Educación trabaja en un decreto foral para incluir las competencias afectivo-sexuales en el currículum

Actualizada 09/09/2020 a las 14:38

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha avanzado que su departamento va a elaborar un decreto foral para que el plan de coeducación Skolae tenga "un contexto y caracterización absolutamente curricular amparada por norma y con seguridad jurídica absoluta".



"Todas las competencias curriculares del área afectivo-sexual estarán de forma legal y jurídicamente segura en el currículum, esta es una cuestión va a hacer este Gobierno para darle el empaque suficiente a estas competencias", ha detallado.



Según ha expuesto, con la aprobación de este decreto foral "todas las competencias currículares del área afectivo-sexual estarán de forma legal y absolutamente segura en el currículum" y ha señalado que "aprobando el plan por decreto foral tiene el mismo nivel que el currículum". En este sentido, ha explicado que la aprobación de la orden foral de inicio se aprobará la próxima semana.



Así lo ha señalado Gimeno en una comisión parlamentaria, solicitada por Izquierda-Ezkerra, para informar sobre las acciones del departamento para garantizar el acceso del alumnado a los contenidos relativos a la educación afectivo-sexual, para la igualdad y la no violencia.



Sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) que dictó la nulidad del procedimiento seguido la pasada legislatura para la implantación del programa de coeducación Skolae, Gimeno ha recordado que la sentencia "no es firme" y que el Ejecutivo la ha recurrido en casación ante el Tribunal Supremo.



En este sentido, ha asegurado que el "respaldo" del Gobierno foral al plan de coeducación es "absoluto" y ha afirmado que "ninguna de las tres sentencias que se han trasladado entran a analizar el fondo del asunto, hablan de defectos de forma y no de fondo".



Según ha expuesto, en estos momentos hay 196 centros educativos que están inmersos en Skolae, de ellos 160 públicos, 24 concertados y 12 de titularidad municipal (centros 0-3 años). Y ha destacado que ha sido este Gobierno el que "ha hecho que sea de obligado cumplimiento en todos los centros financiados con fondos públicos".



Ha explicado, además, el consejero que el acuerdo programático firmado por PSN, Geroa Bai, Podemos e I-E "habla exactamente de incluir en el currículum básico los objetivos, contenidos y criterios de evaluación relativos a la educación afectivo-sexual para la igualdad la no violencia, no habla de área, no habla de asignatura".



En cuanto al nuevo curso escolar, ha explicado que como novedad se van a crear redes Skolae, de modo que "se creará una estructura para el intercambio de experiencias y reflexión entre diferentes centros" y, además, la formación incluye "un enfoque prioritariamente curricular".



Asimismo, ha indicado que la evolución del impacto se ha iniciado con la solicitud de un estudio específico de la situación de la adolescencia en Navarra con respecto a la igualdad y la violencia de género en el marco del estudio estatal de menores y violencia de género. Y ha explicado que el estudio se ha retrasado por la pandemia.

POSTURA DE LOS GRUPOS



En el turno de los grupos parlamentarios, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha afirmado que Skolae es un programa "excelente y magnífico", pero ha remarcado que "es orientativo y que los centros pueden desarrollarlo o no". En este sentido, ha lamentado la "negativa" que ha habido a "incluir estos contenidos en el currículum básico" y ha avanzado que, si el departamento no lo lleva a cabo, su coalición presentará una proposición de ley foral para incluirlos.



Por parte de Navarra Suma, Pedro González ha señalado que "no hay ningún centro en Navarra que desde los años 90 no esté trabajando estos temas" y ha considerado que "aquí de lo que estamos hablando no es realmente de su inclusión o no en el currículum, sino que estamos hablando de la capacidad de impartir esos contenidos a través de un programa específico (Skolae) que presenta una visión rechazada por una gran parte de la comunidad educativa". Y se ha preguntado "si merece la pena mantener un programa nulo de pleno derecho".



En representación del PSN, Nuria Medina ha puesto en valor la apuesta de este Gobierno por "dar seguridad jurídica a algo irrenunciable como la educación en igualdad y el avance a una escuela coeducativa". Ha afirmado que "pese a los pasos importantes, el Ejecutivo anterior no quiso enfrentarse a determinados centros y renunció a meter estos contenidos en el currículum escolar" y ha afirmado que "ahora el Departamento está buscando la fórmula legal para llevarlo a cabo".

Desde Geroa Bai, María Solana ha pedido a la representante socialista que "aparque sus perjuicios" y ha criticado que "achaque a las mismas personas que pusieron en marcha Skolae el hecho de no incluirlo en el currículum". "Es su Gobierno el que está ahora ocupando la responsabilidad de la gestión", le ha replicado Solana, para señalar que en el acuerdo programático "asumimos acabar de acotar esa asignatura, pues hágase". Ha preguntado, además, al consejero por qué este curso "sólo" se han incluido 26 centros y "sólo dos concertados".



Finalmente, la parlamentaria de EH Bildu Bakartxo Ruiz ha recordado que el TSJN anulaba Skolae "no por el fondo" y ha afirmado que el tribunal "no ha dicho que el programa vulnere algún derecho de las familias y alumnado, sino que se trata de una cuestión formal". "Skolae sigue existiendo", ha remarcado Ruiz, para quien en la sentencia que declara nulo el programa "el TSJN riza el rizo y hay un tinte conservador en los tribunales y eso lo vemos sentencia tras sentencia". También ha considerado "importante" que el currículum "recoja de alguna manera los contenidos de Skolae".