Pedro Antonio de la Rosa, Beca Senior 2020 del Colegio de Médicos de Navarra

La Fundación Colegio de Médicos de Navarra ha otorgado la Beca Senior 2020, en su novena edición, a Pedro Antonio de la Rosa Fernández-Pacheco, doctor en Medicina Preventiva y Salud Pública e investigador en el proyecto Educación de la Afectividad y Sexualidad Humana del Instituto Cultura y Sociedad (ICS) de la Universidad de Navarra.

La Beca Senior, dotada con 2.500 euros, le permitirá financiar parte de su formación postdoctoral en el equipo de The Human Flourishing Program (Programa Florecimiento Humano) del Instituto de Ciencias Sociales Cuantitativas de Harvard (EE UU), ha explicado el Colegio de Médicos en un comunicado.

De hecho, ya ha comenzado a trabajar a distancia en el análisis de dos bases de datos de la Universidad de Harvard desde el Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, a la espera de que se abran las fronteras americanas a investigadores jóvenes. Su objetivo es formarse en las metodologías 'outcome-wide' y Big Data.

"Actualmente, he sido admitido como investigador postdoctoral en Harvard como parte del equipo The Human Flourishing Program (THFP), aunque estoy trabajando a distancia debido al cierre de fronteras. A partir de enero, realizaré los trámites necesarios con la idea de unirme presencialmente al equipo. Mi estancia finalizará el 31 de agosto. La Beca Senior me ayudará a cubrir los costes del viaje y la estancia en Boston", ha destacado Pedro Antonio de la Rosa.

Según ha detallado, el equipo THFP de la Universidad de Harvard lidera un modelo pionero para la realización de estudios epidemiológicos con el enfoque 'outcome-wide'. "Tradicionalmente, la investigación de la relación entre los determinantes de la salud y sus consecuencias se ha realizado mediante estudios 'exposure-wide', que analizan la posible asociación de varias exposiciones con una enfermedad. Su mayor inconveniente es que su utilidad se limita a la demostración de la presencia o no de relación de una exposición de interés con el desenlace estudiado, dejando fuera de consideración otros posibles desenlaces de interés que deberán estudiarse en futuros estudios para los que se emplearán diferentes muestras y modelos, por lo que su comparabilidad es limitada y dificulta la toma de decisiones sanitarias", ha explicado.

Para solventar estos inconvenientes, el equipo de la Universidad de Harvard ha propuesto un modelo con el enfoque 'outcome-wide'. "Lo novedoso de esta propuesta radica en que permite estudiar el efecto de una exposición en varios desenlaces a la vez, lo que acelera la consecución de resultados a distintos niveles como el sanitario, el económico, social, etc. De esta manera, se facilita la elaboración de políticas sanitarias al tener en cuenta el impacto que una medida puede causar en distintos aspectos de la salud física, psíquica y social de la población. Por ejemplo, podría medirse las distintas consecuencias de las diferentes formas de confinamiento durante la pandemia en la salud en un solo estudio", ha destacado.

En concreto, el objetivo de su estancia en la Universidad de Harvard es la realización de estudios 'outcome-wide' para analizar el impacto sociosanitario que producen diversas variables relacionadas con la educación de los adolescentes y el aprendizaje de metodologías Big Data (análisis de textos, machine learning, web scrapping, etc.).

"A mi regreso de Harvard, aplicaré las metodologías aprendidas para analizar los datos del Proyecto Your-Life del ICS sobre estilos de vida y relaciones personales de adolescentes escolarizados, en el que participan múltiples colegios navarros. Espero ser capaz de contribuir de manera rápida a la investigación en salud de Navarra con estas técnicas", ha resaltado el ganador de la Beca Senior 2020.