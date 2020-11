Chivite muestra su compromiso con las propuestas del Debate de la Comunidad

Actualizada 05/11/2020 a las 11:52

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha mostrado este jueves su compromiso con las doce propuestas que fueron aprobadas en el Debate sobre el Estado de la Comunidad.

Este Gobierno, ha señalado en respuesta a una pregunta parlamentaria de EH Bildu, "tiene un profundo respeto por el Parlamento" y por ello "lo que aquí se aprueba no cae en saco roto".

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado que, analizando las propuestas, "se pueden sacar conclusiones tremendamente relevantes" y una de ellas es que hay unanimidad respecto al refuerzo de los servicios públicos, la salud, la Atención Primaria, la medicina personalizada, la atención a la diversidad o las residencias de ancianos.

También se vieron a su juicio "diferencias enormes en cuanto al modelo de desarrollo económico y social para Navarra", ya que, ha indicado a la presidenta, "hay socios suyos que votaron no a propuestas que son indispensables para el futuro de esta tierra", como el Canal de Navarra, el TAV, la línea de alta tensión o el Plan de Empleo en el marco del diálogo social.

Esparza ha comentado que "está claro que de la mano de EH Bildu, no hay desarrollo, no hay oportunidades, no hay empleo, no hay futuro" y ha instado a "hacer una reflexión, porque es imposible que se sienten las bases de la reactivación económica y la regeneración de empleo en Navarra de la mano de formaciones políticas que tienen esta posición".

EH Bildu "ha ayudado en todo caso a cerrar empresas, a retrasar proyectos que generaban empleo", ha declarado Esparza, quien ha destacado que, por ejemplo, "el Canal de Navarra estaría terminado y el agua estaría en la Ribera si no llega a ser por la actitud durante todos estos años de la coordinadora del no".

"No es posible un futuro para Navarra de la mano de EH Bildu", ha subrayado.

La presidenta ha replicado al portavoz de Na+ pidiéndole que las preguntas que hace en el Parlamento "tengan que ver con lo que luego expone" en la Cámara.

Chivite ha resaltado que "la política es proponer, buscar apoyos y sacar las cosas adelante" y ha señalado a Esparza que "la legitimidad de la democracia no la da usted ni su partido, sino la ciudadanía con sus votos".