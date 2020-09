El teletrabajo genera 'tecnoestrés'

Actualizada 27/09/2020 a las 06:00

Trabajar desde casa es un reto personal, además de una tendencia en aumento. Casi una de cada cuatro personas ocupadas en Navarra en el segundo semestre del año declaraba que teletrabajaba a jornada completa o lo compatibilizaba con el trabajo presencial, según una encuesta del Instituto de Estadística de Navarra (Nastat). “Cambiar la oficina por el salón de casa de forma tan apresurada puede brindar ventajas, pero también requiere establecer ciertas condiciones de espacio, equipamiento y organización para evitar riesgos para la salud”, explica el doctor Julio Maset, médico de Cinfa.

El trabajar desde casa puede hacer incurrir a las personas en errores como trabajar en pijama o no llevar una rutina adecuada, además de una mala ergonomía que afecta a la salud. Pero un concepto en auge es el ‘tecnoestrés’, un término que alude al teletrabajo porque el desconocimiento de la propia tecnología o las dificultades técnicas para llevar a cabo nuestras tareas puede desencadenar ansiedad y derivar en problemas. “En el empleo presencial, cuando no se conoce una herramienta informática o esta falla, podemos recurrir al compañero o departamento indicado. Pero encontrarse en casa repentinamente, sin apoyo inmediato y unido a la vida laboral únicamente por la tecnología, puede ser una importante fuente de ansiedad”, apunta el doctor.

Por ello, desde que se inició la pandemia, el tecnoestrés ha cobrado más relevancia entre los trabajadores, debido a un mayor desajuste entre la necesidad de usar las tecnologías en el puesto laboral y los recursos, conocimiento o tiempo disponibles”.

A esto, se une la exigencia actual de un uso continuado del móvil, ordenador, tableta o correo electrónico, que, ahora más que nunca, se extiende fuera del horario de trabajo. Ya en 2017, siete de cada diez españoles aludían a la imposibilidad de desconectar para explicar por qué las nuevas tecnologías incrementaban su nivel de estrés.

“El tecnoestrés ha cruzado el ámbito laboral y ha ocupado el escolar. Las clases online, los conflictos cuando el ordenador familiar es compartido o la conexión a Internet no es buena, la incertidumbre de cómo será el siguiente el curso o los exámenes son factores que hacen que este tipo de estrés se haya agudizado en edades más tempranas”, insiste el doctor.

Pautas para un teletrabajo saludable

1. Organice bien su rutina laboral o de estudio. Empiece y termine de estar en el ordenador, más o menos, a la misma hora.



2. Aísle su espacio de trabajo. Habilite un espacio más o menos amplio y lo más aislado posible del resto de la casa. Si es posible que disponga de luz natural y lejos de las fuentes de ruido. Si los tiempos de uso de los dispositivo son compartidos deben estar claros para evitar interrupciones.



3. Cuide la ergonomía de su mobiliario. La mesa, mejor ancha ancha y elevada entre 65 y 68 cm. Busca la silla de la casa que se adapte mejor a la mesa. Lo ideal es que sea regulable y cuente con cinco apoyos rodantes en el suelo, apoyabrazos y respaldo reclinable, pero la clave es que su postura sea cómoda y ergonómica.



4. Qué postura es buena para trabajar. Ajuste el respaldo de la silla para que la espalda se mantenga erguida y forme un ángulo recto con tus muslos, así como entre tu brazo y antebrazo. Si puede, use un reposapiés antideslizante y no cruce las piernas. El teclado y el ratón han de permitirte trabajar en una postura que no le canse los brazos o manos. Cuando note agarrotamiento muscular, levántese y haga algún estiramiento.



5. Proteja su visión con una pantalla adecuada. La pantalla debe estar situada a unos 40-55 centímetros de distancia de sus ojos y la imagen ha de ser nítida y no emitir destellos, parpadear o vibrar. Procure no estar sentado frente a una ventana, ya que puede hacer difícil la adaptación ocular al brillo de la pantalla.

6. Mejor luz natural y, si es necesario, utilice lámparas.



7. La habitación, bien ventilada y a una temperatura agradable.



8. Haga pausas breves y regulares para aliviar la tensión muscular. Son preferibles a las largas y espaciadas porque, una vez alcanzado el estado de fatiga, es más difícil recuperarse. No las dedique a leer o a consultar el móvil, sino a descansar la vista y caminar un poco para desentumecerte y a realizar estiramientos. Además, programa las pausas del almuerzo o la merienda para no picar en cada descanso.



9. Parpadee con frecuencia mientras trabaja y, si descansa cinco minutos cada hora, le permite realizar ejercicios beneficiosos para la salud como girar los ojos de arriba abajo y de derecha a izquierda.



10. Desconecte al terminar. Intente no prolongar el horario durante la noche o el fin de semana: desconecta del correo y el teléfono de trabajo y dedique tiempo a la familia, al ejercicio o a ti mismo.