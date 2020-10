Comparativa entre las medidas contra la pandemia en Madrid y Navarra

Actualizada 17/10/2020 a las 12:51

Estas son las principales medidas contra la pandemia de coronavirus tomadas en Madrid y Navarra.



REUNIONES SOCIALES

Madrid

En espacios públicos y privados, están limitadas a un máximo de 6 personas salvo si de trata de convivientes.

Navarra

Limitadas a un máximo de 6 personas en el ámbito público y privado, excepto en el caso de convivientes.

MOVILIDAD

Madrid

Madrid capital y otras 8 ciudades (Fuenlabrada, Parla, Alcobendas, Torrejón de Ardoz, Getafe, Alcorcón, Leganés y Móstoles) están confinadas perimetralmente. Se prohíbe la entrada y salida de ellas, con excepciones.

Navarra

La extensión a toda Navarra de medidas más restrictivas desde el pasado martes levantaba a su vez confinamientos perimetrales que se habían decretado para algunas localidades. Sin embargo, el miércoles el Gobierno decidió ‘cerrar’ Carcastillo y Cadreita.

HOSTELERÍA Y OCIO NOCTURNO

Madrid

-Los bares y restaurantes están abiertos con una limitación del 50% de aforo en el interior y del 60% en terrazas. No está permitido el consumo en barra. Las mesas deben respetar la distancia de 1,5 metros, con 6 ocupantes máximo. El horario de cierre son las 23.00 horas, sin poder aceptar clientes desde las 22.00.

-Se ha autorizado a abrir a aquellos locales de ocio nocturno que ofrezcan servicios de hostelería y restauración.

- Las salas de juego y apuestas están abiertas con un aforo de hasta el 50%.

- Los botellones son sancionados.

Navarra

- Bares, cafeterías, restaurantes, bares especiales, cafés-espectáculo, salones recreativos, cibercentros, salas de bingo y de juego, salones deportivos y locales de juego y apuestas deben cerrar antes de las 22.00 horas. El aforo no puede superar el 30%.

- Salas de fiesta, discotecas, peñas y sociedades gastronómicas están cerradas.

- En bares y restaurantes, el aforo es del 30% en el interior y el 50% en terrazas. Consumo prohibido en barra. El uso de las mesas se limita a 6 personas, respetando los 1,5 metros. Uso de la mascarilla es obligatorio excepto al consumir.

- Los botellones son sancionados.

COMERCIO

Madrid

Las tiendas y centros comerciales deben reducir su aforo al 50% y cerrar para las 22.00 horas, excepto farmacias, gasolineras, centros médicos, veterinarios y otros considerados como esenciales.

Navarra

En el comercio el aforo es del 40%. Los centros comerciales no pueden superar el 40% del aforo en cada uno de los locales situados en ellos y no se puede permanecer en las zonas comunes ni el uso de zonas recreativas. En los mercadillos, los puestos deberán estar separados frontalmente por 4,5 metros y lateralmente por al menos 1,5 o, en su defecto, estar separados por elementos aislantes. Se garantizará la distancia interpersonal de 1,5 metros.

ACTOS RELIGIOSOS Y CELEBRACIONES

Madrid

El aforo máximo permitido en los lugares de culto es de un tercio, con una distancia interpersonal de 1,5 metros. En los velatorios la presencia máxima autorizada es de 15 personas al aire libre y 10 en escacios cerrados, sean o no convivientes. En entierros o cremaciones, máximos de 15 personas.

Navarra

En los lugares de culto no se puede superar el 30% de aforo y debe garantizarse 2,25 m2 por persona. En bodas, comuniones, bautizos, confirmaciones y otras celebraciones religiosas o civiles no se superará un 50% del aforo y deben garantizar 2,25 m2 por persona. Tras la ceremonia, en establecimientos de hostelería y restauración se respetará la separación de 1,5 metros, con un aforo máximo de 12 personas en interior y 18 en exterior. No se podrá utilizar la pista de baile. En los velatorios, máximo de 25 personas en espacios abiertos y 10 en espacios cerrados. En ningún caso la comitiva podrá superar las 25 personas.

RESIDENCIAS

Madrid

Las visitas están restringidas desde agosto a una persona por residente, un máximo de una hora al día.

Navarra

Se han suspendido las visitas y salidas de las residencias de mayores y de discapacidad, salvo en casos muy excepcionales.

ACADEMIAS

Madrid

Los aforos en centros de enseñanza como academias y autoescuelas están reducidos a un 50% máximo, y la actividad presencial se realiza en grupos de 6 personas máximo y con distancia.

Navarra

En las academias, autoescuelas y centros privados de enseñanza no reglada o centros de formación no se debe superar el 40% de su aforo máximo, con 1,5 metros entre personas.

CULTURA

Madrid

Todos los equipamientos culturales (como museos, cines, teatros, bibliotecas, auditorios, etc.) han reducido su aforo al 50%

Navarra

El aforo máximo de museos, salas de exposiciones, monumentos, bibliotecas, cines, teatros, auditorios, actividades culturales y de ocio al aire libre se limita al 30% (100 personas en cines, teatros y auditorios).

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Madrid

Pueden emplearse las instalaciones deportivas al aire libre con un 60% de aforo y las de interior con un 50%. Siempre en grupos de 6 personas como mucho.

Navarra

Se permite un aforo máximo del 40% en el exterior y del 30% en interior. Es necesaria la cita previa en los gimnasios y no se permite el uso de vestuarios y duchas. Los grupos para actividades dirigidas, en espacios cerrados, de máximo 6 personas.

