26/12/2020 a las 06:00

Fue el cohete o su falta un momento de profunda extrañeza, como cuando a mediodía se hace de noche. En ese impasse de penumbras y de almuerzos que no lo eran andábamos fuera de contexto de nosotros mismos como los pájaros que en el eclipse no saben ni si piar, ni en qué rama posarse y no dan con el nido. No es que no pudiéramos estar en San Fermín, que ya es una manera de estar en San Fermín; es que no había San Fermín. Así notamos la falta de las cosas que no están cuando deberían y que suscitan un característico vértigo sobre el vacío. Ocurre en el segundo de zozobra en el que algo que debería sostenernos se esfuma o sucumbe. Hablo de cuando pone uno el pie en la escalera mecánica que no funciona, o cuando el ascensor que baja se pasa del piso en el que le ordenamos parar, y se le agarra algo en el estómago cuando el avión de pronto pierde altura en la turbulencia, cuando uno salta al mar desde el trampolín y siente por un momento que no termina de alcanzar el agua. Cuando uno se va a sentar y falta la silla. Cuando yerra en el escalón y se vence hacia adelante en la escalera desconocida. Cuando a las cosas, de pronto, uno no les intuye el fondo.

San Fermín viene a ser la fuerza G emocional del casta, una cosa que está hecha de amistades, devociones, emociones, bailes, miedos, olores y canciones que mantienen el corazón pegado a la tierra mediante un campo de atracción gravitatoria que, cuando falta, desconcierta. En Berriozar, en Anchorage y en Murcia, el sanferminero se había guiado por el mapa temporal de lo que faltaba para San Fermín, pero de pronto se volvieron locos los relojes. Así al mediodía de un jueves cualquiera descubrimos nuevas y perturbadoras versiones del asombro y caímos en la cuenta de que la felicidad nos había hecho definitivamente la cobra. Faltaban el pañuelo, el miedo de los amaneceres y la faja, que es un arnés a la felicidad, así que íbamos por la calle y por la oficina pretendiendo que ese día era un día más y que nosotros éramos los mismos solo que en una versión silenciosa, distante y responsable -bastante lograda, por cierto-. En ese vacío vivimos un tiempo, el que fuera, que se nos quedó ahí dentro en trazas de una resaca de nostalgias difusas y de perplejidad, una amargura de la que seis meses después aún no podemos garantizar que algún día llegue a desaparecer totalmente.



Chapu Apaolaza Fernández es periodista