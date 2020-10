Cigudosa defiende el liderazgo digital de Navarra y su importancia social

Actualizada 16/10/2020 a las 13:49

El consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Cruz Cigudosa, ha inaugurado este viernes 16 de octubre por la mañana un webinar en el que se ha planteado el alineamiento de la Estrategia Navarra Digital 2030 con las políticas europeas y su papel en la erradicación de las brechas de edad, género y territorio.

En el evento han participado representantes del Centro de Estudios de Politicas Europeas, de entidades sociales como la Confederación Tercer Tiempo o la Asociación Cederna Garalur, y del Instituto Navarro para la Igualdad.

Durante la sesión, Cigudosa ha reivindicado la importancia de la Estrategia Navarra Digital 2030 para que la Comunidad foral “tenga personalidad propia en Europa y ejerza un papel fundamental en el liderazgo digital”.

Otro aspecto tratado ha sido el del empoderamiento de la sociedad civil en ese futuro digital como herramienta para conseguir una mayor igualdad en este ámbito.

Tras su intervención, el director general de Telecomunicaciones y Digitalización, Guzmán Garmendia, ha realizado una presentación de la estrategia, explicando su misión, sus pilares y su dimensión europea.

A continuación, el investigador senior y director de Gobernanza Global, Regulación, Innovación y Economía Digital (GRID) en el Centro de Estudios de Politicas Europeas (Centre for European Policy Studies – CEPS), Andrea Renda, ha centrado su intervención en los próximos hitos de la digitalización en Europa y ha remarcado que la digitalización no es la “meta final” de la política pública, sino “la manera de llegar a una sociedad más justa e inclusiva”.

RETOS SOCIALES EN LA DIGITALIZACIÓN

La intervención de Renda ha dado paso a la mesa redonda “Retos sociales e inequidades en la digitalización”, en la que han intervenido el presidente de la Confederación Tercer Tiempo, Joaquín Almoguera, la directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad, Eva Istúriz, y la técnica en nuevas tecnologías de la Asociación Cederna Garalur, Lorea Jamar.

En su intervención, Istúriz ha explicado las dificultades que genera la desigualdad en la tecnología, haciendo referencia al “sexismo presente en la inteligencia artificial a través de una programación de algoritmos que esconde sesgos sexistas que vinculan a las mujeres con estereotipos, distorsionando el papel de las mujeres en la sociedad”.

“Este tipo de sesgos se explican por la tendencia a emplear a hombres en el centro de los espacios de participación sociopolítica digital. Sólo un 12% de mujeres participan en el desarrollo de innovaciones ligadas a la inteligencia artificial y el machine learning con capacidad de decisión de alto nivel son mujeres. Igualmente, solo representan el 11% de las personas que programan código fuente”, ha indicado. Además, ha asegurado que el INAI ya está desarrollando diversas actuaciones para mitigar estas brechas.

Sobre la situación de las personas LGTBI+ y la ciencia y la tecnología, Istúriz ha señalado la falta de estudios al respecto en nuestro país, pero ha citado un estudio británico que refleja que el 28% de personas LGTBI+ ha considerado dejar su carrera científica debido a la discriminación que sufren. “La ciencia necesita la igualdad y la diversidad para crecer, ya que son dos fuerzas innovadoras imprescindibles”, ha señalado.

Por su parte, el presidente de la Confederación Tercer Tiempo, Joaquín Almoguera, ha asegurado que las personas mayores necesitan capacitación digital. Almoguera ha expuesto que, en estos tiempos de pandemia, este grupo ha de reivindicar su autonomía y seguir con su modo de vivir, “sin dejar de formar parte de la comunidad, participando en proyectos, retomando actividades y compartiendo experiencias”. "Necesitamos redes de apoyo en nuestro entorno que ayuden a que la soledad no sea más letal que la propia pandemia”, ha manifestado.

Según ha añadido, para ello es “importante la comunicación, e imprescindible la utilización de las nuevas tecnologías”. De esta forma, ha demandado un plan de trabajo con el fin de reducir la brecha digital en las personas mayores de Navarra. “Necesitamos pueblos y barrios amables, seguros y cuidadosos con las y los mayores”, ha señalado.

Finalmente, la técnica en nuevas tecnologías de la Asociación Cederna Garalur, Lorea Jamar, ha apostado por desarrollar medidas de formación y sensibilización, debido al elevado nivel de desconocimiento de recursos y herramientas tecnológicas por parte de pequeñas empresas de zonas rurales.

Además, ha considerado “fundamental” el desarrollo de infraestructuras, pues, aunque se ha hecho un “gran esfuerzo” estos cuatro años por mejorar la conectividad en las zonas rurales, “queda mucho por hacer”.

“Ahora el problema es que tenemos pequeños núcleos de población (barrios, concejos, etc.), que tienen pocos hogares y muy distanciados entre sí, y darles una solución de conectividad es muy difícil”, ha indicado, tras subrayar que las grandes operadoras que podrían dar una solución no están interesadas al no resultar rentable económicamente, y los pequeños operadores no tienen suficiente capacidad económica y se ven obligados a pedir ayudas a los ayuntamientos.