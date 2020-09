Enfermeras especialistas sin título oficial piden regularizar su situación en Navarra

Actualizada 23/09/2020 a las 10:37

Un grupo de enfermeras especialistas sin título oficial ha pedido este miércoles en el Parlamento de Navarra que se "regularice" su situación y se les reconozca la especialidad tras "años de experiencia", señalando que "el sistema no puede" dejarles "de lado".

"Somos profesionales que desarrollan su trabajo en áreas especializadas y prestando cuidados de calidad con alta capacitación desde hace años, con formación específica, integrados en el sistema. Cumplimos sobradamente los requisitos y ejercemos todas las actividades propias de la especialidad", ha señalado Estefanía Burgos, una de las representantes de la Asociación de Enfermeros/as Especialistas sin Título Oficial (EESTO), que ha comparecido en el Parlamento foral a petición de PSN, Geroa Bai, Podemos e I-E para explicar su situación.

Según han afirmado las representantes de la asociación, se está dando la situación de que estas enfermeras especialistas sin título se están viendo relegadas en la contratación al no tener el reconocimiento oficial, pese a que se dan algunos casos de "más de 17 años de antigüedad" ejerciendo la especialidad.

Así, Estefanía Burgos ha asegurado que "ejercemos las mismas competencias y funciones, el mismo trabajo, la misma agenda, pero tenemos menor reconocimiento y el sueldo es menor". "Como van entrando especialistas, la gente contratada que llevaba años de experiencia se ve mermada con contratos de más corta duración y muchos deciden marcharse a otros ámbitos, perdiendo calidad asistencial en el sistema", ha asegurado.

El origen de la situación se remonta a la publicación en 2005 de un real decreto que regula las siete especialidades de enfermería: matrona, salud mental, del trabajo, geriatría, pediatría, familiar y comunitaria, y médico quirúrgica.

Según ha explicado Leonor Navío, también representante de la asociación, la manera de acceder al titulo de especialista es por tres vías: la vía del reconocimiento, la vía excepcional y la vía EIR (Enfermero Interno Residente).

La asociación centra sus demandas en la denominada vía excepcional, que se abrió para profesionales con experiencia que pudieran demostrar sus conocimientos y su competencia. Demostrados esos requisitos, se accede a un examen para obtener el reconocimiento.

Según ha explicado Leonor Navío, no se ha llegado a realizar todavía el examen de la especialidad de enfermera comunitaria. "Enfermeras siguen entrando a trabajar en el área de comunitaria y no pueden acceder a ese examen de la vía excepcional", ha apuntado. Por otro lado, el proceso de la especialidad médico quirúrgica todavía no se ha puesto en marcha.

María José López de Guereño, integrante de la misma asociación, ha destacado que la ley de ordenación de profesiones sanitarias, de 2003, establece que "el Gobierno adoptará las medidas oportunas para posibilitar el acceso al nuevo título de los profesionales que hubieran prestado servicios en el ámbito de la nueva especialidad y cumplan los requisitos que reglamentariamente se establezcan". Tras ello, López de Guereño ha afirmado que "cumplimos los requisitos con creces".

Estefanía Burgos ha señalado así que "nos encontramos en un limbo administrativo y legal" y ha advertido por ejemplo de que, sin haberse desarrollado el procedimiento para convalidar la especialidad de enfermería comunitaria, se ha sacado a convocatoria en Navarra ocho plazas de Enfermero Interno Residente en esta especialidad, por lo que "quienes van a formar a esos profesionales son enfermeros especialistas sin título oficial".

RESPALDO DE LOS GRUPOS

Todos los grupos parlamentarios han asumido en términos generales la posición de la asociación. Así, la portavoz del PSN, Patricia Fanlo, ha señalado que "es necesaria una enfermería especializada y altamente cualificada, sin menospreciar la experiencia y saber hacer de quienes llevan ocupando los puestos de enfermería especialista durante muchísimo tiempo y han colaborado en la formación de otras compañeras vía EIR". "Entendemos que es una situación injusta y es necesario que se habilite una vía excepcional para convalidar y avalar esta enfermería especialista", ha dicho.

La portavoz de Geroa Bai, Ana Ansa, ha apuntado que "hay que dar todas las facilidades para que estas personas vayan acreditándose". "Han sido demasiados años en los que siguen entrando personas que van a seguir estando en situación de desigualdad porque no se ponen los medios suficientes. En la medida que podamos, acompañaremos desde lo legislativo para que esto cambie", ha asegurado.

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, se ha mostrado de acuerdo con las reivindicaciones de la asociación. "Es un retraso histórico que no se puede explicar prácticamente de ninguna manera. El trabajo que nosotros podemos hacer puede ser el de incidir tanto en el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra, que no tiene mayor competencia, y también en los partidos estatales y en el trabajo que se tiene que desarrollar para cumplir la ley", ha indicado.

La portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha afirmado que "la competencia profesional basada en la experiencia es un activo del que el sistema público de salud, en este caso el Servicio Navarro de Salud, no se puede permitir prescindir". "Cuentan con nosotros para estudiar esta situación y ver el procedimiento", ha dicho.

La portavoz de Navarra Suma, Cristina Ibarrola, ha apostado por "el desarrollo de las especialidades de enfermería y nos preocupan la situación que se está generando y las incertidumbres en los procesos de acreditación". "PSOE y Podemos tienen una oportunidad única gobernando en España y en Navarra. Les vamos a apoyar. Dejémonos de palabras y pasemos a los hechos", les ha planteado.

Por último, el portavoz de EH Bildu, Txomin González, ha afirmado que éste es un tema que le "preocupa desde hace muchos años" y ha asegurado que "Osasunbidea ha tenido el interés de fomentar puestos de trabajo con el requisito de la especialidad pero no pagarlo". "Se exigía la mejor formación pero dando el menor precio posible. El Gobierno de Navarra tiene una parte importante en esta solución, que es la habilitación y el reconocimiento de todas las profesionales que están trabajando en esas áreas de la especialidad a nivel laboral. Que se reconozca y se pague", ha dicho, para pedir también al Gobierno central que desarrolle la vía excepcional.