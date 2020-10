Soybar, el vídeo viral de una artista navarra en apoyo a la hostelería

Actualizada 27/10/2020 a las 17:08

La artista visual navarra Natalia Echeverría ha publicado en su cuenta de Instagram un vídeo de apoyo y agradecimiento a los hosteleros navarros que está cosechando un gran número de visitas en las últimas horas.

La artista navarra se muestra preocupada por el futuro de un sector ya muy castigado. "Ojalá las cosas se regulen y se estipulen medidas menos contraproducentes para la economía. No tiene mucho sentido cómo el transporte público opera con normalidad y los bares cierran al 100% (y no de forma progresiva, como en otras comunidades autónomas). No es tanto una reivindicación, como un mensaje con el que reflexionar y apoyar a la industria", asegura.

Si quieres estár informado sobre el coronavirus de manera contrastada y veraz, apúntate para recibir en tu correo electrónico nuestro boletín especial con las últimas noticias Quiero recibirlo