta vez en el ámbito escolar. Lo que más llamó la atención fue el uso obligatorio de mascarillas, puesto que veníamos de un verano que, pese a que era obligatorio, “daba calor y un ratico me la quitaba”. “¿Aguantarán los niños y niñas todo el día con la mascarilla puesta?” era la pregunta más formulada día tras día. A esto se le añadió que los niños y niñas ya no iban a jugar en el recreo como lo hemos hecho todos hasta ahora. La nueva normalidad era que iban a separarse por clases y estaba prohibido el juego de contacto, no hay balones, no hay cromos, no hay posibilidad de socializar con los amigos y amigas de otras clases, “pobres niños y niñas”.

Y sí, los niños y las niñas aguantaron (y aguantan) todo el día con la mascarilla. El recreo empezó siendo diferente y aburrido y, gracias a ello, se fue desarrollado la imaginación, tanto del alumnado como del profesorado, para poder hacer un recreo diferente, pero divertido. Algunos optaron por volver a juegos tradicionales, como saltar a la comba, y otros por adaptar el pillapilla con una cola de ratón (una cuerda atada al cuerpo y para pillar al compañero tienes que pisarle la cuerda). Los niños y niñas se empezaron a adaptar.

La creatividad se puede considerar la asignatura que siempre ha estado pendiente. En los momentos de cambio, la creatividad es fundamental para poder buscar alterativas y salir fortalecido/a. Los niños y niñas son creativos e imaginativos y nos han servido de inspiración para despertar la nuestra. El profesorado de todas las etapas, sin olvidar las Formaciones Profesionales y las Universidades, tuvieron que dar uso de la suya para adaptar sus clases por si algún aula se encontraba confinada. Dar clases online no es sencillo, supone más trabajo, aún si cabe, después de la jornada laboral. No es fácil conectar (y no me refiero a la conexión de internet) con un alumnado al que ves a través de la pantalla y tienes que seguir cerciorándote de que está aprendiendo de ti. Es entonces donde las crisis se convierten en oportunidades dependiendo de la motivación de cada profesional.

Tras mucho trabajo, el mes de septiembre pasó. Los niños y niñas respondieron con sobresaliente a las nuevas normas, el profesorado y equipos directivos trabajaron por adaptase a las distintas circunstancias de sus aulas y las familias respetaron las nuevas normas y las inculcaron desde casa, porque no se debe olvidar que la educación en el hogar es la base de la educación fuera de él.



Amaia Iturri Pérez de Albéniz es psicóloga infantil